[{"available":true,"c_guid":"6dd7c9f6-722c-45e4-b82f-d90cb846ffdf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Majdnem félmilliárd forint ment el személyi költségekre.","shortLead":"Majdnem félmilliárd forint ment el személyi költségekre.","id":"20201002_bata_jakab_zsofia_orban_rahel_divatceg_fizetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dd7c9f6-722c-45e4-b82f-d90cb846ffdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fed7c886-6e7d-4b96-994b-40662f290f7a","keywords":null,"link":"/kkv/20201002_bata_jakab_zsofia_orban_rahel_divatceg_fizetes","timestamp":"2020. október. 02. 18:37","title":"Majdnem 2,5 millió a havi átlagfizetés Orbán Ráhel barátnőjének divatcégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1191ca18-6161-4a04-93eb-8a170e083ad5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szabó György megbetegedett, de nem tudni, mitől.","shortLead":"Szabó György megbetegedett, de nem tudni, mitől.","id":"20201001_szabo_gyorgy_bukki_fuvesember_korhaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1191ca18-6161-4a04-93eb-8a170e083ad5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d850549-9189-4886-8a92-295c7a9dae80","keywords":null,"link":"/elet/20201001_szabo_gyorgy_bukki_fuvesember_korhaz","timestamp":"2020. október. 01. 18:57","title":"Kórházba került a bükki füvesember","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25f41671-e247-4acf-8afa-49c63ec5d1b9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A kormány elfogadta az Orvosi Kamara javaslatát, a bértábláról szóló törvénytervezetet hétfőn benyújtják a Parlamentnek.","shortLead":"A kormány elfogadta az Orvosi Kamara javaslatát, a bértábláról szóló törvénytervezetet hétfőn benyújtják a Parlamentnek.","id":"20201003_Orban_Soha_nem_latott_orvosi_beremeles_jon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25f41671-e247-4acf-8afa-49c63ec5d1b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa3d5c53-42f8-4500-ad0f-43e2d31d39af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201003_Orban_Soha_nem_latott_orvosi_beremeles_jon","timestamp":"2020. október. 03. 13:41","title":"Orbán: Soha nem látott orvosi béremelés jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f278f87-176c-414c-9f28-725987d77822","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Európában is terjed az USA-ban lábra kapott QAnon. A tengerentúlon már a politika felső köreiben is megjelent, Trump elnök hazafiaknak nevezte tagjait. A QAnon-hívők körében is első számú ellenség az univerzális háttérhatalommá minősített Soros György.","shortLead":"Európában is terjed az USA-ban lábra kapott QAnon. A tengerentúlon már a politika felső köreiben is megjelent, Trump...","id":"202040__qanon__osszeeskuveselmeletek_felturbozva__trump_tabora__egy_bolond_milliot_csinal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f278f87-176c-414c-9f28-725987d77822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7846ff-7156-45d9-8d8e-6ccf3c32d74c","keywords":null,"link":"/360/202040__qanon__osszeeskuveselmeletek_felturbozva__trump_tabora__egy_bolond_milliot_csinal","timestamp":"2020. október. 01. 19:00","title":"Bizarr vallássá kezd válni az összeesküvés-elméleteket csúcsra járató mozgalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1073f3d2-7d99-4151-9520-088aa1ce3e30","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"AZ UEFA a stadionokat 30 százalékig engedi megtölteni jövő héttől. A magyarok Eb-pótselejtezőjére is lehet készülni.","shortLead":"AZ UEFA a stadionokat 30 százalékig engedi megtölteni jövő héttől. A magyarok Eb-pótselejtezőjére is lehet készülni.","id":"20201002_Lehetnek_nezok_a_Fradi_BLmeccsein","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1073f3d2-7d99-4151-9520-088aa1ce3e30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fd5c39a-ca6b-4bab-b90a-06b02445ba5f","keywords":null,"link":"/sport/20201002_Lehetnek_nezok_a_Fradi_BLmeccsein","timestamp":"2020. október. 02. 09:24","title":"Lehetnek nézők a Fradi BL-meccsein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d613ba73-9d68-42b2-b3f0-df0c9d14c3c2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az NMHH felmérése szerint magyar szolgáltatást alig reklámoznak a tévében, gyógyhatású készítményből viszont sok van.","shortLead":"Az NMHH felmérése szerint magyar szolgáltatást alig reklámoznak a tévében, gyógyhatású készítményből viszont sok van.","id":"20201002_tevereklam_nmhh_elelmiszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d613ba73-9d68-42b2-b3f0-df0c9d14c3c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fafaab3-dfcd-4fa4-9acc-f5594c39315d","keywords":null,"link":"/elet/20201002_tevereklam_nmhh_elelmiszer","timestamp":"2020. október. 02. 13:12","title":"Minden harmadik tévéreklám élelmiszert akar nekünk eladni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65bbfc0a-8f7a-4486-9585-4d4a2b1683ea","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Zivatarveszély miatt az ország nyugati részére első- és másodfokú figyelmeztetéseket is kiadott szombatra a meteorológiai szolgálat, vasárnap viszont az ország jóval nagyobb része lesz érintett.","shortLead":"Zivatarveszély miatt az ország nyugati részére első- és másodfokú figyelmeztetéseket is kiadott szombatra...","id":"20201003_Vasarnap_nagy_zivatarok_varhatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65bbfc0a-8f7a-4486-9585-4d4a2b1683ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9074e504-e04c-429f-97c8-09d176d07138","keywords":null,"link":"/itthon/20201003_Vasarnap_nagy_zivatarok_varhatok","timestamp":"2020. október. 03. 08:19","title":"Vasárnap nagy zivatar lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4f56aab-a662-4ad8-ae79-6ae80249933e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdemes lesz az eget kémlelni októberben: a Mars minden csillagnál fényesebben ragyog majd a déli égbolton. A jelenség szabad szemmel is követhető lesz.","shortLead":"Érdemes lesz az eget kémlelni októberben: a Mars minden csillagnál fényesebben ragyog majd a déli égbolton. A jelenség...","id":"20201002_mars_urkutatas_bolygo_fold","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4f56aab-a662-4ad8-ae79-6ae80249933e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50a7303c-28d9-4526-a0c7-8281b643a05e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201002_mars_urkutatas_bolygo_fold","timestamp":"2020. október. 02. 18:15","title":"Szabad szemmel is látható lesz a Mars egész októberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]