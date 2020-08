Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00339739-0777-4cbf-82c3-d758fa684a2f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Charlie szerint \"ebben a szakmában tényleg mindenki kifogyott a pénztárcájából\".","shortLead":"Charlie szerint \"ebben a szakmában tényleg mindenki kifogyott a pénztárcájából\".","id":"20200826_horvath_charlie_rakterkoncert_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00339739-0777-4cbf-82c3-d758fa684a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36fa218b-5cb0-45ea-a7e8-b28ef3e50814","keywords":null,"link":"/elet/20200826_horvath_charlie_rakterkoncert_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 26. 08:04","title":"Horváth Charlie: Ha nem kapunk pénzt, nem tudunk kaját venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4582d1ab-57e2-4975-9f83-6a7e924fed2d","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"A szabadság nyomában című könyv azt ígéri, hogy az igazat meséli el Sussex hercegének és hercegnéjének a szakításáról a brit királyi családdal, de ez az igazság igencsak egyoldalú, és kicsit bosszú íze is van. A kivonulásuk idején sokak szimpátiáját kiváltották, de a PR-háborúnak ezt a csatáját nem biztos, hogy megnyerték. ","shortLead":"A szabadság nyomában című könyv azt ígéri, hogy az igazat meséli el Sussex hercegének és hercegnéjének a szakításáról...","id":"20200825_Lehet_hogy_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_most_tenyleg_tul_messzire_ment","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4582d1ab-57e2-4975-9f83-6a7e924fed2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"787ec1d1-02bc-40c9-bebd-746bf2d27f12","keywords":null,"link":"/elet/20200825_Lehet_hogy_Harry_herceg_es_Meghan_Markle_most_tenyleg_tul_messzire_ment","timestamp":"2020. augusztus. 25. 20:00","title":"Lehet, hogy Harry herceg és Meghan Markle most tényleg túl messzire ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97f976b4-ce99-43db-9c75-5d167631687c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyelőre nem indult tömeges megszűnési hullám a taxis cégeknél a koronavírus első hulláma nyomán, ám a kevésbé tőkeerős egyéni vállalkozások közel járhatnak a forrásaik kimerüléséhez.","shortLead":"Egyelőre nem indult tömeges megszűnési hullám a taxis cégeknél a koronavírus első hulláma nyomán, ám a kevésbé tőkeerős...","id":"20200826_Egyre_kevesebb_a_taxis","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97f976b4-ce99-43db-9c75-5d167631687c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba713d60-e4a0-4ccb-ba1b-67cbbb643199","keywords":null,"link":"/cegauto/20200826_Egyre_kevesebb_a_taxis","timestamp":"2020. augusztus. 26. 12:31","title":"Kivár a legtöbb taxis, egyre többen szüneteltetik a vállalkozásukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 22 éves helyettes államtitkár több jogszabály megalkotásában is részt vett a KDNP politikusa szerint.","shortLead":"A 22 éves helyettes államtitkár több jogszabály megalkotásában is részt vett a KDNP politikusa szerint.","id":"20200825_Retvari_elmondta_mivel_foglalkozott_eddig_Racz_Zsofia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05f8db59-49fe-4ec9-bb84-bfc0ab3ae458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b74abdb8-f18e-47fd-9cb4-a42501e012fe","keywords":null,"link":"/itthon/20200825_Retvari_elmondta_mivel_foglalkozott_eddig_Racz_Zsofia","timestamp":"2020. augusztus. 25. 17:06","title":"Rétvári Bence elárulta, mivel foglalkozott eddig Rácz Zsófia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c16c07d-6667-4db3-a811-7d48164746ce","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hans Sloane ugyanis rabszolgákat tartott.","shortLead":"Hans Sloane ugyanis rabszolgákat tartott.","id":"20200826_Megalapitotta_a_British_Museumot_most_megis_ledontottek_a_szobrat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c16c07d-6667-4db3-a811-7d48164746ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23b4ea12-7490-469e-82f3-267f7f0020d8","keywords":null,"link":"/elet/20200826_Megalapitotta_a_British_Museumot_most_megis_ledontottek_a_szobrat","timestamp":"2020. augusztus. 26. 11:08","title":"Megalapította a British Museumot, most mégis ledöntötték a szobrát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd7ed7e-33d6-4236-9372-4be2b20e17db","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem árulja el a Belügyminisztérium, milyen tanulmányt kapott 277 millió forintért.","shortLead":"Nem árulja el a Belügyminisztérium, milyen tanulmányt kapott 277 millió forintért.","id":"20200826_egeszsegugy_atalakitas_tanulmany_titkos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5dd7ed7e-33d6-4236-9372-4be2b20e17db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4115332-e4dc-43a8-bce6-1bdf102ef2ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_egeszsegugy_atalakitas_tanulmany_titkos","timestamp":"2020. augusztus. 26. 20:25","title":"Tíz évig titkos az egészségügy átalakításáról megrendelt tanulmány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bda8d502-5c9b-4be8-83c8-fd7bde5b8d84","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik önkormányzati képviselő szerint mindennapos probléma az onkológiai osztálynál.","shortLead":"Az egyik önkormányzati képviselő szerint mindennapos probléma az onkológiai osztálynál.","id":"20200826_Betegek_Debrecen_onkologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bda8d502-5c9b-4be8-83c8-fd7bde5b8d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e71e9da8-fb5e-4195-ae30-23774194e5c8","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_Betegek_Debrecen_onkologia","timestamp":"2020. augusztus. 26. 11:28","title":"Órákat kell várakozniuk a szabad ég alatt a rákos betegeknek Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f4be9e2-42e5-4629-9649-322381c81324","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyanú szerint csalással rövidített meg sokakat Nagy József.\r

","shortLead":"A gyanú szerint csalással rövidített meg sokakat Nagy József.\r

","id":"20200826_csalas_rendorseg_nyomozas_kolcson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5f4be9e2-42e5-4629-9649-322381c81324&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7284118a-1aef-4f6d-a762-236db903ac77","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_csalas_rendorseg_nyomozas_kolcson","timestamp":"2020. augusztus. 26. 19:35","title":"Keresik a férfit, aki kamu mesékkel csalt ki pénzt többektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]