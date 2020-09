Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4af837d6-6a13-4ce4-81cb-04a2f11da6b0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyarok kiadásai nagyjából állandóak, az azonban nagyon nem mindegy, mekkora jövedelemből kell ezeket kifizetnünk.","shortLead":"A magyarok kiadásai nagyjából állandóak, az azonban nagyon nem mindegy, mekkora jövedelemből kell ezeket kifizetnünk.","id":"20200904_rezsi_fizetes_magyarok_felmeres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4af837d6-6a13-4ce4-81cb-04a2f11da6b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00eb41d4-3e3c-42a9-bfe8-fe0b718c5c45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200904_rezsi_fizetes_magyarok_felmeres","timestamp":"2020. szeptember. 04. 13:43","title":"A nyugdíjasok bevételének majdnem 40 százalékát is elviheti a rezsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc1a19c-f967-4762-816b-59936574f7b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NKE kollégiumában csak a külföldiek és a karanténba kerültek maradhatnak.","shortLead":"Az NKE kollégiumában csak a külföldiek és a karanténba kerültek maradhatnak.","id":"20200904_Nemzeti_Kozszolgalati_Egyetem_kollegium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6fc1a19c-f967-4762-816b-59936574f7b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c4efb6-1810-4db5-b6b1-dc7a8548db05","keywords":null,"link":"/itthon/20200904_Nemzeti_Kozszolgalati_Egyetem_kollegium","timestamp":"2020. szeptember. 04. 21:06","title":"Kiürítik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem egyik kollégiumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d842c66-bcb8-4cf6-ac6a-2bf338a7bd7d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezrek skandálták egyre vadabbul a szabad ország szabad egyetem rigmust, miközben Iványi Gábor a reménytelen harc szükségességéről, Noár a szavak jelentésének visszaszerzéséről, L. Ritók Nóra pedig a szolidaritásról beszélt pénteken a Színház és Filmművészeti Egyetem előtt, ahol az egyetem autonómiájáért és a szegényeket segítő civilekért tüntettek.","shortLead":"Ezrek skandálták egyre vadabbul a szabad ország szabad egyetem rigmust, miközben Iványi Gábor a reménytelen harc...","id":"20200904_tuntetes_demonstracio_az_szfe_mellett_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d842c66-bcb8-4cf6-ac6a-2bf338a7bd7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d446985e-7f20-4703-9843-72c7011b9974","keywords":null,"link":"/kultura/20200904_tuntetes_demonstracio_az_szfe_mellett_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem","timestamp":"2020. szeptember. 04. 21:18","title":"Harcos kedvű tüntetést tartottak az SZFE mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d5e7b66-92ee-4a3b-b548-a16be1bfcd08","c_author":"CMS Budapest","category":"brandcontent","description":"Bár napjainkban a digitalizáció alapvetően szabja át a munkaköröket és a munkahelyi folyamatokat, a digitális aláírások és elektronikus szerződések még mindig sok vállalat számára jelentenek szürke foltot. Holott a digitális szerződéskötés fontosabb, mint valaha – a COVID-19 alatti időszakban óriási lett az igény arra, hogy a cégek úgy köthessenek szerződéseket, hogy a szerződő felek távol vannak egymástól, de a folyamat a jövőben is egyre nagyobb szerepet fog játszani az üzleti életben. A digitális aláírások nehézségeiről, lehetőségeiről és megoldásairól dr. Petrányi Dórával és dr. Horváth Katalinnal, a CMS Budapest szakembereivel beszélgettünk. ","shortLead":"Bár napjainkban a digitalizáció alapvetően szabja át a munkaköröket és a munkahelyi folyamatokat, a digitális aláírások...","id":"20200805_Elore_a_jovobe__Igy_valtsunk_elektronikus_alairasra_CMS_Budapest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d5e7b66-92ee-4a3b-b548-a16be1bfcd08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88f71e8f-577d-44cc-825b-f1b42977a81a","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200805_Elore_a_jovobe__Igy_valtsunk_elektronikus_alairasra_CMS_Budapest","timestamp":"2020. szeptember. 04. 10:30","title":"Már Ön is aláírhat a világ másik végéről: tények és tévhitek az e-aláírásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c181f7-3791-44be-b2e2-418829127601","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nem csupán generációról generációra terjedő megnyugtató módszer a mézes tea ivása megfázás és torokfájás esetén, a méznek valódi gyógyító hatása lehet, mellékhatások nélkül – mondják az Oxfordi Egyetem szakemberei ","shortLead":"Nem csupán generációról generációra terjedő megnyugtató módszer a mézes tea ivása megfázás és torokfájás esetén...","id":"202036_gyogyito_mez_a_nagyi_igazsaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0c181f7-3791-44be-b2e2-418829127601&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4663b24f-fce3-467b-85f5-d2be002b1dee","keywords":null,"link":"/360/202036_gyogyito_mez_a_nagyi_igazsaga","timestamp":"2020. szeptember. 04. 10:00","title":"Igaza volt a nagyinak: antibiotikum helyett sokszor jobb a méz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kérdés, hogy ez most egy csúcs, vagy egy exponenciális fejlődés miatt ráömlik majd az egészségügyi ellátórendszerre.","shortLead":"A kérdés, hogy ez most egy csúcs, vagy egy exponenciális fejlődés miatt ráömlik majd az egészségügyi ellátórendszerre.","id":"20200905_kincses_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=070290fc-7bd2-4a8f-b728-cc6c816de2db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b9560e6-99ef-45fe-a6e7-3848f91f3f0a","keywords":null,"link":"/itthon/20200905_kincses_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 05. 17:21","title":"Kincses: Ijesztően terjed a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97c91cee-81f9-4e28-be3a-9f50109cb2a0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A világ legnagyobb internetes áruháza, az Amazon törölt mintegy húszezer olyan termékértékelést, amelyet olyan felhasználók írtak, akik ingyenes termékeket kaptak a pozitív kommentekért cserébe. ","shortLead":"A világ legnagyobb internetes áruháza, az Amazon törölt mintegy húszezer olyan termékértékelést, amelyet olyan...","id":"20200905_Kitort_a_nagy_ertekelesbotrany_az_Amazonon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97c91cee-81f9-4e28-be3a-9f50109cb2a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d879d05d-af21-4edf-8a51-4364bed6b686","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200905_Kitort_a_nagy_ertekelesbotrany_az_Amazonon","timestamp":"2020. szeptember. 05. 19:55","title":"Kitört a nagy értékelés-botrány az Amazonon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17946eeb-161a-40c4-8262-b5e4dc5c475c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"“Álmatlan éjszakák, dühök és kétségbeesések, óránként megváltoztatott álláspontom ellenére és következtében” – írta a rendező, színművész.","shortLead":"“Álmatlan éjszakák, dühök és kétségbeesések, óránként megváltoztatott álláspontom ellenére és következtében” – írta...","id":"20200904_mate_gabor_szfe_szinmuveszeti","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=17946eeb-161a-40c4-8262-b5e4dc5c475c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acbf3b21-986d-4700-a5a4-8f8314d861a5","keywords":null,"link":"/kultura/20200904_mate_gabor_szfe_szinmuveszeti","timestamp":"2020. szeptember. 04. 06:32","title":"Máté Gábor is távozik a Színművészetiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]