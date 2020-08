Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33b4719e-190c-421b-865e-0b5e9289274b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A vérellátó azt kéri, hogy aki csak teheti, adjon vért.","shortLead":"A vérellátó azt kéri, hogy aki csak teheti, adjon vért.","id":"20200824_orszagos_verellato_szolgalat_veradas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33b4719e-190c-421b-865e-0b5e9289274b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e45f52d-055c-4e67-be25-43a8d13d4655","keywords":null,"link":"/itthon/20200824_orszagos_verellato_szolgalat_veradas","timestamp":"2020. augusztus. 24. 14:16","title":"Olyan kevés a vér, hogy csak a halaszthatatlan beavatkozásokra jut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Az intézmények három hónapja nyitottak ki, de most újra bezárják őket.","shortLead":"Az intézmények három hónapja nyitottak ki, de most újra bezárják őket.","id":"20200825_del_korea_szoul_iskolak_fertozottek_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3431a83-e89d-479d-a47c-b2298d3296ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4118ad9b-1f13-407b-bbe4-dfa56112f10e","keywords":null,"link":"/elet/20200825_del_korea_szoul_iskolak_fertozottek_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 25. 20:37","title":"Sokasodnak a fertőzöttek, újra bezárnak a szöuli iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d97c813-1744-47e3-926e-fc4d3acdfaab","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Victor Lindelöf utolérte és feltartóztatta a biciklist, amíg a rendőrök a helyszínre értek.","shortLead":"Victor Lindelöf utolérte és feltartóztatta a biciklist, amíg a rendőrök a helyszínre értek.","id":"20200825_Idos_not_kifoszto_rablot_allitott_meg_a_Manchester_United_focistaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d97c813-1744-47e3-926e-fc4d3acdfaab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc7cfaec-d51a-44ac-ad21-0253b7279880","keywords":null,"link":"/elet/20200825_Idos_not_kifoszto_rablot_allitott_meg_a_Manchester_United_focistaja","timestamp":"2020. augusztus. 25. 11:21","title":"Idős nőt kifosztó rablót állított meg a Manchester United focistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37335cfd-30dd-448e-b360-5d42ce7a1ab6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tesztekkel volt gond, ezért lett tévesen pozitív több ezer svéd állampolgár koronavírus-tesztje.","shortLead":"A tesztekkel volt gond, ezért lett tévesen pozitív több ezer svéd állampolgár koronavírus-tesztje.","id":"20200825_svedorszag_koronavirus_pozitiv_teszt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37335cfd-30dd-448e-b360-5d42ce7a1ab6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea768bce-e473-494c-b77c-0f00c34bee93","keywords":null,"link":"/vilag/20200825_svedorszag_koronavirus_pozitiv_teszt","timestamp":"2020. augusztus. 25. 18:58","title":"A svédek elszúrták a teszteket, 3700 embert mondtak fertőzöttnek, pedig nem voltak azok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5b71c0f-762a-4cde-b178-8bb64c038c22","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Legkésőbb csütörtök reggel Svédországba kellene repülnie egy játékra alkalmas csapatnak, de többen is koronavírusosak. 