[{"available":true,"c_guid":"e12e9350-fa63-4433-9c6b-99daaf0d49bf","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Mindezt egy most, október 23-án, azaz ünnep és munkaszüneti napon kiadott kormányhatározatból tudni.","shortLead":"Mindezt egy most, október 23-án, azaz ünnep és munkaszüneti napon kiadott kormányhatározatból tudni.","id":"20201023_beregszasz_vizmuvek_kover_laszlo_karpatalja_vizugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e12e9350-fa63-4433-9c6b-99daaf0d49bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ccc15a8-f0c4-452c-af2f-3416b14757b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201023_beregszasz_vizmuvek_kover_laszlo_karpatalja_vizugy","timestamp":"2020. október. 23. 20:30","title":"1,4 milliárdot költ a kormány Beregszász vízügyi támogatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e13eaa09-bc55-43cd-958a-9a9580468d62","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Párizs hazarendelte szombaton ankarai nagykövetét, miután a török elnök lényegében azt üzente francia kollégájának, hogy az szerinte nem normális.","shortLead":"Párizs hazarendelte szombaton ankarai nagykövetét, miután a török elnök lényegében azt üzente francia kollégájának...","id":"20201024_Erdogan_Macron_ellenoriztesse_az_elmeallapotat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e13eaa09-bc55-43cd-958a-9a9580468d62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22cafc1c-ffd2-4a39-b821-db0fc2ba0a75","keywords":null,"link":"/vilag/20201024_Erdogan_Macron_ellenoriztesse_az_elmeallapotat","timestamp":"2020. október. 24. 21:33","title":"Erdogan: Macron ellenőriztesse az elmeállapotát!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"535a04ad-c63b-433b-88f4-d94bc0f391bc","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Ötvenhárom nappal azután, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói elfoglalták és blokád alá vonták az intézmény épületét, a nemzeti ünnepen az egyetemi polgárok hívtak tüntetni mindenkit, aki támogatja őket. A tömeg a Műegyetemtől a Március 15. térre, majd az Urániához vonult. Szóba került az egészségügyi törvény és az Alaptanterv is.","shortLead":"Ötvenhárom nappal azután, hogy a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói elfoglalták és blokád alá vonták...","id":"20201023_szfe_tuntetes_oktober_23_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_oktatas_egeszsegugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=535a04ad-c63b-433b-88f4-d94bc0f391bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02018990-7287-497e-b3c0-3a1401d06737","keywords":null,"link":"/kultura/20201023_szfe_tuntetes_oktober_23_szinhaz_es_filmmuveszeti_egyetem_oktatas_egeszsegugy","timestamp":"2020. október. 23. 21:17","title":"Több mint tízezren álltak az ünnepen a színművészeti hallgatói mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b8aaf3-3a7d-44d1-8571-ae0f1394ea04","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Akár 120 ezren is válthatnak kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást az év végén a szakértől szerint. A biztosítások átlagdíja 35-40 ezer forint között lehet.","shortLead":"Akár 120 ezren is válthatnak kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást az év végén a szakértől szerint. A biztosítások...","id":"20201024_kotelezo_biztositas_dij","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=37b8aaf3-3a7d-44d1-8571-ae0f1394ea04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6559696b-7b65-463b-92c7-9ef17031b6e8","keywords":null,"link":"/kkv/20201024_kotelezo_biztositas_dij","timestamp":"2020. október. 24. 13:45","title":"Biztosítási alkuszok szövetsége: drágulhat a kötelező biztosítás díja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A badacsonytomaji és a tapolcai rendőrök bajbajutott kirándulóknak segítettek Nemesgulács közelében.","shortLead":"A badacsonytomaji és a tapolcai rendőrök bajbajutott kirándulóknak segítettek Nemesgulács közelében.","id":"20201024_Megcsusztak_a_magyar_kirandulok_majd_a_gyokerekbe_kapaszkodtak_hogy_ne_essenek_le_a_hegyrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0c11fd7-19d2-4527-921b-a31961acf176&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca8a3f8-8ace-4ba2-b1e5-cfa93a79b93e","keywords":null,"link":"/itthon/20201024_Megcsusztak_a_magyar_kirandulok_majd_a_gyokerekbe_kapaszkodtak_hogy_ne_essenek_le_a_hegyrol","timestamp":"2020. október. 24. 18:59","title":"Megcsúsztak a magyar kirándulók, majd a gyökerekbe kapaszkodtak, hogy ne essenek le a hegyről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711456a3-cb1a-464f-b9b8-2ec4c662e881","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Igazán vége lehetne már ennek a 2020-nak!","shortLead":"Igazán vége lehetne már ennek a 2020-nak!","id":"20201023_szunyog_antarktisz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=711456a3-cb1a-464f-b9b8-2ec4c662e881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dd1e84c-aee5-4d90-810a-aff67159e71e","keywords":null,"link":"/zhvg/20201023_szunyog_antarktisz","timestamp":"2020. október. 23. 21:09","title":"Az Antarktiszon is megjelentek a szúnyogok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3f5b7f-5a25-40c5-afc6-f56980f3609a","c_author":"Schweitzer András","category":"360","description":"1989 nem csak a politika és gazdaság alapvető átalakulását hozta el, hanem az emberek életmódját is közelítette némiképp a nyugaton ismert mintákhoz. Az irány széttartó volt: a középosztály számára a világ szabaddá és egyre sokszínűbbé vált, hirtelen felemelkedett egy sajátos kultúrát hozó új vállalkozóréteg, eközben azonban tömegek kerültek kilátástalan helyzetbe.","shortLead":"1989 nem csak a politika és gazdaság alapvető átalakulását hozta el, hanem az emberek életmódját is közelítette...","id":"20201024_A_szabadsag_ara__a_rendszervaltas_es_a_hetkoznapok__Drotvago_sorozat_5_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf3f5b7f-5a25-40c5-afc6-f56980f3609a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4a8ab0-bd61-45bc-be26-dd93a9a32ae5","keywords":null,"link":"/360/20201024_A_szabadsag_ara__a_rendszervaltas_es_a_hetkoznapok__Drotvago_sorozat_5_resz","timestamp":"2020. október. 24. 15:30","title":"A szabadság ára: a rendszerváltás és a hétköznapok - Drótvágó sorozat 5. rész.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Holott szakmainak kellene lennei. ","shortLead":"Holott szakmainak kellene lennei. ","id":"20201025_Zacher_Gabor_A_jarvanykezeles_jelenleg_politikai_kerdes_Magyarorszagon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=540a9d52-b518-48a9-abb7-5c7f7469bcde&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28737772-0673-48e3-ab52-80810b6d3174","keywords":null,"link":"/itthon/20201025_Zacher_Gabor_A_jarvanykezeles_jelenleg_politikai_kerdes_Magyarorszagon","timestamp":"2020. október. 25. 18:51","title":"Zacher Gábor: A járványkezelés jelenleg politikai kérdés Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]