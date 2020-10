Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"58f4331d-3490-4065-8211-21fc7a45db88","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosban és az agglomerációban stagnálást mutatnak a mérések.","shortLead":"A fővárosban és az agglomerációban stagnálást mutatnak a mérések.","id":"20201026_videk_koronavirus_szennyvz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58f4331d-3490-4065-8211-21fc7a45db88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3696ac08-feb5-48cf-b16e-50c6381a6ca0","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_videk_koronavirus_szennyvz","timestamp":"2020. október. 26. 16:42","title":"Négy vidéki városban emelkedik a víruskoncentráció a szennyvízben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc98e84-4312-4a3e-80c1-78fe941e27cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már nem demokráciaként emlegeti Magyarországot egy svéd egyetem.","shortLead":"Már nem demokráciaként emlegeti Magyarországot egy svéd egyetem.","id":"20201026_republikanusok_fidesz_autokracia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=abc98e84-4312-4a3e-80c1-78fe941e27cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b189fa29-83f8-415e-ad6f-d7b91a4a7e98","keywords":null,"link":"/itthon/20201026_republikanusok_fidesz_autokracia","timestamp":"2020. október. 26. 17:09","title":"A Fidesz útját járják be az amerikai republikánusok egy új tanulmány szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ismét tömegek az utcákon Belaruszban, politikai kérdés lett a járványvédekezés az ismert orvos szerint, 10 ezer ember előtt játszhat a BL-ben a Fradi. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Ismét tömegek az utcákon Belaruszban, politikai kérdés lett a járványvédekezés az ismert orvos szerint, 10 ezer ember...","id":"20201026_Radadr360_Orban_egy_szon_rugozott_Szijjarto_az_ukranokat_bosszantotta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d88633-c0f0-40a2-a3d6-21586eec28d0","keywords":null,"link":"/360/20201026_Radadr360_Orban_egy_szon_rugozott_Szijjarto_az_ukranokat_bosszantotta","timestamp":"2020. október. 26. 08:00","title":"Radadr360: Orbán egy szón rugózott, Szijjártó az ukránokat bosszantotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48627dc0-66f1-4c25-b9fa-99598ae82f26","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A viszkis rablóként elhíresült Ambrus Attila újabb celebműsorban vállalt szerepet.\r

\r

","shortLead":"A viszkis rablóként elhíresült Ambrus Attila újabb celebműsorban vállalt szerepet.\r

\r

","id":"20201027_Ambrus_Attila_sohasem_jar_bankba_rossz_az_auraja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48627dc0-66f1-4c25-b9fa-99598ae82f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cc1394b-f7da-4f85-99e2-156c9f3c8e84","keywords":null,"link":"/elet/20201027_Ambrus_Attila_sohasem_jar_bankba_rossz_az_auraja","timestamp":"2020. október. 27. 09:05","title":"Ambrus Attila sohasem jár bankba, rossz az aurája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"712d85c7-bb20-422b-9017-09fc6d43f240","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Hillary Clinton 2016-os e-mail-botrányához hasonló nagy sztorit ígért az amerikai jobboldali média, amely Joe Biden és a fiának ukrajnai ügyeiről tett közzé leveleket. De egyelőre úgy néz ki, a történetből nem lesz olyan botrány, mint ami lehetett volna, hiszen azzal, hogy ezer sebből vérző hitelességű bizonyítékokkal próbálják bűncselekménnyel vádolni a volt alelnököt, még azt is elfeledtetik, hogy Bidenék ügyei etikailag valóban problémásak.","shortLead":"Hillary Clinton 2016-os e-mail-botrányához hasonló nagy sztorit ígért az amerikai jobboldali média, amely Joe Biden és...","id":"20201027_Trump_Burisma_Biden_usa_valasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=712d85c7-bb20-422b-9017-09fc6d43f240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc10822c-9bb3-4c61-9d58-ea43e63ba8dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201027_Trump_Burisma_Biden_usa_valasztas","timestamp":"2020. október. 27. 11:00","title":"Trumpék túllőttek a célon, pedig ukrajnai ügyébe valóban belebukhatna Biden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c89e3bc8-1799-4376-b286-99c4a85b193b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Újabb 400-500 éves időszak elején járunk – magyarázta a jegybankelnök.","shortLead":"Újabb 400-500 éves időszak elején járunk – magyarázta a jegybankelnök.","id":"20201027_Matolcsy_eurazsia_kora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c89e3bc8-1799-4376-b286-99c4a85b193b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"452980c2-3c25-4c02-bed3-fcdd1dc1d0cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201027_Matolcsy_eurazsia_kora","timestamp":"2020. október. 27. 10:42","title":"Matolcsy: \"Az emberiség történetében új korszak, Eurázsia kora következik\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e357246-01fe-4902-a69d-9ab47a62213e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekes a Facebookon számolt be az állapotáról.","shortLead":"Az énekes a Facebookon számolt be az állapotáról.","id":"20201026_Nem_szoktam_sirni_de_itt_nincs_mas_baratom__Delhusa_Gjont_koronavirussal_vittek_korhazba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e357246-01fe-4902-a69d-9ab47a62213e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10a96ca0-8246-422a-8522-e2db05a3699d","keywords":null,"link":"/elet/20201026_Nem_szoktam_sirni_de_itt_nincs_mas_baratom__Delhusa_Gjont_koronavirussal_vittek_korhazba","timestamp":"2020. október. 26. 11:44","title":"„Nem szoktam sírni, de itt nincs más barátom” – Delhusa Gjont koronavírussal vitték kórházba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e07496e-a89b-4f4d-b15b-2dacbc034ac9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chrome böngésző fejlesztése egy állandó feladat a Google számára, a cég új funkciókkal is szívesen kísérletezik. Az egyiknek viszont aligha örülnének a felhasználók, ha megvalósulna.","shortLead":"A Chrome böngésző fejlesztése egy állandó feladat a Google számára, a cég új funkciókkal is szívesen kísérletezik...","id":"20201027_google_chrome_bongeszo_reklam_hirdetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4e07496e-a89b-4f4d-b15b-2dacbc034ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc1d16f-d142-4304-8f96-3a07836bceb5","keywords":null,"link":"/tudomany/20201027_google_chrome_bongeszo_reklam_hirdetes","timestamp":"2020. október. 27. 12:03","title":"Csak ezt ne: beépített reklámok kerülhetnek a Chrome böngészőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]