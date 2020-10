Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c6d78e1c-f17a-4579-824f-8648bcda5c16","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Enyhe tünetek gyötrik a fertőzött amerikai elnököt.","shortLead":"Enyhe tünetek gyötrik a fertőzött amerikai elnököt.","id":"20201002_koronavirus_tunetek_donald_trump","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6d78e1c-f17a-4579-824f-8648bcda5c16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b84161d3-9f61-428a-849a-cdcc315b078b","keywords":null,"link":"/elet/20201002_koronavirus_tunetek_donald_trump","timestamp":"2020. október. 02. 16:53","title":"A koronavírusos Trumpnak tünetei is vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy személyautó és egy tehervonat balesete miatt Almásfüzitőnél egyik vágányon sem járhatnak a vonatok.","shortLead":"Egy személyautó és egy tehervonat balesete miatt Almásfüzitőnél egyik vágányon sem járhatnak a vonatok.","id":"20201001_Budapest_Gyor_vasut_baleset_potlobusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9984f914-21d5-4687-a1ef-288027242750&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b811714-9d19-48bc-b78b-b960ee08a6a5","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_Budapest_Gyor_vasut_baleset_potlobusz","timestamp":"2020. október. 01. 06:59","title":"Pótlóbuszra kell átszállni a Budapest-Győr vasútvonalon egy baleset után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eab6da2e-4445-4197-b069-87105aca735a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szennyvízminták szerint összesen hét város szennyvízmintáiban növekszik a koronavírus örökítőanyaga.","shortLead":"A szennyvízminták szerint összesen hét város szennyvízmintáiban növekszik a koronavírus örökítőanyaga.","id":"20201002_NNK_szennyviz_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eab6da2e-4445-4197-b069-87105aca735a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dfd1cf2-39ea-4a65-9ed9-291b23391b89","keywords":null,"link":"/itthon/20201002_NNK_szennyviz_koronavirus","timestamp":"2020. október. 02. 14:02","title":"Budapesten és Székesfehérváron ugorhat meg a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee727aa-e3dd-4f8e-876d-376335b4dd41","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Nincs idő meghalni című film lesz az utolsó küldetése.","shortLead":"A Nincs idő meghalni című film lesz az utolsó küldetése.","id":"20201001_Daniel_Craigbol_nem_lesz_tobbe_James_Bond","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cee727aa-e3dd-4f8e-876d-376335b4dd41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ead42673-4d93-43db-adda-7043f6ebc738","keywords":null,"link":"/elet/20201001_Daniel_Craigbol_nem_lesz_tobbe_James_Bond","timestamp":"2020. október. 01. 11:56","title":"Daniel Craigből nem lesz többé James Bond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d11e853a-9199-4430-ad4f-bdaae825252f","c_author":"Kovács István","category":"itthon","description":"Komolyabb intézkedések nélkül sokkal többen fognak kórházba kerülni és meghalni a koronavírus-járvány miatt – erről beszélt Jakab Ferenc virológus egy online előadáson.","shortLead":"Komolyabb intézkedések nélkül sokkal többen fognak kórházba kerülni és meghalni a koronavírus-járvány miatt – erről...","id":"20201001_Jakab_Ferenc_Semmi_ertelme_az_iskolai_lazmeresnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d11e853a-9199-4430-ad4f-bdaae825252f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e45765-f887-4fd3-a4e4-f91f48936687","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_Jakab_Ferenc_Semmi_ertelme_az_iskolai_lazmeresnek","timestamp":"2020. október. 01. 20:20","title":"Jakab Ferenc szerint semmi értelme az iskolai lázmérésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554d00c6-7cca-4725-803c-c0abaaf8afc5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezúttal Paulo Ezúttal Paulo Coelho egyik műve esett áldozatul, konkrétan elégették a könyvét. Ezúttal Paulo Coelho egyik műve esett áldozatul, konkrétan elégették a könyvét. ","id":"20201002_Duro_Dora_utan_brazil_nyugdijasok_is_ugy_ereztek_hogy_konyvet_kell_pusztitania","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=554d00c6-7cca-4725-803c-c0abaaf8afc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89a6e670-f560-4552-aa28-2385279b7987","keywords":null,"link":"/elet/20201002_Duro_Dora_utan_brazil_nyugdijasok_is_ugy_ereztek_hogy_konyvet_kell_pusztitania","timestamp":"2020. október. 02. 13:10","title":"Dúró Dóra után néhány brazil nyugdíjas is úgy érezte, hogy könyvet kell pusztítania","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f261ba51-2de3-4f27-9a2b-12f29da51f6d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az erasmusos diákok költenek a legtöbbet.","shortLead":"Az erasmusos diákok költenek a legtöbbet.","id":"20201002_Kulfoldi_hallgato_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f261ba51-2de3-4f27-9a2b-12f29da51f6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff8d47db-3d7c-469a-b3e2-0832ca4d11f7","keywords":null,"link":"/itthon/20201002_Kulfoldi_hallgato_Magyarorszag","timestamp":"2020. október. 02. 07:13","title":"Két évtized alatt háromszorosára nőtt a külföldi hallgatók száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db99059-e667-4ac1-a13d-3de0b340ac72","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A 6G mobil rádiós technológiák nemzetközi kutatási projektjében vesz részt a Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet (SZTAKI). A Hexa-X projekt 12 millió eurós támogatást kapott az Európai Bizottságtól.","shortLead":"A 6G mobil rádiós technológiák nemzetközi kutatási projektjében vesz részt a Számítástechnikai és Automatizálási...","id":"20201002_6g_mobilkommunikacio_technologia_sztaki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4db99059-e667-4ac1-a13d-3de0b340ac72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a40e65f-83b2-4e53-8f74-270b23ab77c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_6g_mobilkommunikacio_technologia_sztaki","timestamp":"2020. október. 02. 09:33","title":"Magyar kutatók is dolgoznak a 6G kifejlesztésén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]