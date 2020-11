Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d634f6d1-6fc7-40ce-952f-03912cc0b0ee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A villámrajtjairól híressé vált japán sportkocsi nem bírta, hogy álló helyzetben sokáig nyaggatják. ","shortLead":"A villámrajtjairól híressé vált japán sportkocsi nem bírta, hogy álló helyzetben sokáig nyaggatják. ","id":"20201109_Addig_turaztattak_az_utcan_a_Nissan_Godzillajat_hogy_kigyulladt__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d634f6d1-6fc7-40ce-952f-03912cc0b0ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ebe1e4-bd1b-48d9-bbe2-ae0628ff82d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201109_Addig_turaztattak_az_utcan_a_Nissan_Godzillajat_hogy_kigyulladt__video","timestamp":"2020. november. 10. 07:15","title":"Addig túráztatták az utcán a Nissan 600 lóerős Godzilláját, hogy kigyulladt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f76bbf7-859b-431b-8162-c51c86a0f55e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismerje meg a svájcisajt-modellt: minél több szabályt tart be egyidejűleg, annál kisebb az esélye a megfertőződésnek.","shortLead":"Ismerje meg a svájcisajt-modellt: minél több szabályt tart be egyidejűleg, annál kisebb az esélye a megfertőződésnek.","id":"20201109_koronavirus_fertozes_vedekezes_svajcisajt_modell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f76bbf7-859b-431b-8162-c51c86a0f55e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04c70c34-ec43-4424-bbe6-e23eff57e069","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_koronavirus_fertozes_vedekezes_svajcisajt_modell","timestamp":"2020. november. 09. 08:03","title":"Mutatunk egy pofonegyszerű példát arra, hogyan tud hatékony lenni a koronavírus elleni védekezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b92a644-117a-434c-ab7f-985a885551ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfélszeresére emelkedett a koronavírusos fertőzésszám egy hét alatt, egyedül Csongrád-Csanád megyében tapasztaltak csökkenést. Az influenza elleni oltónyagból még rendeltek, illetve gyártják is; és újabb 1 millió adag Favipiravir fog érkezni Magyarországra. Ez hangzott el a keddi operatív törzs-sajtótájékoztatón.","shortLead":"Másfélszeresére emelkedett a koronavírusos fertőzésszám egy hét alatt, egyedül Csongrád-Csanád megyében tapasztaltak...","id":"20201110_operativ_torzs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6b92a644-117a-434c-ab7f-985a885551ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24de4c5-51cc-470f-bcb8-5d46b211f3cc","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_operativ_torzs","timestamp":"2020. november. 10. 13:31","title":"Müller: Győr-Moson-Sopron megyében egy hét alatt megduplázódott az új fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba57ccc3-9519-4905-a993-7dde86a0522a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Óriási különbség van aközött, hogy az emberek mit gondolnak és hogy végeredményben mit is csinálnak, ha klímavédelemről van szó.","shortLead":"Óriási különbség van aközött, hogy az emberek mit gondolnak és hogy végeredményben mit is csinálnak, ha klímavédelemről...","id":"20201110_Szive_szerint_mindenki_autoba_ulne_a_koronavirusjarvany_utan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba57ccc3-9519-4905-a993-7dde86a0522a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f947685-fc90-467b-954d-3bcdae3e3cf7","keywords":null,"link":"/zhvg/20201110_Szive_szerint_mindenki_autoba_ulne_a_koronavirusjarvany_utan","timestamp":"2020. november. 10. 16:35","title":"Szíve szerint mindenki autóba ülne a koronavírus-járvány után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b925714-cdef-43bc-9686-a38b569060d2","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A játékos csak annyit üzent: Jövök!","shortLead":"A játékos csak annyit üzent: Jövök!","id":"20201110_szoboszlai_teszt_izland","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b925714-cdef-43bc-9686-a38b569060d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ccd36d1-aa6e-4ddc-b2a9-df7db8e014ee","keywords":null,"link":"/sport/20201110_szoboszlai_teszt_izland","timestamp":"2020. november. 10. 07:39","title":"Negatív lett Szoboszlai tesztje, játszhat Izland ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Országos szinten csak 5 százalékkal estek vissza az albérleti díjak, de ez úgy áll össze, hogy vidéken stagnálást, Budapesten zuhanást mértek.","shortLead":"Országos szinten csak 5 százalékkal estek vissza az albérleti díjak, de ez úgy áll össze, hogy vidéken stagnálást...","id":"20201110_alberlet_lakas_ingatlan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=211e302f-5127-4a26-ba15-fcb5a4965651&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"525ff712-d37a-4054-ad01-c53763ed2b17","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201110_alberlet_lakas_ingatlan","timestamp":"2020. november. 10. 11:46","title":"2017-es szinten vannak az albérletárak Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe72ced-1080-47f6-b0d2-9df225468dd9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Majka a múlt héten jelentette be, hogy megfertőződött a koronavírussal.","shortLead":"Majka a múlt héten jelentette be, hogy megfertőződött a koronavírussal.","id":"20201110_majka_tudo_elvaltozas_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfe72ced-1080-47f6-b0d2-9df225468dd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6368636f-845e-48aa-98a1-d9bc7f20d7dc","keywords":null,"link":"/elet/20201110_majka_tudo_elvaltozas_koronavirus","timestamp":"2020. november. 10. 07:15","title":"Kisebb elváltozásokat találtak Majka tüdején, a rapper egy ideig kórházban marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0e5a36-832e-4b8e-af1f-dab371f894a9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kis híján balesetet okozott a férfi, mikor megpróbált meglépni a rendőrök elől. ","shortLead":"Kis híján balesetet okozott a férfi, mikor megpróbált meglépni a rendőrök elől. ","id":"20201109_kijarasi_korlatozas_jogostvny","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a0e5a36-832e-4b8e-af1f-dab371f894a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f4a1bdc-cea0-4351-8306-a339a6f619e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20201109_kijarasi_korlatozas_jogostvny","timestamp":"2020. november. 09. 16:13","title":"Jogosítvány nélkül, ittasan menekült a rendőrök elől a kijárási korlátozás alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]