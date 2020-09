Tizenegy éve nem volt ennyire közel a Bajnokok Ligája csoportköréhez magyar klubcsapat, mint most a Ferencváros, de létezik olyan szempont is, amiben egyedülálló: a ma is ismert vázra épülő modern futball kialakulása óta nem történt olyan, hogy egymás utáni három évben is láthatunk magyar csapatot ősszel valamelyik nemzetközi kupában, és ebből kettőt most a Fradi hozott össze azzal többek közt, hogy hazai pályán verte meg a horvát bajnok Dinamo Zagrebet.

Mióta a magyar kormány vödörszámra önti a pénzt a klubfociba, most először tűnik úgy, hogy sikerült valamelyik projektet sikerre vinni. Bár annak egyelőre nincs jele, hogy az FTC focicsapata önfenntartóvá akarna válni, de lassan erről is el lehetne kezdeni beszélni: egy Bl-csoportkörért az előző szezonban 15 millió euró járt, ehhez adódik hozzá egy-egy győzelemért 2,7 millió, egy döntetlenért 900 ezer euró. A pénzösszeg nagyságáról sokat mond, hogy még az utolsó selejtezőkörért is csak 480 ezer euró jár.

Mással érzékeltetve: 15 millió euróból négyszer jönne ki a Transfermarkt szerint a Budafok kerete, de még a harmadik legértékesebbnek számolt Felcsúté is csak 10,6 millió euró. Úgy meg végképp sok, ha azt nézzük, hogy az FTC focicsapatának összértéke is alig több, 23,2 millió euró.

A kérdés viszont adott: mit csinált jobban a Fradi, mint előtte a Videoton, előtte pedig NER-foci előképének tekinthető Debrecen? Öt pontban szedtük össze, miért tartunk ott a 2020-as selejtezőkörben, hogy a pályán mutatott alapján teljesen megérdemelten vert általában nagyobb nevű ellenfeleket az FTC.

Szerhij Rebrov kinevezése

Kubatov Gábor elnökké válása óta a Fradinak nemcsak megoldódtak a pénzügyi problémái, de az ország leggazdagabb csapata lett, ami simán el tud hozni játékosokat az egész térségből. De ennyi nem mindig elég, hiszen láttuk Rebrov elődjénél, Thomas Dollnál, mennyire kevésnek tud tűnni az anyagi támogatás: Doll egyetlen bajnoki címet és három kupagyőzelmet tudott kiizzadni öt év alatt, Rebrov érkezése óta a magyar bajnokságot simán nyeri az FTC.

Nem véletlen a javulás: Rebrov a harmadik szezon óta igazol tudatosan olyan játékosokat, akik nem csak azért drágák, mert menő klubtól érkeztek. A 26 éves Tokmac Chol Nguent Norvégiából halászták elő, Myrto Uzunit pedig a másodvonalas horvát Lokomotivból. Bár Rebrov érkezésekor lelkesen halászott az ukrán ligából, ahol értelemszerűen nagy vonzóereje van az ország egyik sportlegendájának. Rebrov ugyanakkor először szakított azzal a tévedéssel, hogy a német másodosztály vagy holland alsóház az ideális erősítés egy Európába készülő csapathoz Közép-Európában.

Az elérni kívánt cél szempontjából kifejezetten előnyös, hogy a magyar klubfoci továbbra sem a tehetséges játékosok eladásában gondolkozik: az előző szezonban az EL-ben kitűnt játékosok mind a Fradinál maradtak.

A magyar foci ignorálása

Szomorú kimondani, de a Fradi sikerének az az egyik kulcsa, hogy mostanra gyakorlatilag levált a hazai vérkeringésről. A nem is olyan régen még kulcsembernek számító Varga Roland összesen hat percet játszott az eddigi selejtezőkön, a bajnokságban pedig két meccs alatt 107 percet. Botka Endre szerepének súlya változó, de mindössze három magyar számít alapembernek: a 36-szoros válogatott Lovrencsics Gergő szélen, középen Sigér Dávid, illetve a kapuban Dibusz Dénes. Ez a három játékos a magyar foci elitjébe tartozik, ugyanakkor egyiküknek sincs köze korábbról a Fradihoz, ráadásul nem is az akadémiai rendszerből kerültek ki.

Főleg Varga Roland példáján látszik jól ez a gyakorlat: bár csereként beállva lehet tőle számítani nagy lövésekre az NB I-ben, nemzetközi szinten nem elég megbízható és fegyelmezett. Ez a Fradi viszont már nem az NB I-re hajt, és nem csak a Paksot vagy a Kisvárdát akarja megverni.

Hasonló okokból engedte el a klub a közönségkedvenc Böde Dánielt is: a csatárnak itthon elég volt a lelkesedése, de nagyon naivitás lett volna azt várni, hogy 32 évesen egyszer csak BL- vagy akár EL-szinten fog focizni.

