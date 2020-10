Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37dd3dfe-48fa-47a1-871c-74932bd6a7b0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Előbb csak vásárolták, később már maguk csempészték az országba a kábítószereket. A hatóságok végül 3,4 tonna kendernövényt, 1,4 tonna hasist, különféle fegyvereket és 11 ellopott járművet is lefoglaltak, amikor rajtaütöttek a bűnözői csoporton.","shortLead":"Előbb csak vásárolták, később már maguk csempészték az országba a kábítószereket. A hatóságok végül 3,4 tonna...","id":"20201027_fociultrak_csempesztek_15_tonna_fuvet_lengyelorszagba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=37dd3dfe-48fa-47a1-871c-74932bd6a7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f246f70b-02e4-49d3-aa95-9c321951e7d4","keywords":null,"link":"/vilag/20201027_fociultrak_csempesztek_15_tonna_fuvet_lengyelorszagba","timestamp":"2020. október. 27. 20:38","title":"Fociultrák csempésztek 15 tonna marihuánát Lengyelországba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Pénzügyminisztérium új törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek, számos változás jön. ","shortLead":"A Pénzügyminisztérium új törvényjavaslatot nyújtott be az Országgyűlésnek, számos változás jön. ","id":"20201028_A_NAVnal_kell_majd_iparuzesi_ado_fizetni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b57eae7f-0fad-455d-81b7-aebaf4fb0560","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_A_NAVnal_kell_majd_iparuzesi_ado_fizetni","timestamp":"2020. október. 28. 11:12","title":"A NAV-nál kell majd iparűzési adót fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c80fe561-bf58-4d8b-aaa3-7e597e6bcd61","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy fegyveres férfi járókelőket fenyegetett az utcán Avignonhoz közel. A hírek szerint senki sem sérült meg.","shortLead":"Egy fegyveres férfi járókelőket fenyegetett az utcán Avignonhoz közel. A hírek szerint senki sem sérült meg.","id":"20201029_franciaorszag_fegyveres_avignon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c80fe561-bf58-4d8b-aaa3-7e597e6bcd61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8197364d-267a-42e8-bc6c-c3997ac398ed","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_franciaorszag_fegyveres_avignon","timestamp":"2020. október. 29. 14:21","title":"Újabb incidens Franciaországban: agyonlőttek egy fegyverest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba6a75da-c015-40ae-872e-148db681de02","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Az elhalt és súlyosan károsult magzatok kihordatása és megszülesztése kegyetlen testi és lelki kínzás. Semmi más célt nem szolgál. Lengyelországban a tilalom alól egyedül az jelent kivételt, ha a terhesség nemi erőszak következménye. Képzeljük el, mekkora esély van azt időben bebizonyítani egy nőgyűlölő országban\" – a lengyelországi abortusztörvény szigorítása miatt tartottak demonstrációt Budapesten. ","shortLead":"\"Az elhalt és súlyosan károsult magzatok kihordatása és megszülesztése kegyetlen testi és lelki kínzás. Semmi más célt...","id":"20201029_Azok_tesznek_ugy_mintha_a_vilag_az_ovek_lenne_akik_tele_akarjak_szuleszteni_azt_a_nokkel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba6a75da-c015-40ae-872e-148db681de02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b034b8c7-6ebd-4b77-8571-1a0e688ccf9a","keywords":null,"link":"/elet/20201029_Azok_tesznek_ugy_mintha_a_vilag_az_ovek_lenne_akik_tele_akarjak_szuleszteni_azt_a_nokkel","timestamp":"2020. október. 29. 12:06","title":"\"Azok tesznek úgy, mintha a világ az övék lenne, akik tele akarják szüleszteni a nőkkel\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogy a magyar miniszterelnök mire használja a vallást és miként él azzal vissza, az figyelmeztetés a nyugati demokráciák számára. ","shortLead":"Hogy a magyar miniszterelnök mire használja a vallást és miként él azzal vissza, az figyelmeztetés a nyugati...","id":"20201028_Amerikai_professzorok_Orbant_a_hatalom_erdekli_ehhez_csak_eszkoz_a_vallas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=851fc990-819a-4fa0-af5b-e1b7a09017ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9899d44-94b8-4c7a-9203-ab2d19f3013e","keywords":null,"link":"/360/20201028_Amerikai_professzorok_Orbant_a_hatalom_erdekli_ehhez_csak_eszkoz_a_vallas","timestamp":"2020. október. 28. 07:36","title":"Amerikai professzorok: Orbánt a hatalom érdekli, ehhez csak eszköz a vallás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbf705c2-7b57-4146-b742-aa00474ebaae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erőszakba, fosztogatásba torkollottak a Walter Wallace halála után kezdődött tüntetések.","shortLead":"Erőszakba, fosztogatásba torkollottak a Walter Wallace halála után kezdődött tüntetések.","id":"20201029_philadephia_kijarasi_tilalom_tuntetes_walter_wallace","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bbf705c2-7b57-4146-b742-aa00474ebaae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cedf4e1e-5377-4d13-8f75-a28df78325bf","keywords":null,"link":"/vilag/20201029_philadephia_kijarasi_tilalom_tuntetes_walter_wallace","timestamp":"2020. október. 29. 05:52","title":"Kijárási tilalmat vezettek be Philadelphiában az elharapózó erőszak miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb40823-19d8-4c41-8afa-3bdffea2ba0b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Európai Unió összességében is még hatvan évre van attól, hogy megvalósítsa a nemek közötti teljes egyenlőséget.","shortLead":"Az Európai Unió összességében is még hatvan évre van attól, hogy megvalósítsa a nemek közötti teljes egyenlőséget.","id":"20201029_A_sereghajtok_kozott_van_Magyarorszag_a_nemek_kozotti_egyenloseg_teren_Europaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acb40823-19d8-4c41-8afa-3bdffea2ba0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"629e21ad-d863-4c82-a2cf-a39975390fe2","keywords":null,"link":"/elet/20201029_A_sereghajtok_kozott_van_Magyarorszag_a_nemek_kozotti_egyenloseg_teren_Europaban","timestamp":"2020. október. 29. 13:45","title":"A sereghajtók között van Magyarország a nemek közötti egyenlőség terén Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"847aa873-61c5-4420-8764-5639e0dc9a87","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az aneszteziológus szerint egy orvosnak 500-szor ki kell próbálnia a folyamatot, mire megfelelően el tudja végezni.","shortLead":"Az aneszteziológus szerint egy orvosnak 500-szor ki kell próbálnia a folyamatot, mire megfelelően el tudja végezni.","id":"20201028_Koronavirus_beteg_lelegeztetogep","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=847aa873-61c5-4420-8764-5639e0dc9a87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b03548c6-67d5-45be-ae9b-c6f569285bcc","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_Koronavirus_beteg_lelegeztetogep","timestamp":"2020. október. 28. 16:10","title":"\"Fájdalmas procedúra\" – Egy orvos bemutatta, hogyan kötik lélegeztetőgépre a beteget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]