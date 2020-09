Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utóbbi 24 órában 154 koronavírusos beteg halt meg.","shortLead":"Az utóbbi 24 órában 154 koronavírusos beteg halt meg.","id":"20200918_Franciaorszag_fertozes_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e147050-53bd-47fc-b8c6-2e6d6db0650c","keywords":null,"link":"/vilag/20200918_Franciaorszag_fertozes_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 18. 20:18","title":"Több mint 13 ezer új fertőzöttet regisztráltak Franciaországban egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1703ad9-3838-4992-8171-6cd5d17bef78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A női kézilabdacsapat szombati Bajnokok Ligája-mérkőzése előtt, már a kiutazás után találtak két fertőzöttet.","shortLead":"A női kézilabdacsapat szombati Bajnokok Ligája-mérkőzése előtt, már a kiutazás után találtak két fertőzöttet.","id":"20200918_Koronavirusgyanu_a_Ferencvarosnal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1703ad9-3838-4992-8171-6cd5d17bef78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"771b1e19-2c23-4df6-bb5e-064dce112d51","keywords":null,"link":"/elet/20200918_Koronavirusgyanu_a_Ferencvarosnal","timestamp":"2020. szeptember. 18. 18:14","title":"Koronavírusos két Fradi-játékos, elmarad a kézilabda BL-meccs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012dc095-4368-4341-ba4f-78dca377f2de","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Többször is jogszabályt sértett a rádió, ezért nem kaphatja meg pályázat nélkül a most lejáró frekvenciáját - közölte a Médiahatóság. A Klubrádiónak más a véleménye.","shortLead":"Többször is jogszabályt sértett a rádió, ezért nem kaphatja meg pályázat nélkül a most lejáró frekvenciáját - közölte...","id":"20200920_klubradio_frekvenciapalyazat_mediahatosag_mediatanacs_nmhh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=012dc095-4368-4341-ba4f-78dca377f2de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"717e06fa-656c-442f-b53e-b652c936fc9d","keywords":null,"link":"/kkv/20200920_klubradio_frekvenciapalyazat_mediahatosag_mediatanacs_nmhh","timestamp":"2020. szeptember. 20. 11:07","title":"A Médiahatóság szerint nem mérlegelhettek a Klubrádió ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e23711c-55d9-4288-807e-c882ed229d2e","c_author":"HVG","category":"360","description":"Még szeptemberben kijön a mobilalkalmazása annak a cégnek, amely arra törekszik, hogy megoldásaival segítse a biztonságos adományozást. ","shortLead":"Még szeptemberben kijön a mobilalkalmazása annak a cégnek, amely arra törekszik, hogy megoldásaival segítse...","id":"202038_sharity_mobil_application_adomanyozas_reklammal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3e23711c-55d9-4288-807e-c882ed229d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b418f4a3-52ac-4fdc-bae2-f890cfb18626","keywords":null,"link":"/360/202038_sharity_mobil_application_adomanyozas_reklammal","timestamp":"2020. szeptember. 19. 08:30","title":"Átlátható adományozás reklámmal és Csisztu Zsuzsával a háttérben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c9f8f99-a7d9-43b8-9c47-cedbce27aa8c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A történelmi helyszínek felkutatása mellett a mezőgazdasági területek parlagfűvel való szennyezettségét és a járműforgalmat is vizsgálhatják a jövőben drónok segítségével. A fejlesztések a Pécsi Tudományegyetemen (PTE) zajlanak.","shortLead":"A történelmi helyszínek felkutatása mellett a mezőgazdasági területek parlagfűvel való szennyezettségét és...","id":"20200919_pte_mik_dronok_zalazone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c9f8f99-a7d9-43b8-9c47-cedbce27aa8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cde936f8-8ffb-4197-bbe7-aa59bcf9cbec","keywords":null,"link":"/tudomany/20200919_pte_mik_dronok_zalazone","timestamp":"2020. szeptember. 19. 16:03","title":"Drónokkal figyeltetnék a forgalmat, így gyorsan át lehetne kapcsolni a jelzőlámpákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83096170-fecf-47fe-b046-ec42a654e7ee","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A családügyi miniszteri posztra jelölt Novák Katalin új otthonteremtési és családvédelmi csomagot ígért a népjóléti bizottságban. A családvédelmi akciótervért felelős államtitkár Zsigó Róbert lesz.","shortLead":"A családügyi miniszteri posztra jelölt Novák Katalin új otthonteremtési és családvédelmi csomagot ígért a népjóléti...","id":"20200918_Csaladvedelmi_akcioterv_Novak_Katalin_miniszter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83096170-fecf-47fe-b046-ec42a654e7ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d3366c4-67fa-42d9-8036-ef4c2bf636bd","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_Csaladvedelmi_akcioterv_Novak_Katalin_miniszter","timestamp":"2020. szeptember. 18. 19:35","title":"Készül a második családvédelmi akcióterv, de ennél többet nem tudni róla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943e99fa-f9b4-400e-a54d-33ae00501df2","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Igenis, a magyarok is hajlandók pénzt adni cikkekért, tartalomért.","shortLead":"Igenis, a magyarok is hajlandók pénzt adni cikkekért, tartalomért.","id":"20200919_Egy_tetel_eleg_rendesen_megdolt__Gyukeri_Mercedesz_a_hvg360_elso_everol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=943e99fa-f9b4-400e-a54d-33ae00501df2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4fb5f2b-6202-4e03-89bd-a7aaf28b15f3","keywords":null,"link":"/360/20200919_Egy_tetel_eleg_rendesen_megdolt__Gyukeri_Mercedesz_a_hvg360_elso_everol","timestamp":"2020. szeptember. 19. 10:00","title":"Egy tétel megdőlt - Gyükeri Mercédesz a hvg360 első évéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6f5cedd-c970-402e-9f04-078a35973e9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig mintegy 90-szer intézkedtek a tanév kezdete óta.\r

","shortLead":"Eddig mintegy 90-szer intézkedtek a tanév kezdete óta.\r

