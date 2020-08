Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"548d509f-f6f4-4303-a730-5dae17fb72bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A fenntarthatóság kategória díjával ismerték el a Madárhatározó és a Farkaskölyökképző applikáció megalkotóit.","shortLead":"A fenntarthatóság kategória díjával ismerték el a Madárhatározó és a Farkaskölyökképző applikáció megalkotóit.","id":"20200826_Edisonplatform_dijat_nyert_a_Farkaskolyok_Ifjusagi_Egyesulet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=548d509f-f6f4-4303-a730-5dae17fb72bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c50e7243-b51a-4f4c-8cd1-8ebc54e298c6","keywords":null,"link":"/elet/20200826_Edisonplatform_dijat_nyert_a_Farkaskolyok_Ifjusagi_Egyesulet","timestamp":"2020. augusztus. 27. 09:52","title":"Edisonplatform-díjat nyert a Farkaskölykök Ifjúsági Egyesület","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nemrég ingyenessé és tömegessé tették a tesztelést az országban.","shortLead":"Nemrég ingyenessé és tömegessé tették a tesztelést az országban.","id":"20200826_koronavirus_jarvany_franciaorszag_rekord_teszteles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=46f29778-5a60-45a9-bb27-2ad89f45f70a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"546f5811-302c-423f-ba13-76525fab82a6","keywords":null,"link":"/vilag/20200826_koronavirus_jarvany_franciaorszag_rekord_teszteles","timestamp":"2020. augusztus. 26. 21:56","title":"A karantén vége óta nem volt ennyi új fertőzött Franciaországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"097a5415-90db-4647-afb1-00f77e5d1639","c_author":"Kovács Zoltán","category":"tudomany","description":"A személyes emlékek az otthoni felhasználók esetében gyakran legértékesebb adatokat, a családi fotó- vagy videógyűjteményt jelentik. Amely egyre többször célpontja a zsarolóvírusok (ransomware-ek) terjesztőinek. Miközben ezek a magánszemélyeket érintő esetek is egyre gyakoribbak, mégsem tömegesek annyira, hogy komoly biztonságtudatossági fejlődést tapasztaljunk. A Garmin-eset viszont az eddigieknél is több átlagember figyelmét hívta fel az évek óta tomboló zsarolóvírus jelenségre. Ami egyébként korántsem mondható újdonságnak.","shortLead":"A személyes emlékek az otthoni felhasználók esetében gyakran legértékesebb adatokat, a családi fotó- vagy...","id":"20200827_zsarolovirus_pwc_kovacs_zoltan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=097a5415-90db-4647-afb1-00f77e5d1639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89719f53-1c3c-4f5b-a80b-b7699a072663","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_zsarolovirus_pwc_kovacs_zoltan","timestamp":"2020. augusztus. 27. 11:03","title":"Túszul ejtett emlékek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b50c1f1-9d0a-4fed-a9f8-f0aced30e856","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Roundhayi kerti jelenet címen ismert képsort 1888. október 14-én rögzítették, a legelső fennmaradt filmként tartják számon. Most már színesben, 60 képkocka/másodperc lejátszási sebességgel is megnézhetjük.","shortLead":"A Roundhayi kerti jelenet címen ismert képsort 1888. október 14-én rögzítették, a legelső fennmaradt filmként tartják...","id":"20200827_mesterseges_intelligencia_roundhayi_kerti_jelenet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b50c1f1-9d0a-4fed-a9f8-f0aced30e856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e118150b-d89d-4728-bfe2-a3229d60520d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200827_mesterseges_intelligencia_roundhayi_kerti_jelenet","timestamp":"2020. augusztus. 27. 09:03","title":"Ráeresztették a mesterséges intelligenciát az 1888-ban készült filmre – lenyűgözően néz ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dfe97f3-a2cb-4897-b3d5-d65ea37c7dbe","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A legismertebb magyar mennybemenetele és pokoljárása – két félidőben. A nemzeti musicalben számtalan drámai pillanat maradt kiaknázatlanul.","shortLead":"A legismertebb magyar mennybemenetele és pokoljárása – két félidőben. A nemzeti musicalben számtalan drámai pillanat...","id":"202035__puskas_amusical__oselobemutato__megy_abal__helyzetkihasznalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dfe97f3-a2cb-4897-b3d5-d65ea37c7dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2111c61-8ece-4117-92c4-10cfdf6faaf4","keywords":null,"link":"/360/202035__puskas_amusical__oselobemutato__megy_abal__helyzetkihasznalas","timestamp":"2020. augusztus. 27. 19:00","title":"Elpuskázott ziccer lett a Puskás musical","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec6bae7-38df-4d0d-8e34-42d5244a677a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A testület több tagja Fülöp Zoltán LMP-s alpolgármester javaslatára szavazta meg a beadványt. A Momentum eredetileg azt közölte, hogy Szilágyi László volt DK-s képviselő is megszavazta a beadványt, azonban kiderült, ez nem igaz. ","shortLead":"A testület több tagja Fülöp Zoltán LMP-s alpolgármester javaslatára szavazta meg a beadványt. A Momentum eredetileg azt...","id":"20200827_Varosuzemeltetesi_tanacsnoknak_neveztek_ki_a_volt_fideszes_polgarmestert_Godon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cec6bae7-38df-4d0d-8e34-42d5244a677a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2bc6830-bb64-4332-a5d2-4d4c5ddf31e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_Varosuzemeltetesi_tanacsnoknak_neveztek_ki_a_volt_fideszes_polgarmestert_Godon","timestamp":"2020. augusztus. 27. 20:19","title":"Városüzemeltetési tanácsnoknak nevezték ki a volt fideszes polgármestert Gödön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577ff216-be33-4bef-8ad5-827b02c8ea1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hetényi Idősek Otthonának egyik dolgozója fertőzött személlyel került kapcsolatba.","shortLead":"A Hetényi Idősek Otthonának egyik dolgozója fertőzött személlyel került kapcsolatba.","id":"20200827_Latogatasi_tilalom_ket_kecskemeti_idosotthonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=577ff216-be33-4bef-8ad5-827b02c8ea1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"496c0e17-2997-4756-bda2-08f25a3606b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_Latogatasi_tilalom_ket_kecskemeti_idosotthonban","timestamp":"2020. augusztus. 27. 16:31","title":"Látogatási tilalmat rendeltek el két kecskeméti idősotthonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"510b2349-3534-471f-a5df-aeaf09245c51","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Túl sötét és hűvös volt a nyár. A kiesést viszont részben kompenzálják az árak és az export is beindult.","shortLead":"Túl sötét és hűvös volt a nyár. A kiesést viszont részben kompenzálják az árak és az export is beindult.","id":"20200827_nem_termett_a_dinnye","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=510b2349-3534-471f-a5df-aeaf09245c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9577f1b0-08bb-477a-a2cb-6a7681fd59c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_nem_termett_a_dinnye","timestamp":"2020. augusztus. 27. 06:11","title":"Nem termett a dinnye, nem zárnak jó évet a termelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]