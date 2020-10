Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a4aa7867-2153-4167-b2c6-0116adf4b595","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sok pulyka vajon legyőzheti Csányi Sándort? Mészáros Lőrinc rámenős ajánlatokkal igyekszik a márkás termékek piacára is kilépni agrárbirodalmával. ","shortLead":"Sok pulyka vajon legyőzheti Csányi Sándort? Mészáros Lőrinc rámenős ajánlatokkal igyekszik a márkás termékek piacára is...","id":"20200930_meszaros_lorinc_csanyi_sandor_agrarpiac","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4aa7867-2153-4167-b2c6-0116adf4b595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b92ac2-bd1d-4075-89b7-50cb9ac3828c","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_meszaros_lorinc_csanyi_sandor_agrarpiac","timestamp":"2020. szeptember. 30. 16:57","title":"Így alakul át a magyar agrárpiac: jön Mészáros, ráígér, és viszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cef23de-19e8-4c90-b5d2-25fa388078e8","c_author":"Szabó Yvette, Szlavkovits Rita","category":"360","description":"Máig működik rokonságának céghálózata, és milliárdos fejlesztési pénzeket söpör be a falujában Simonka György fideszes parlamenti képviselő, noha a napokban induló perében maffiavádakkal kell szembenéznie. Egyesek védeni próbálják, de a bűntársi szerep egyre többeket késztet arra, hogy hátba támadják az erős embert. ","shortLead":"Máig működik rokonságának céghálózata, és milliárdos fejlesztési pénzeket söpör be a falujában Simonka György fideszes...","id":"202040__simonkaugy__fideszes_rendszerhibak__nincs_megallas__rab_atortan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2cef23de-19e8-4c90-b5d2-25fa388078e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15043198-510c-4098-b6a2-ff0dac0d10a5","keywords":null,"link":"/360/202040__simonkaugy__fideszes_rendszerhibak__nincs_megallas__rab_atortan","timestamp":"2020. október. 01. 07:00","title":"Vannak, akik falaznak Simonka Györgynek, de Orbán Viktor elől nem rejthetik el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1b77870-8b1f-464d-b198-51f2fceb28a2","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Hat évvel ezelőtt a 444 leleplező cikkéből derült ki, hogy egy budapesti elit iskola elismert, a gyerekek rajongását is élvező magyartanára a 80-as években molesztálta a diákjait. Sipos Pál a tanítás mellett rendszeresen táboroztatott is: a szendrői háromhetes nyaralásokon Oláh Judit filmrendező négy alkalommal is részt vett. Visszatérés Epipóba című filmje arra keresi a választ, a botrány után vajon hol van a helye ennek a gyermekkori titkos világnak a ma már felnőtt táborozók életében.","shortLead":"Hat évvel ezelőtt a 444 leleplező cikkéből derült ki, hogy egy budapesti elit iskola elismert, a gyerekek rajongását is...","id":"20200930_Nem_tudom_kepese_felismerni_hany_elet_ment_tokre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1b77870-8b1f-464d-b198-51f2fceb28a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb4783a6-0f98-4c5e-bd2d-747ac0401995","keywords":null,"link":"/elet/20200930_Nem_tudom_kepese_felismerni_hany_elet_ment_tokre","timestamp":"2020. szeptember. 30. 20:00","title":"„Nem tudom, képes-e felismerni, hány élet ment tönkre”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf656f22-e1fc-47b6-95a3-5b752f25b3e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyilvános Facebook-csoportok népszerűségét szeretné növelni egy érdekes újítással a közösségi oldal. Hogy a kezdeményezést a felhasználók díjazni fogják-e, az egyelőre kérdéses.","shortLead":"A nyilvános Facebook-csoportok népszerűségét szeretné növelni egy érdekes újítással a közösségi oldal...","id":"20201002_nyilvanos_facebook_csoportok_beszelgetes_hirfolyam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf656f22-e1fc-47b6-95a3-5b752f25b3e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68778824-b0a4-4d80-ab6f-1f7c5e44c8ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_nyilvanos_facebook_csoportok_beszelgetes_hirfolyam","timestamp":"2020. október. 02. 08:37","title":"Ne lepődjön meg: idegenek beszélgetéseit is látni fogja a saját Facebookján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75c501e-971c-4938-a27f-d6c6270e6ed4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A négyből három karról tárgyalnak.","shortLead":"A négyből három karról tárgyalnak.","id":"20201001_reformatus_egyhaz_kaposvari_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a75c501e-971c-4938-a27f-d6c6270e6ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82237f99-58be-4100-ba17-2bb13d0ead19","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_reformatus_egyhaz_kaposvari_egyetem","timestamp":"2020. október. 01. 08:15","title":"A református egyházé lehet a Kaposvári Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1575f3d4-1a58-44c3-aee2-cba4e02a11b4","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Akarva vagy akaratlanul, de a Polt Péter vezette ügyészség már többször kisegítette Simonka Györgyöt. Kérdés, hogy meddig húzódik az eljárás és mi lehet a vége.","shortLead":"Akarva vagy akaratlanul, de a Polt Péter vezette ügyészség már többször kisegítette Simonka Györgyöt. Kérdés...","id":"202040_vedhatosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1575f3d4-1a58-44c3-aee2-cba4e02a11b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b1f25ef-9a57-43ec-89d4-eedd1ad5f2b2","keywords":null,"link":"/360/202040_vedhatosag","timestamp":"2020. október. 01. 11:10","title":"Polt többször is kisegítette Simonkát, de megmenteni elvileg ő sem tudja ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea63e9b-06c8-4eab-93aa-76e0072e6ee1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A létszám alapján osztották el, hogy hány hőmérőt kaphatnak az intézmények.","shortLead":"A létszám alapján osztották el, hogy hány hőmérőt kaphatnak az intézmények.","id":"20200930_lazmero","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ea63e9b-06c8-4eab-93aa-76e0072e6ee1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efd5fe43-59c4-4966-9c94-382dee3d0fd7","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_lazmero","timestamp":"2020. szeptember. 30. 16:09","title":"Tíz lázmérőt még kiszállítanak az iskoláknak, többért Pátyig kell menni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4aa7867-2153-4167-b2c6-0116adf4b595","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Sok pulyka vajon legyőzheti Csányi Sándort? Mészáros Lőrinc rámenős ajánlatokkal igyekszik a márkás termékek piacára is kilépni agrárbirodalmával.","shortLead":"Sok pulyka vajon legyőzheti Csányi Sándort? Mészáros Lőrinc rámenős ajánlatokkal igyekszik a márkás termékek piacára is...","id":"202040__meszaros_agrarbirodalma__husvertikum__homalyos_hatter__a_marka_ara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4aa7867-2153-4167-b2c6-0116adf4b595&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81a6dae9-e4c1-4842-b9bf-ad3cd9263c24","keywords":null,"link":"/360/202040__meszaros_agrarbirodalma__husvertikum__homalyos_hatter__a_marka_ara","timestamp":"2020. október. 02. 06:30","title":"Ha pulykafelvágottat vagy -fasírtot vesz, jó eséllyel Mészárosnál cseng a kassza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]