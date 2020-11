Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aacc5855-dbca-4562-93ce-002f75ee0262","c_author":"Kovács Bálint","category":"kultura","description":"Az önkormányzat döntése ellenére mégis marad a kormánypárti színházigazgató Egerben. A színház ügye modellértékű: bár az új törvény szerint „egyetértésre” van szükség a városvezetés és a kormány között az igazgatók kinevezésekor, most kiderült, az önkormányzatnak nincs szava, hiába az a színház fenntartója.","shortLead":"Az önkormányzat döntése ellenére mégis marad a kormánypárti színházigazgató Egerben. A színház ügye modellértékű: bár...","id":"20201111_eger_szinhaz_igazgato_blasko_balazs_szocs_artur_mirkoczki_adam_fidesz_ellenzek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aacc5855-dbca-4562-93ce-002f75ee0262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f51f1c2f-9291-45e2-986b-80c415de0400","keywords":null,"link":"/kultura/20201111_eger_szinhaz_igazgato_blasko_balazs_szocs_artur_mirkoczki_adam_fidesz_ellenzek","timestamp":"2020. november. 11. 17:38","title":"Hiába döntött Egerben az ellenzéki önkormányzat, a kormány átnyomta akaratát a színházról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f02d0a3b-52dd-4d90-8b04-166a6aea6740","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az M1 készített interjút a miniszterelnökkel. A koronavírus-vakcináról biztonsan szó lesz.\r

","shortLead":"Az M1 készített interjút a miniszterelnökkel. A koronavírus-vakcináról biztonsan szó lesz.\r

","id":"20201110_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_orban_viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f02d0a3b-52dd-4d90-8b04-166a6aea6740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d758dd-071a-4ff0-bc93-f60538cbbee7","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_orban_viktor","timestamp":"2020. november. 10. 19:02","title":"Este a köztévében fog beszélni Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy korábbi döntés értelmében a TikTok november 12-től nem használható az Egyesült Államokban. A szolgáltatást birtokló kínai ByteDance most a bíróságon próbálja meg elérni, hogy kitolják a határidőt.","shortLead":"Egy korábbi döntés értelmében a TikTok november 12-től nem használható az Egyesült Államokban. A szolgáltatást birtokló...","id":"20201111_tiktok_bytedance_betiltasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5b0472c0-6193-4e32-9ecb-c38691479a64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c095e02-1c65-422c-958c-8d07bc80914f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_tiktok_bytedance_betiltasa","timestamp":"2020. november. 11. 13:03","title":"Csütörtöktől betilthatják a TikTokot Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d8a236-6a20-4d67-9e44-b3ea3540fe07","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A már javában közúton tesztelt luxuslimuzin hivatalos leleplezésére a jövő héten kerülhet sor. ","shortLead":"A már javában közúton tesztelt luxuslimuzin hivatalos leleplezésére a jövő héten kerülhet sor. ","id":"20201111_kemfoton_az_uj_mercedesmaybach_sosztaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b4d8a236-6a20-4d67-9e44-b3ea3540fe07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeea5b6f-d830-40e2-9085-59e97a4efc6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_kemfoton_az_uj_mercedesmaybach_sosztaly","timestamp":"2020. november. 11. 06:41","title":"Kémfotón az új Mercedes-Maybach S-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc05b6c-5b06-4927-b132-e848059e540b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat a szabályokról. ","shortLead":"Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat a szabályokról. ","id":"20201111_rendelet_kijarasi_korlatozas_maszkviseles_boltzar_uzlet_kutyasetaltatas_buntetes_orban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dc05b6c-5b06-4927-b132-e848059e540b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"720f97d4-c585-46c1-b62f-f05fb83a1ef4","keywords":null,"link":"/itthon/20201111_rendelet_kijarasi_korlatozas_maszkviseles_boltzar_uzlet_kutyasetaltatas_buntetes_orban","timestamp":"2020. november. 11. 19:10","title":"Kisokos éjszakai tanácstalanoknak: Mi lesz, ha nem találok parkolót, és 20 óra után még az utcán vagyok? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b539c6bf-72a9-4a72-93fd-7d9433290796","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az év legizgalmasabb kisautója nem olcsó, viszont komoly vezetési élményt biztosít.","shortLead":"Az év legizgalmasabb kisautója nem olcsó, viszont komoly vezetési élményt biztosít.","id":"20201111_megerkezett_europaba_a_261_loeros_apro_toyota_yaris","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b539c6bf-72a9-4a72-93fd-7d9433290796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3456ab01-1593-47a9-b806-31d039409574","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_megerkezett_europaba_a_261_loeros_apro_toyota_yaris","timestamp":"2020. november. 11. 11:21","title":"Megérkezett Európába a 261 lóerős apró Toyota GR Yaris","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43aaa206-c0e6-4631-8429-7c8bf52736f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben a kínai sajtóban már arról írnak, hogy a Qualcomm engedélyt kapott arra, hogy üzleteljen a Huaweijel, amerikai oldalról egyelőre nem erősítették meg ezt a hírt.","shortLead":"Miközben a kínai sajtóban már arról írnak, hogy a Qualcomm engedélyt kapott arra, hogy üzleteljen a Huaweijel, amerikai...","id":"20201111_huawei_qualcomm_processzor_gyartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43aaa206-c0e6-4631-8429-7c8bf52736f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"050cdaee-8cbc-4208-978a-52d811a4430c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201111_huawei_qualcomm_processzor_gyartas","timestamp":"2020. november. 11. 09:03","title":"Eldőlt? Kínában már úgy tudják, a Qualcomm ad processzort a Huaweinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c41e819-0d0c-4797-9f76-441fac089b0e","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Új definíciót alkotott a kormány arra, hogy mi a közpénz, és ezt beírják az alaptörvénybe is. A meghatározás jóval szűkebb, mint a köznapi és a bírósági értelmezés, a fociba ömlő tao-támogatásokat például nem fedi. Ha a kormány komolyan gondolja a közpénztelenítést, úgy a definíciót még át kell vezetni a teljes jogrenden, valamint fontos lenne törvényi, rendeleti szinten is tisztázni számos kérdést.","shortLead":"Új definíciót alkotott a kormány arra, hogy mi a közpénz, és ezt beírják az alaptörvénybe is. A meghatározás jóval...","id":"20201112_Az_alkotmanymodositas_utan_jon_a_Fidesz_gyalogsaga_a_kozpenztelenitesi_hadjaratban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c41e819-0d0c-4797-9f76-441fac089b0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8703186-ccdf-4765-b700-762a29f3c7d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201112_Az_alkotmanymodositas_utan_jon_a_Fidesz_gyalogsaga_a_kozpenztelenitesi_hadjaratban","timestamp":"2020. november. 12. 10:55","title":"A Fidesz parlamenti gyalogsága végezheti be Orbánék közpénztelenítési hadjáratát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]