Értelemszerűen a Fradi összetétele egyben súlyos kritika is a magyar akadémiai rendszernek, ami most már több, mint tíz éve csak a magyar bajnokság középmezőnyét és alsóházát képes játékossal ellátni. Viszont ha adottnak vesszük, hogy az FTC klubérdeke nem a magyar futball naggyá tétele, hanem a sikeres szereplés, akkor fontos húzás volt elfelejteni a hazai játékosokat a siker nélkül dolgozó akadémiákkal együtt.

Kiegyezés a szurkolókkal

A hazai szurkolói szcénáról mindenkinek meglehet a véleménye, de egy sikeres klub imidzséhez az egész világon hozzátartozik, hogy milyen a viszony a mögöttük álló keménymaggal. A Fradinál hosszú évek alatt néha egészen ijesztő formát öltött, néha csak felejthetetlen harmadosztályú meccseket okozó harc Kubatov Gáborral most már évek óta lezárult. Kicsit a tábor is meg lett nevelve, lehet őket vinni külföldre is, és kicsit a vezetőség is megtanulta, hogy a fanatikusokat nem lehet lecserélni.

A nézőszámok is azt mutatják, hogy a Fradi körül most alapvetően elégedettek a legtöbben: az előző szezonban átlagban 10 ezer ember ment ki bajnokira a Groupama Arénába, aminél az egész térségben csak az olyan nevek vonzanak be kéthetente több embert, mint a Dinamo Kijev (14 ezer), a Crvena Zvezda (13 ezer) vagy a szurkolókkal hagyományosan jól bánó osztrák nagycsapatok.

Azt persze érdemes megjegyezni, hogy ehhez az is kellett, hogy a klubvezetés ne büntessen különösebben egy lelátón történt lincselést, és egy fiatal szurkoló kezében felrobbant hanggránátot, ahogy a 2019-es CSZKA Moszkva elleni meccsen összehozott szurkolói balhékat is hagyták inkább az orosz félre kenni.

Koronavírus

Nagyon nehéz bármi jót mondani a világ életét több, mint fél éve megkeserítő járványról, de összességében a magyar klubcsapatok még előnyt is kovácsolhattak abból, hogy a vírus miatt bedőlt Európa gazdasága. Sokatmondó adat, hogy miközben Németországban már áprilisban tizenhárom klubcsapat jelentette, hogy csőd fenyegeti őket, összesen százmillió eurónyi összegek tűntek el a Bundesigából, addig Magyarországon ilyesmiről szó sem volt. A Fradi játékosai a fizetésük egyötödéről mondtak le teátrálisan az ország teljes leállásakor, azt pedig talán senkinek sem kell magyarázni, mennyivel jobb morál alakulhat ki egy olyan munkahelyen, aminél senki nem tart a munkahelye megszűnésétől.

Európa többi részéhez képest ráadásul viszonylag hamar állt vissza a magyar foci a rendes kerékvágásba: Magyarországon már nézőszám-korlátozások nélkül, június végére befejeződhetett a bajnokság, és végig lehetett csinálni egy teljes felkészülést, a selejtezők pedig kivételesen nem hetekkel a bajnokság előtt indultak, hanem szinte egyszerre a bajnoksággal.

Egymeccses selejtezőkörök

A koronavírushoz tartozik, de külön tényként is hangsúlyos, milyen jól járt a Fradi azzal, hogy a teljes európai kupaszezon csúszása miatt egészen idáig csak egymeccses köröket kellett, hogy játsszon a selejtezőkben. Egyáltalán nem biztos, hogy az általában látványosan lesajnált budapesti csapat oda-visszavágós rendszerben kétszer is annyira meg tudta volna lepni ellenfelét, mint ahogy tette azt a Celtic-kel, elég csak felidézni a tavalyi Dinamo Zagreb elleni meccseket, ahol első nekifutásra sokat ígérő döntetlent hoztak össze Zágrábban, hogy aztán Budapesten esély nélkül zúgjanak ki.

A futballt persze mindig az aktuális szabályok szerint kell játszani, tehát az FTC érdemeiből semmit sem vesz el, hogy a rendhagyó körülmények miatt elég volt 90 percig felvenniük a versenyt náluk előrébb rangsorolt csapatokkal. A jövő héten induló, a csoportkörről döntő rájátszás már hagyományos rendben mehet le, így valószínűleg kicsit módosítani majd az eddigi recepten, ahogy azt Sigér Dávid is megemlítette a tegnapi siker után.

A Ferencváros szeptember 23-án kezd a norvégiai Moldéban az FK Molde ellen, 29-én rendezik a visszavágót.