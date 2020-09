Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte százharminc vakcinafejlesztési projekt zajlik – mondta Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutató Központ virológiai kutatócsoportjának vezetője csütörtökön a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában.","shortLead":"Világszerte százharminc vakcinafejlesztési projekt zajlik – mondta Jakab Ferenc, a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai...","id":"20200910_jakab_ferenc_virologus_koronavirus_vakcinak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7f280778-6278-4004-b759-1ce02809a71d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c8bd9cd-635e-45b0-a641-1e9c15a83fec","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_jakab_ferenc_virologus_koronavirus_vakcinak","timestamp":"2020. szeptember. 10. 11:03","title":"Pécsi virológus: 130 vakcina fejlesztése zajlik, 30 van már klinikai kipróbáláson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7796c1c1-c667-43ab-a948-30a959c321c4","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A közétkeztetésre kiírt közbeszerzési kiírást is megszüntette a hatóság. A polgármester politikai motivációt sejt a döntés mögött.","shortLead":"A közétkeztetésre kiírt közbeszerzési kiírást is megszüntette a hatóság. A polgármester politikai motivációt sejt...","id":"20200910_jozsefvaros_kozbeszerzesi_hatosag_piko_andras_kozetkeztetes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7796c1c1-c667-43ab-a948-30a959c321c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5672871-f1da-4620-a9c4-7541fe1b8de5","keywords":null,"link":"/kkv/20200910_jozsefvaros_kozbeszerzesi_hatosag_piko_andras_kozetkeztetes","timestamp":"2020. szeptember. 10. 18:50","title":"10 millió forintra büntette Józsefvárost a Közbeszerzési Hatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6572301-f183-47f3-837b-9bc26763988f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy urológus kapta el a fertőzést, az ellátás folytatódik.","shortLead":"Egy urológus kapta el a fertőzést, az ellátás folytatódik.","id":"20200910_koronavirus_szabolcs_szatmar_bereg_megyei_korhazban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6572301-f183-47f3-837b-9bc26763988f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dae5f4ef-23ba-4055-9ba3-60afb24fddb1","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_koronavirus_szabolcs_szatmar_bereg_megyei_korhazban","timestamp":"2020. szeptember. 10. 11:04","title":"A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kórházban is megjelent a koronavírus ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da6a073-b93e-445e-a66b-2e882c59fb28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Személyautóként túl szennyező volt a Suzuki kisterepjárója, haszonjárműként viszont más szabályok vonatkoznak rá. ","shortLead":"Személyautóként túl szennyező volt a Suzuki kisterepjárója, haszonjárműként viszont más szabályok vonatkoznak rá. ","id":"20200911_Haszonjarmukent_csempeszi_vissza_Europaba_a_Suzuki_a_Jimnyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4da6a073-b93e-445e-a66b-2e882c59fb28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7648e333-2254-4d6c-b9e4-e13a46c1015c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200911_Haszonjarmukent_csempeszi_vissza_Europaba_a_Suzuki_a_Jimnyt","timestamp":"2020. szeptember. 11. 11:05","title":"Haszonjárműként csempészi vissza Európába a Suzuki a Jimnyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"232e19db-877f-4fa6-8af8-db355a736f6f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A windowsos számítógépeket a legkülönfélébb módon támadhatják a kiberbűnözők. Most egy új módszerre derült fény. ","shortLead":"A windowsos számítógépeket a legkülönfélébb módon támadhatják a kiberbűnözők. Most egy új módszerre derült fény. ","id":"20200909_windows_10_temak_jelszolopas_adatlopas_pass_the_hash_tamadas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=232e19db-877f-4fa6-8af8-db355a736f6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b707918-ca71-4c17-a21b-293f1806eba8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_windows_10_temak_jelszolopas_adatlopas_pass_the_hash_tamadas","timestamp":"2020. szeptember. 09. 17:03","title":"Vigyázzon, windowsos témákkal is lehet már jelszavakat lopni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Vígszínház új igazgatója úgy véli, egy művészeti egyetem szabadsága nemzeti ügy. ","shortLead":"A Vígszínház új igazgatója úgy véli, egy művészeti egyetem szabadsága nemzeti ügy. ","id":"20200910_Rudolf_Peter_Jelen_korulmenyek_kozott_konszenzusra_tovabblepesre_nem_latok_eselyt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=747be38e-1dd9-4bbb-a33b-b6d4a662f145&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0da29ea3-120f-42bf-926c-24c717c5286a","keywords":null,"link":"/kultura/20200910_Rudolf_Peter_Jelen_korulmenyek_kozott_konszenzusra_tovabblepesre_nem_latok_eselyt","timestamp":"2020. szeptember. 10. 16:28","title":"Rudolf Péter: Jelen körülmények között konszenzusra, továbblépésre nem látok esélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"V. Naszályi Márta szerint a kormánypárti publicista egy interjúban beismerte, hogy a hatályos jogszabályokat kijátszva jutott önkormányzati bérlakáshoz.","shortLead":"V. Naszályi Márta szerint a kormánypárti publicista egy interjúban beismerte, hogy a hatályos jogszabályokat kijátszva...","id":"20200911_v_naszalyi_marta_berlakas_bayer_zsolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29f3d8e2-dd03-4fcb-9411-b6506eb1cc11","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200911_v_naszalyi_marta_berlakas_bayer_zsolt","timestamp":"2020. szeptember. 11. 11:38","title":"Kivizsgáltatja Bayer lakásügyét az I. kerületi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4a2997b-41f6-4154-ae82-2ab4361eaf84","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A projektben részt vesz az Óbudai Egyetem is, amely az okosbuszok kommunikációs rendszerét tervezi meg. ","shortLead":"A projektben részt vesz az Óbudai Egyetem is, amely az okosbuszok kommunikációs rendszerét tervezi meg. ","id":"20200910_Onjaro_autobuszcsalad_alapjat_fejleszti_az_Ikarus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4a2997b-41f6-4154-ae82-2ab4361eaf84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4407babc-dfb2-4119-9d31-e6ca2b0d0a55","keywords":null,"link":"/cegauto/20200910_Onjaro_autobuszcsalad_alapjat_fejleszti_az_Ikarus","timestamp":"2020. szeptember. 10. 08:33","title":"Önjáró autóbuszcsaládot fejleszt az Ikarus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]