Felfüggesztett börtönbüntetést kértek a Momentum hídfoglaló aktivistáira

Vádat emelt a főügyészség öt aktivistájuk ellen az április 22-i tüntetés és hídfoglalás után, és próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta – közölte a Momentum Mozgalom a közösségi oldalán. A vád a bejegyzés szerint csoportosan és társtettesként elkövetett, közérdekű üzem működése megzavarásának kísérlete.

A Momentum szerint az aktivisták a Szabadság hídon ülődemonstrációval, fél órán át tartó villamosforgalom-akadályozással álltak ki a gyülekezési szabadság mellett. Szerintük a tüntetők eredeti célja az volt, hogy átmenjenek a budai oldalra, de ezt a rendőrség nem engedte, és valójában ők torlaszolták el az utat.

A párt szerint az aktivistákat azért fenyegetik felfüggesztett börtönbüntetéssel, „mert kiálltak a jövőjükért, kiálltak a gyülekezési szabadságért”.

A párt a posztban megjegyezte, hogy a hídon lévő nagyjából ötven ember többsége ellen csak szabálysértési eljárás indult, míg az öt aktivistát büntetőeljárás alá vonták, korábban kihallgatták és rabosították is őket.

A demonstrációt eredetileg a Ferenciek terére jelentették be, amit akkor a rendőrség tudomásul vett, de az eseményen többen a Szabadság híd irányába indultak el gyalog. A vonulók a Vámház körúton a villamospályát is elfoglalták, ezért a rendőrök korlátozták a busz- és villamosközlekedést. A Szabadság hídhoz érve a tüntetők egy része leült az úttestre, az egyenruhások pedig felszólították őket, hogy fejezzék be a jogsértő magatartást, aminek nem tettek eleget.

Végül többekkel szemben testi kényszert kellett alkalmazni, mivel „passzív ellenállást tanúsítottak”, rövidesen sikerült újraindítani a villamosközlekedést is.

