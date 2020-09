Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e665d13a-f1d3-4887-942d-7a15ae2881c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cseh kisautó következő generációjának érkezéséről maga a gyártó új vezetője beszélt.","shortLead":"A cseh kisautó következő generációjának érkezéséről maga a gyártó új vezetője beszélt.","id":"20200928_hivatalos_jovore_jon_a_teljesen_uj_skoda_fabia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e665d13a-f1d3-4887-942d-7a15ae2881c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ec71ae-d4ac-447f-b84a-3c6f525f26b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20200928_hivatalos_jovore_jon_a_teljesen_uj_skoda_fabia","timestamp":"2020. szeptember. 28. 14:21","title":"Hivatalos: jövőre jön a teljesen új Skoda Fabia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d730b77e-2a24-4768-bfe8-57f16a8085c3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A választók elutasították a javaslatot, hogy korlátozzák az uniós állampolgárok szabad munkavállalását az országukban. \r

\r

","shortLead":"A választók elutasították a javaslatot, hogy korlátozzák az uniós állampolgárok szabad munkavállalását az országukban...","id":"20200927_Svajc_nepszavazas_bevandolok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d730b77e-2a24-4768-bfe8-57f16a8085c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9e6fff8-b4b5-408a-a355-d79d173b8189","keywords":null,"link":"/kkv/20200927_Svajc_nepszavazas_bevandolok","timestamp":"2020. szeptember. 27. 14:29","title":"Nem szavazták meg a svájciak a szabad munkavállalás korlátozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13d6d85-7541-40f2-b3ea-53159d134b32","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 31 éves Bottasnak ez volt az idei második és pályafutása kilencedik futamgyőzelme a Forma-1-ben.","shortLead":"A 31 éves Bottasnak ez volt az idei második és pályafutása kilencedik futamgyőzelme a Forma-1-ben.","id":"20200927_Bottas_siman_nyert_Hamilton_buntetese_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f13d6d85-7541-40f2-b3ea-53159d134b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66fa1341-64e3-48d9-a808-7824e509e511","keywords":null,"link":"/cegauto/20200927_Bottas_siman_nyert_Hamilton_buntetese_utan","timestamp":"2020. szeptember. 27. 15:08","title":"Bottas simán nyert Hamilton büntetése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0256fecd-579a-4038-ae9d-36e7d79e0f9f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy idős embert is becsapott, összesen 9 millió forintot csalt ki tőlük. Az ügyészség súlyosbításért fellebbezett a nem jogerős ítélet ellen.","shortLead":"Négy idős embert is becsapott, összesen 9 millió forintot csalt ki tőlük. Az ügyészség súlyosbításért fellebbezett...","id":"20200928_elso_foku_itelet_unokazos_csalo_ellen_ugyeszseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0256fecd-579a-4038-ae9d-36e7d79e0f9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87213391-8be5-44d8-920a-90ab5876353b","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_elso_foku_itelet_unokazos_csalo_ellen_ugyeszseg","timestamp":"2020. szeptember. 28. 10:58","title":"Hét év fegyházra ítélték első fokon a pesti unokázós csalót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b360097-9311-45ee-93bb-07145f46f3cf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Miközben hónapok óta nemlátott gyorsasággal terjed a koronavírus Oroszországban, az elnök arról beszélt, hogy magát is beolttatja ellene.","shortLead":"Miközben hónapok óta nemlátott gyorsasággal terjed a koronavírus Oroszországban, az elnök arról beszélt, hogy magát is...","id":"20200928_koronavirus_oroszorszag_putyin_beolttatja_magat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5b360097-9311-45ee-93bb-07145f46f3cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900b33a4-f00b-4a66-a14c-a684d5b9d5c8","keywords":null,"link":"/vilag/20200928_koronavirus_oroszorszag_putyin_beolttatja_magat","timestamp":"2020. szeptember. 28. 19:33","title":"Putyin annyira bízik az orosz vakcinában, hogy magát is beolttatja vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab5c64f8-af33-4e22-bafa-d1502b5457d7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A stadionba a járványveszélyre hivatkozva még nem térhettek vissza a szurkolók, de annak, úgy látszik, nincs akadálya, hogy mellette, egymás nyakában ugrálva nézzék végig a meccset.","shortLead":"A stadionba a járványveszélyre hivatkozva még nem térhettek vissza a szurkolók, de annak, úgy látszik, nincs akadálya...","id":"20200928_ferencvaros_molde_bl_koronavirus_jarvany_uefa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab5c64f8-af33-4e22-bafa-d1502b5457d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34bad50a-15f2-4bbf-b440-36acee93f814","keywords":null,"link":"/sport/20200928_ferencvaros_molde_bl_koronavirus_jarvany_uefa","timestamp":"2020. szeptember. 28. 13:30","title":"Az UEFA-tól kértek engedélyt a fradisták, hogy a stadionon kívülről szurkolhassanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab6da2e-4445-4197-b069-87105aca735a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az applikáció a koronavírus-járvány terjedése kapcsán fontos kontaktok beazonosításában lehet nagy segítség.","shortLead":"Az applikáció a koronavírus-járvány terjedése kapcsán fontos kontaktok beazonosításában lehet nagy segítség.","id":"20200927_75_ezren_toltottek_mar_le_a_VirusRadar_alkalmazast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eab6da2e-4445-4197-b069-87105aca735a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03e2d1f-d339-4a09-bca4-a38f0a975a3b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200927_75_ezren_toltottek_mar_le_a_VirusRadar_alkalmazast","timestamp":"2020. szeptember. 27. 15:04","title":"75 ezren töltötték már le a VírusRadar alkalmazást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c671c4a9-3af0-4b81-8ff1-6c6b380cd74f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szinte az egész országra figyelmeztetést adtak ki.","shortLead":"Szinte az egész országra figyelmeztetést adtak ki.","id":"20200928_Zivatarokkal_indul_a_het","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c671c4a9-3af0-4b81-8ff1-6c6b380cd74f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d326552-4e0d-40de-98b5-8c4c269d452a","keywords":null,"link":"/itthon/20200928_Zivatarokkal_indul_a_het","timestamp":"2020. szeptember. 28. 05:14","title":"Zivatarokkal indul a hét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]