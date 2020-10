Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Van olyan intézmény, ahol egy jelentkezőnek akár több évet is kell várnia, míg bejut.","shortLead":"Van olyan intézmény, ahol egy jelentkezőnek akár több évet is kell várnia, míg bejut.","id":"20201019_Az_ev_eleje_ota_titkolja_a_kormany_hanyan_varnak_idosotthoni_elhelyezesre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5be4577f-7af2-4ebd-a163-5bc6cfa71452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"095875cd-2d84-4b0a-b8b6-dbd124ff8a74","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_Az_ev_eleje_ota_titkolja_a_kormany_hanyan_varnak_idosotthoni_elhelyezesre","timestamp":"2020. október. 19. 07:16","title":"Az év eleje óta titkolja a kormány, hányan várnak idősotthoni elhelyezésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e64f0261-ee3d-479a-abb1-42328de6a0b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A családügyi miniszter reagált Veres András püspök nyilatkozatára, amely szerint be kellene tiltani a mesterséges megtermékenyítést.","shortLead":"A családügyi miniszter reagált Veres András püspök nyilatkozatára, amely szerint be kellene tiltani a mesterséges...","id":"20201019_Lombikprogram_Novak_Katalin_gyori_megyespuspok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e64f0261-ee3d-479a-abb1-42328de6a0b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3e9377e-ac44-4c1d-855b-363bf55c4e0f","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_Lombikprogram_Novak_Katalin_gyori_megyespuspok","timestamp":"2020. október. 19. 12:46","title":"Novák Katalin a lombikprogramot védve reagált a győri megyéspüspök szavaira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a53fcc96-e07f-4967-ab0e-8cd37b7ab890","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rekorder autó végsebességét eredetileg \"csak\" 480 km/h-ra tervezték, de aztán máshogy alakultak a dolgok.","shortLead":"A rekorder autó végsebességét eredetileg \"csak\" 480 km/h-ra tervezték, de aztán máshogy alakultak a dolgok.","id":"20201020_uj_rekord_boven_500_kmh_felett_szaguldott_a_leggyorsabb_kozuti_auto_ssc_tuatara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a53fcc96-e07f-4967-ab0e-8cd37b7ab890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3833e01-9dc2-4b23-ba71-0594b24ad334","keywords":null,"link":"/cegauto/20201020_uj_rekord_boven_500_kmh_felett_szaguldott_a_leggyorsabb_kozuti_auto_ssc_tuatara","timestamp":"2020. október. 20. 07:59","title":"Új rekord: bőven 500 km/h felett száguldott a leggyorsabb közúti autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"408e1bf0-f443-4d5e-acdb-d5c071a9878c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hárítja a felelősséget a minisztérium az SZFE-tüntetés után.","shortLead":"Hárítja a felelősséget a minisztérium az SZFE-tüntetés után.","id":"20201019_ITM_Szinmuveszeti_szfe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=408e1bf0-f443-4d5e-acdb-d5c071a9878c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f30744d-aa70-41a8-8f50-f604d31ba7b0","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_ITM_Szinmuveszeti_szfe","timestamp":"2020. október. 19. 18:29","title":"ITM: Belső vita van a Színművészetin, oldja meg a szakma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ő lesz a rendező, a producer pedig Kálomista Gábor. A támogatást utóbbi cége kapja a Nemzeti Filmintézettől. A filmben Orbán Balázs erdélyi író életét dolgozzák fel.","shortLead":"Ő lesz a rendező, a producer pedig Kálomista Gábor. A támogatást utóbbi cége kapja a Nemzeti Filmintézettől. A filmben...","id":"20201020_nfi_tamogatas_bayer_zsolt_kalomista_gabor_film_orban_balazs_koltorol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=513cf974-dc75-4f4d-a483-026622826815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"195e02f9-cc3b-4341-99d2-61f6a2b78420","keywords":null,"link":"/kultura/20201020_nfi_tamogatas_bayer_zsolt_kalomista_gabor_film_orban_balazs_koltorol","timestamp":"2020. október. 20. 15:37","title":"300 millióból forgathat tévéfilmet Bayer Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75085019-3f35-41de-afd5-7713a8bef5cc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mostantól nagyobb távolságokat lehet megtenni az amerikai gyártó villanyautóival. ","shortLead":"Mostantól nagyobb távolságokat lehet megtenni az amerikai gyártó villanyautóival. ","id":"20201019_megnoveltek_a_teslak_hatotavjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75085019-3f35-41de-afd5-7713a8bef5cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba976eb1-c16c-4717-8aae-3b65703367b5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201019_megnoveltek_a_teslak_hatotavjat","timestamp":"2020. október. 19. 09:21","title":"Megnövelték az összes Tesla hatótávját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23637463-c968-4d93-ada0-224b602b5b24","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Várható-e csődhullám, hogyan kezelik a bajba jutott adósokat, jó-e az alacsony kamat, kockázatosak-e a jegybanki kötvényprogram nyertesei? Erről beszélt a HVG-nek Wolf László, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese.","shortLead":"Várható-e csődhullám, hogyan kezelik a bajba jutott adósokat, jó-e az alacsony kamat, kockázatosak-e a jegybanki...","id":"202042__wolf_laszlo_bankar__hitelpiacrol_valsagkezelesrol__felteteles_bizalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=23637463-c968-4d93-ada0-224b602b5b24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72c910e4-bd48-4101-975f-22b54245d87f","keywords":null,"link":"/360/202042__wolf_laszlo_bankar__hitelpiacrol_valsagkezelesrol__felteteles_bizalom","timestamp":"2020. október. 19. 13:00","title":"Az OTP vezérhelyettese szerint nincs gond, amíg tisztességes a verseny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy magánszemély bennfentes információk felhasználásával adott tőzsdei megbízásokat.","shortLead":"Egy magánszemély bennfentes információk felhasználásával adott tőzsdei megbízásokat.","id":"20201019_MNB_bennfentes_kereskedelem_birsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d0e830a-403e-423c-b2c9-60f62ce020db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d56ee0d9-2fa2-4345-8bd8-ddc648770c1d","keywords":null,"link":"/kkv/20201019_MNB_bennfentes_kereskedelem_birsag","timestamp":"2020. október. 19. 11:11","title":"Az MNB 15+1 milliós bírságot osztott ki bennfentes kereskedelem miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]