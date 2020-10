Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7bb536e-f1ab-4a01-ad57-6b7314c19481","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az élelmiszer-hulladék összetétele nem változott viszont az előző felmérés óta.","shortLead":"Az élelmiszer-hulladék összetétele nem változott viszont az előző felmérés óta.","id":"20200930_Nebih_kevesebb_elelmiszert_pazarolnak_a_magyar_haztartasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7bb536e-f1ab-4a01-ad57-6b7314c19481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ba68360-99c3-4765-859a-082021cc4b29","keywords":null,"link":"/zhvg/20200930_Nebih_kevesebb_elelmiszert_pazarolnak_a_magyar_haztartasok","timestamp":"2020. szeptember. 30. 12:59","title":"Nébih: Kevesebb élelmiszert pazarolnak a magyar háztartások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Újabb tizenegyesgóllal segítette hozzá Szoboszlai a Salzburgot a BL-részvételhez.","shortLead":"Újabb tizenegyesgóllal segítette hozzá Szoboszlai a Salzburgot a BL-részvételhez.","id":"20201001_Szoboszlai_Dominik_bajnokok_ligaja_foci_salzburg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=539eacca-5da7-4f09-b3ea-9182b9e2134d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b48dd05c-3ea5-4572-97d0-512f24695e61","keywords":null,"link":"/sport/20201001_Szoboszlai_Dominik_bajnokok_ligaja_foci_salzburg","timestamp":"2020. október. 01. 05:41","title":"Szoboszlai Dominik csapata is bejutott a Bajnokok Ligájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dbf98e0-ac1c-4c69-bf2d-677fe8cfd22b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megcsalta a volt élettársa azt a pápai férfit, aki egy nagyon komoly - ám hamis - váddal próbált rajta bosszút állni. Ehelyett ő kerülhet börtönbe. ","shortLead":"Megcsalta a volt élettársa azt a pápai férfit, aki egy nagyon komoly - ám hamis - váddal próbált rajta bosszút állni...","id":"20201001_Hutlenseg_emberoles_hamis_vad_elettars","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dbf98e0-ac1c-4c69-bf2d-677fe8cfd22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16bbdcf7-8167-47d5-8184-844c6fd60e29","keywords":null,"link":"/itthon/20201001_Hutlenseg_emberoles_hamis_vad_elettars","timestamp":"2020. október. 01. 11:03","title":"Bosszút akart állni, mérgezéssel vádolta a volt élettársát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94df2f91-2dec-4ee3-ad8e-e2526faf3459","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Puli Space Technologies szeretné, ha az Aranycsapat emléke az idők végezetéig fennmaradna, ezért a róluk szóló információkat – egy időkapszulába zárva – a Holdra vinnék.","shortLead":"A Puli Space Technologies szeretné, ha az Aranycsapat emléke az idők végezetéig fennmaradna, ezért a róluk szóló...","id":"20201001_puskas_ferenc_aranycsapat_plakett_idokapszula_hold_puli_space_technologies","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=94df2f91-2dec-4ee3-ad8e-e2526faf3459&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17936080-a8b2-4c11-9ecc-337952abaf4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201001_puskas_ferenc_aranycsapat_plakett_idokapszula_hold_puli_space_technologies","timestamp":"2020. október. 01. 18:45","title":"A Holdig vinné Puskást és az egész Aranycsapatot a magyar űrvállalat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29df98ba-4d3e-4df8-b166-6b8776f0234e","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Senkinek sem kötelező melegekről olvasni mesét, és senkinek nincs köze ahhoz, ha más ezt akarja. Nem fog áthallatszani az esti mese. Jogunkban áll gyermekünket normálisnak nevelni – olyannak, aki nem darál könyveket.","shortLead":"Senkinek sem kötelező melegekről olvasni mesét, és senkinek nincs köze ahhoz, ha más ezt akarja. Nem fog áthallatszani...","id":"20200930_Piroska_es_a_nacik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29df98ba-4d3e-4df8-b166-6b8776f0234e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78ab520a-c7b2-45d0-96c6-2d3cc967bc48","keywords":null,"link":"/360/20200930_Piroska_es_a_nacik","timestamp":"2020. szeptember. 30. 10:15","title":"Tóta W.: Piroska és a nácik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c48c0e92-810a-4feb-8fe0-1bef12864921","c_author":"Gyenis Ágnes - Kovács Gábor","category":"gazdasag.ingatlan","description":"2015 óta pereskedtek az ikonikus budapesti épületre 2014-ben kötött bérleti szerződés miatt, az Eximbank 2017 óta nem fizetett, így komoly késedelmi kamattal is tartozik.

","shortLead":"2015 óta pereskedtek az ikonikus budapesti épületre 2014-ben kötött bérleti szerződés miatt, az Eximbank 2017 óta nem...","id":"20200930_Az_allami_Eximbank_jogerosen_pert_vesztett_a_Lanchid_Palota_ugyeben_800_milliot_fizet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c48c0e92-810a-4feb-8fe0-1bef12864921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c27c14a-8c2f-4e13-8f83-91adaa817112","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200930_Az_allami_Eximbank_jogerosen_pert_vesztett_a_Lanchid_Palota_ugyeben_800_milliot_fizet","timestamp":"2020. szeptember. 30. 15:17","title":"Az állami Eximbank jogerősen pert vesztett a Lánchíd Palota ügyében, 800 milliót fizet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00d1bd1a-a53b-4df7-9844-a15269099207","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"A veszélyhelyzetre hivatkozva közbeszerzés nélkül vásárolt a külügyminisztérium 310 milliárd forintért lélegeztetőgépeket, teszteket és maszkokat, azonban mindent megtesz azért, hogy a költések összes részlete ne derüljön ki. Közérdekű adatigénylésre hiányos dokumentumokat küld, a teszteknél pedig arra az egyszerű kérdésre sincs válasz napok óta, hogy milyen típusokról van egyáltalán szó. A hvg.hu birtokában lévő egyik dokumentumból annyi azért kiderült, hogy az egyik cégtől ugyan nem vette át a koronavírus-gyorsteszteket, de a cég így is százmilliókhoz jutott.","shortLead":"A veszélyhelyzetre hivatkozva közbeszerzés nélkül vásárolt a külügyminisztérium 310 milliárd forintért...","id":"20200930_kulugyminiszterium_kozbeszerzes_koronavirus_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00d1bd1a-a53b-4df7-9844-a15269099207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2077eca8-fb4b-4e0e-99a3-945b13699fe4","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_kulugyminiszterium_kozbeszerzes_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. szeptember. 30. 06:30","title":"A külügy százmilliókat fizetett annak a cégnek, amelynek koronatesztjeit át sem vette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ahogy azt várni lehetett, ezermilliárd forintnál is nagyobb hiányról számolt be a KSH, amikor összegezte az első féléves adatokat.","shortLead":"Ahogy azt várni lehetett, ezermilliárd forintnál is nagyobb hiányról számolt be a KSH, amikor összegezte az első...","id":"20201001_hiany_ksh_kiadasok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5117f70a-0f25-4831-b5fc-7bf6c337935c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ed42f00-748b-4bde-a6fb-0e43857281ca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201001_hiany_ksh_kiadasok","timestamp":"2020. október. 01. 10:21","title":"1219 milliárd forint volt a kormányzati szektor hiánya az első félévben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]