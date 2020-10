Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8247f5a0-8c65-4e23-a3b9-356a6ba20a7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Origo úgy értesült, a miniszterelnök javaslatára tárgyalnak ma az orvosi kamara korábbi javaslatáról.","shortLead":"Az Origo úgy értesült, a miniszterelnök javaslatára tárgyalnak ma az orvosi kamara korábbi javaslatáról.","id":"20200930_Megduplazhatja_az_orvosok_beret_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8247f5a0-8c65-4e23-a3b9-356a6ba20a7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37c637a-51bc-4efb-b03e-f1932948ef01","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200930_Megduplazhatja_az_orvosok_beret_a_kormany","timestamp":"2020. szeptember. 30. 10:44","title":"Megduplázhatja az orvosok bérét a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a00cd145-43fc-4912-90ff-7a627a32795f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A műanyagfaló PETáz enzimet használva olyan anyagot alkottak brit szakemberek, amely a korábbiaknál is gyorsabban tünteti el a plasztikot. Ahhoz viszont még mindig túl lassú, hogy a laboratóriumon kívül is bevessék.","shortLead":"A műanyagfaló PETáz enzimet használva olyan anyagot alkottak brit szakemberek, amely a korábbiaknál is gyorsabban...","id":"20200930_szuperenzim_enzim_muanyag_plasztik_palack","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a00cd145-43fc-4912-90ff-7a627a32795f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8de183b4-ff53-4b89-846a-ff0b56ec2dd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_szuperenzim_enzim_muanyag_plasztik_palack","timestamp":"2020. szeptember. 30. 16:03","title":"Elkészült az új anyag, hatszor gyorsabban bontja le a műanyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3eaafc68-ff73-46ba-b1f6-31b6b9ca6618","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy készülnek a Ferencvárosnál, hogy lehetnek nézők a BL-ben, ezért megpróbáltak a saját stadionjuknál nagyobb helyre menni, de nem sikerült.","shortLead":"Úgy készülnek a Ferencvárosnál, hogy lehetnek nézők a BL-ben, ezért megpróbáltak a saját stadionjuknál nagyobb helyre...","id":"20201001_ftc_bl_puskas_stadion","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3eaafc68-ff73-46ba-b1f6-31b6b9ca6618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50ec4f36-bb1d-47ee-a6c4-d044b7c7c282","keywords":null,"link":"/sport/20201001_ftc_bl_puskas_stadion","timestamp":"2020. október. 01. 08:15","title":"Technikai okok miatt nem játszhatja a Ferencváros az új Puskás Arénában a BL-meccseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d11e853a-9199-4430-ad4f-bdaae825252f","c_author":"Kovács István","category":"itthon","description":"Komolyabb intézkedések nélkül sokkal többen fognak kórházba kerülni és meghalni a koronavírus-járvány miatt – erről beszélt Jakab Ferenc virológus egy online előadáson.","shortLead":"Komolyabb intézkedések nélkül sokkal többen fognak kórházba kerülni és meghalni a koronavírus-járvány miatt – erről...","id":"20201001_Jakab_Ferenc_Semmi_ertelme_az_iskolai_lazmeresnek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d11e853a-9199-4430-ad4f-bdaae825252f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e45765-f887-4fd3-a4e4-f91f48936687","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_Jakab_Ferenc_Semmi_ertelme_az_iskolai_lazmeresnek","timestamp":"2020. október. 01. 20:20","title":"Jakab Ferenc szerint semmi értelme az iskolai lázmérésnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f60abc-b243-47a7-b3a6-7df9286a363d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már jóval korábban kiszivárogtak részletek egy hajlékony kijelzős, Windows 10-es Lenovo laptopról (a prototípusa már ott volt a januári CES-en), ami mostantól előrendelhető. Emellett egy pehelysúlyú, akár 5G-s kapcsolatra is alkalmas, valóban pehelysúlyú géppel is kirukkol a gyártó.","shortLead":"Már jóval korábban kiszivárogtak részletek egy hajlékony kijelzős, Windows 10-es Lenovo laptopról (a prototípusa már...","id":"20201002_lenovo_thinkpad_x1_nano_osszehajthato_pc_thinkpad_x1_fold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5f60abc-b243-47a7-b3a6-7df9286a363d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"574ec71d-7ecf-418c-93fd-abb2d22292a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_lenovo_thinkpad_x1_nano_osszehajthato_pc_thinkpad_x1_fold","timestamp":"2020. október. 02. 07:03","title":"Már rendelhető a világ első összehajtható PC-je","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee4e2a3e-d29e-4b1b-93c7-64b71dbd87b3","c_author":"EUrologus","category":"gazdasag","description":"Az ülést többször is megszakítva az uniós állam- és kormányfők végül csütörtökön éjfél után döntést hoztak a Fehéroroszországgal kapcsolatos szankciós intézkedésekről. Zöld utat kapott az az elképzelés, hogy mintegy negyven személyt sújtsanak beutazási tilalommal, uniós számlák befagyasztásával. Lukasenka elnök azonban nem lesz a listán.","shortLead":"Az ülést többször is megszakítva az uniós állam- és kormányfők végül csütörtökön éjfél után döntést hoztak...","id":"20201002_EUcsucs_johetnek_a_szankciok_a_feherorosz_elnokvalasztas_kapcsan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee4e2a3e-d29e-4b1b-93c7-64b71dbd87b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5ad8771-d383-4073-9c91-76861a707d33","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201002_EUcsucs_johetnek_a_szankciok_a_feherorosz_elnokvalasztas_kapcsan","timestamp":"2020. október. 02. 02:44","title":"EU-csúcs: jöhetnek a szankciók a fehérorosz elnökválasztás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daef47c9-4a7d-47f0-92bd-bab854105817","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeptember 30-án délelőtt a Czeizel Intézet prenatális központjának kertjében tartották Czeizel Endre Önleltár című kötetének bemutatóját, majd felavatták az orvos-genetikus mellszobrát is.","shortLead":"Szeptember 30-án délelőtt a Czeizel Intézet prenatális központjának kertjében tartották Czeizel Endre Önleltár című...","id":"20200930_Felavattak_Czeizel_Endre_mellszobrat_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=daef47c9-4a7d-47f0-92bd-bab854105817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45a17237-3cdf-46c0-9c6c-9f03099e3c38","keywords":null,"link":"/elet/20200930_Felavattak_Czeizel_Endre_mellszobrat_Budapesten","timestamp":"2020. szeptember. 30. 17:50","title":"Felavatták Czeizel Endre mellszobrát Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hatóanyag klinikai vizsgálatait végző konzorcium megszerezte a szükséges engedélyeket.","shortLead":"A hatóanyag klinikai vizsgálatait végző konzorcium megszerezte a szükséges engedélyeket.","id":"20200930_favipiravir_avigan_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3ebe739-e1d9-4aa1-8278-f217a7ab7949&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4297093c-638e-4faa-b92d-60f610dc1756","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_favipiravir_avigan_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 30. 13:47","title":"Hatékonynak bizonyult a favipiravir a Covid–19 ellen, kezdődhet a magyar betegek kezelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]