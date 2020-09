Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d6173c1-f23c-434a-82a6-fd34b18bafb5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A záró évad 24 részes lesz, de 2022-ig várnunk kell rá.","shortLead":"A záró évad 24 részes lesz, de 2022-ig várnunk kell rá.","id":"20200910_Walking_Dead_sorozat_vege","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d6173c1-f23c-434a-82a6-fd34b18bafb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"012ed73a-aba1-43ee-bb41-4edbc8dd8bb8","keywords":null,"link":"/kultura/20200910_Walking_Dead_sorozat_vege","timestamp":"2020. szeptember. 10. 18:51","title":"Két év múlva ér véget a Walking Dead","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már több, mint 11 ezer beazonosított fertőzés történt Magyarországon, az aktív fertőzöttek száma pedig meghaladja a hétezret.","shortLead":"Már több, mint 11 ezer beazonosított fertőzés történt Magyarországon, az aktív fertőzöttek száma pedig meghaladja...","id":"20200912_koronavirus_916_fertozes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25ad26b2-06d2-44f0-98b2-8a478c707ff5","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_koronavirus_916_fertozes","timestamp":"2020. szeptember. 12. 08:57","title":"Rekord: 916 új fertőzöttnél mutatták ki a koronavírust Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15b3695e-5a98-4379-bdd1-1899dd23d3e6","c_author":"Balla Györgyi","category":"itthon","description":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára szerint nagyon nehéz megérteni, hogy miért ömlött az egyetem tanáraira irdatlan mennyiségű vád, aminek nagy része minden alapot nélkülöz. Ez a Fülke, a hvg.hu podcastja, amelyben szóba kerül még a rendszerváltás is.



","shortLead":"A Színház- és Filmművészeti Egyetem tanára szerint nagyon nehéz megérteni, hogy miért ömlött az egyetem tanáraira...","id":"20200912_Almasi_Tamas_filmrendezo_fulke_rendszervaltas_szfe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15b3695e-5a98-4379-bdd1-1899dd23d3e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb46f836-46f0-4117-a540-4d860756a8b1","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_Almasi_Tamas_filmrendezo_fulke_rendszervaltas_szfe","timestamp":"2020. szeptember. 12. 11:30","title":"Almási Tamás a Fülkében: Egy úthenger elindult, de előtte még sárral megdobáltak bennünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a976feaf-9930-4c3a-b026-0a99157b8560","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kihirdette döntőseit a világ egyik legszerethetőbb fotós versenye, a Comedy Wildlife Photography Awards. Egy magyar pályázat is nyerhet. ","shortLead":"Kihirdette döntőseit a világ egyik legszerethetőbb fotós versenye, a Comedy Wildlife Photography Awards. Egy magyar...","id":"20200911_Comedy_Wildlife_Photography_Awards","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a976feaf-9930-4c3a-b026-0a99157b8560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0061fcac-48f0-4819-b50c-24394d626c46","keywords":null,"link":"/elet/20200911_Comedy_Wildlife_Photography_Awards","timestamp":"2020. szeptember. 11. 14:34","title":"Kacagó hal és fa mögé bújó medve is van a legviccesebb állatos fotók között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"194b5bb0-77e4-4196-9e31-982705e29adc","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint a járvány második hullámában az lesz a lényeg, hogy működjön az ország, ez volt a fő üzenete a nemzeti konzultációnak. Továbbra is az időseket kell védeni, ingyenes lesz az influenza elleni védőoltás is, de konkrét belső korlátozásokat nem jelentett be. Orbán Viktor azt ígérte, a következő hetekben többet fog kommunikálni, és visszamegy Facebook-huszárnak. ","shortLead":"A miniszterelnök szerint a járvány második hullámában az lesz a lényeg, hogy működjön az ország, ez volt a fő üzenete...","id":"20200911_orban_radiointerju_kossuth_radio","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=194b5bb0-77e4-4196-9e31-982705e29adc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe77497b-520d-4b92-a407-1ab961c7ec5a","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_orban_radiointerju_kossuth_radio","timestamp":"2020. szeptember. 11. 07:49","title":"Orbán: Hatósági árasak lesznek a koronavírustesztek, nem zárják be az iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d49d56a8-3d74-44d5-96c8-2775e21c1fe3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Kilakoltatott emberek, áramkimaradások, mértéktelen pusztítás, elviselhetetlen hőmérséklet – így pusztít tűzvész Kaliforniában.","shortLead":"Kilakoltatott emberek, áramkimaradások, mértéktelen pusztítás, elviselhetetlen hőmérséklet – így pusztít tűzvész...","id":"20200911_kalifornia_erdotuz_tuzvesz_klimavaltozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d49d56a8-3d74-44d5-96c8-2775e21c1fe3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c6a578-4408-45a3-8ae3-e09058a36a2a","keywords":null,"link":"/zhvg/20200911_kalifornia_erdotuz_tuzvesz_klimavaltozas","timestamp":"2020. szeptember. 11. 11:10","title":"A kaliforniai erdőtüzek megmutatják, mit jelent ránk nézve a klímaváltozás – galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29bc4172-9e86-4b59-ba0c-b5e64469cb2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Korábban egyenesen álhírnek nevezte a klímaváltozást, kilépett a párizsi klímaegyezményből és hivatali ideje alatt 100 környezetvédelmi intézkedést rúgott fel. ","shortLead":"Korábban egyenesen álhírnek nevezte a klímaváltozást, kilépett a párizsi klímaegyezményből és hivatali ideje alatt 100...","id":"20200910_Donald_Trump_szerint_o_az_elsoszamu_kornyezetvedelmi_elnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29bc4172-9e86-4b59-ba0c-b5e64469cb2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a608f8-f901-4af6-81b4-dfca40c1ad2b","keywords":null,"link":"/zhvg/20200910_Donald_Trump_szerint_o_az_elsoszamu_kornyezetvedelmi_elnok","timestamp":"2020. szeptember. 10. 18:27","title":"Donald Trump szerint nála többet egy elnök sem tett a környezetvédelemért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Polt Péterék szerint a magyar ügyészség és az EU Csalás Elleni Hivatala szorosan együttműködik.","shortLead":"Polt Péterék szerint a magyar ügyészség és az EU Csalás Elleni Hivatala szorosan együttműködik.","id":"20200911_polt_peter_legfobb_ugyeszseg_olaf_jelentes_vademeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=baee3477-8aec-40d1-9f19-60bce85659ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa81e00f-109a-42b8-96d6-1e3da78e8602","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200911_polt_peter_legfobb_ugyeszseg_olaf_jelentes_vademeles","timestamp":"2020. szeptember. 11. 13:29","title":"Reagált a Legfőbb Ügyészség az OLAF jelentésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]