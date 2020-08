Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5dd7ed7e-33d6-4236-9372-4be2b20e17db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem árulja el a Belügyminisztérium, milyen tanulmányt kapott 277 millió forintért.","shortLead":"Nem árulja el a Belügyminisztérium, milyen tanulmányt kapott 277 millió forintért.","id":"20200826_egeszsegugy_atalakitas_tanulmany_titkos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dd7ed7e-33d6-4236-9372-4be2b20e17db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4115332-e4dc-43a8-bce6-1bdf102ef2ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_egeszsegugy_atalakitas_tanulmany_titkos","timestamp":"2020. augusztus. 26. 20:25","title":"Tíz évig titkos az egészségügy átalakításáról megrendelt tanulmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85b919a2-0abb-4eb6-80cc-9de8afa624ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mostanában nem túl járványkompatibilis ezzel hirdetni.","shortLead":"Mostanában nem túl járványkompatibilis ezzel hirdetni.","id":"20200825_Nincs_tobb_ujjnyalogatos_szlogen_a_KFCnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=85b919a2-0abb-4eb6-80cc-9de8afa624ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"673b5ef7-8b03-425b-8ef1-d4cbc3b167d1","keywords":null,"link":"/elet/20200825_Nincs_tobb_ujjnyalogatos_szlogen_a_KFCnel","timestamp":"2020. augusztus. 25. 08:50","title":"Nincs több ujjnyalogatós szlogen a KFC-nél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a533b281-a042-45c6-a41d-0de7d023f28a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kendernay János mellett Kanász-Nagy Máté pályázik a tisztségre.","shortLead":"Kendernay János mellett Kanász-Nagy Máté pályázik a tisztségre.","id":"20200825_LMP_ferfi_tarselnok_poszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a533b281-a042-45c6-a41d-0de7d023f28a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fb0e591-8473-42a4-b574-4f1bfa5397b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_LMP_ferfi_tarselnok_poszt","timestamp":"2020. augusztus. 25. 10:34","title":"Ketten indulnak az LMP férfi társelnöki posztjáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1e15e9d-9165-476f-bd8c-b17215ae4214","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jelek szerint Magyarország kivár. ","shortLead":"A jelek szerint Magyarország kivár. ","id":"20200826_Kasler_Magyarorszagra_csak_akkor_kerul_vakcina_ha_kesoi_szovodmenyeket_sem_okoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d1e15e9d-9165-476f-bd8c-b17215ae4214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98b2fbe1-b52d-43d4-a6bd-92ecef4f49d8","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Kasler_Magyarorszagra_csak_akkor_kerul_vakcina_ha_kesoi_szovodmenyeket_sem_okoz","timestamp":"2020. augusztus. 26. 18:13","title":"Kásler: Magyarországra csak akkor kerül vakcina, ha késői szövődményeket sem okoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8dbf1f-2b3e-47c3-8938-9a4f4b3f9139","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Négy különböző nemzetiségű újságíró arra hívja fel a figyelmet a Politico hírportálon, hogy új veszély leselkedik a sajtószabadságra: legújabban bírósági ítéletekkel némítják el az oknyomozó újságírókat, miután a vaskos bírság miatt oda lehet a megélhetésük, de még a lakásuk is. ","shortLead":"Négy különböző nemzetiségű újságíró arra hívja fel a figyelmet a Politico hírportálon, hogy új veszély leselkedik...","id":"20200826_Perrel_tesznek_lakatot_az_ujsagirok_szajara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee8dbf1f-2b3e-47c3-8938-9a4f4b3f9139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"551a3f7f-9886-43fa-8715-5bc6cb2704b4","keywords":null,"link":"/360/20200826_Perrel_tesznek_lakatot_az_ujsagirok_szajara","timestamp":"2020. augusztus. 26. 07:32","title":"Perrel tesznek lakatot az újságírók szájára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0599a9a-7356-4a08-a91b-8c55305699cb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 1850 előtt nyomtatott térképek a könyvtáralapító Széchényi Ferenc gyűjteményéből származnak.","shortLead":"Az 1850 előtt nyomtatott térképek a könyvtáralapító Széchényi Ferenc gyűjteményéből származnak.","id":"20200826_terkepek_terkep_orszagos_szechenyi_konyvtar_oszk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0599a9a-7356-4a08-a91b-8c55305699cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eea27b49-dc60-4468-941c-18e67869cc60","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_terkepek_terkep_orszagos_szechenyi_konyvtar_oszk","timestamp":"2020. augusztus. 26. 15:03","title":"Töriőrültek, ide: közel 1000 régi térképet tett ingyen böngészhetővé az Országos Széchényi Könyvtár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"754cccaa-bb10-47f6-8495-6133ba009eeb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legfrissebb pletykák szerint a Samsung jövőre már nem mutat majd be újabb Note telefont, helyette jön az S-Pennel ellátott Galaxy S21 Ultra. Persze ősszel sem maradunk készülékek nélkül.","shortLead":"A legfrissebb pletykák szerint a Samsung jövőre már nem mutat majd be újabb Note telefont, helyette jön az S-Pennel...","id":"20200825_samsung_galaxy_s21_ultra_note21_ultra_galaxy_fold_3_spen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=754cccaa-bb10-47f6-8495-6133ba009eeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acff75d3-5811-4e01-91b4-ec7362d8ac3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200825_samsung_galaxy_s21_ultra_note21_ultra_galaxy_fold_3_spen","timestamp":"2020. augusztus. 25. 09:33","title":"Megkeverheti a kártyákat a Samsung, jövőre eltűnhet a Note-sorozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"764dee6a-e727-4ba4-b32c-5a2205e5c3ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb mérföldkőhöz érkezett a Telekom áprilisban indult 5G szolgáltatása: újabb állomások bekapcsolásával már 23 település egyes részein érhető el a gyorsabb, stabilabb hálózat.","shortLead":"Újabb mérföldkőhöz érkezett a Telekom áprilisban indult 5G szolgáltatása: újabb állomások bekapcsolásával már 23...","id":"20200826_telekom_5g_halozat_23_telepules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=764dee6a-e727-4ba4-b32c-5a2205e5c3ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca9857bd-e112-46ce-a1a7-4bfceea3c124","keywords":null,"link":"/tudomany/20200826_telekom_5g_halozat_23_telepules","timestamp":"2020. augusztus. 26. 14:03","title":"Új tornyokat kapcsolt be a Telekom, már 23 településen szórja az 5G-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]