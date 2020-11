Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden vasútállomáson és megállóban kötelezően maszkot kell viselni.","shortLead":"Minden vasútállomáson és megállóban kötelezően maszkot kell viselni.","id":"20201111_MAV_Volanbusz_menetrend_kijarasi_tilalom","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a267f106-b16b-43ce-bbf4-d04f817bb1fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_MAV_Volanbusz_menetrend_kijarasi_tilalom","timestamp":"2020. november. 11. 18:44","title":"A vonatok és a távolsági buszok továbbra is az eredeti menetrend szerint közlekednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"601160a2-b46a-4d07-8519-bb92b90f8228","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az Apple kedden este végre bemutatta annak a processzornak az első generációs változatát, amivel rövidesen leváltják majd az Intel által készített chipeket.","shortLead":"Az Apple kedden este végre bemutatta annak a processzornak az első generációs változatát, amivel rövidesen leváltják...","id":"20201110_apple_silicon_processzor_m1","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=601160a2-b46a-4d07-8519-bb92b90f8228&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfe82101-57d1-46d6-9598-0197b73d4ae4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_apple_silicon_processzor_m1","timestamp":"2020. november. 10. 20:16","title":"Itt az Apple új saját gyártású processzora, az M1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dfb3813-dda0-4694-80c0-18e5afec01be","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Úgy tűnik, leginkább Miley Cyrus Party in the U.S.A. című dalára partizott Amerika.","shortLead":"Úgy tűnik, leginkább Miley Cyrus Party in the U.S.A. című dalára partizott Amerika.","id":"20201110_Joe_Biden_gyozelme_utan_ismet_slagerlistakra_kerult_egy_2009es_dal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3dfb3813-dda0-4694-80c0-18e5afec01be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7efd857-48d4-4c56-9d89-527061e32ff9","keywords":null,"link":"/kultura/20201110_Joe_Biden_gyozelme_utan_ismet_slagerlistakra_kerult_egy_2009es_dal","timestamp":"2020. november. 10. 09:41","title":"Joe Biden győzelme után ismét slágerlistákra került egy 2009-es dal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f02d0a3b-52dd-4d90-8b04-166a6aea6740","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az M1 készített interjút a miniszterelnökkel. A koronavírus-vakcináról biztonsan szó lesz.\r

","shortLead":"Az M1 készített interjút a miniszterelnökkel. A koronavírus-vakcináról biztonsan szó lesz.\r

","id":"20201110_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_orban_viktor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f02d0a3b-52dd-4d90-8b04-166a6aea6740&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22d758dd-071a-4ff0-bc93-f60538cbbee7","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_koronavirus_jarvany_fertozes_vakcina_orban_viktor","timestamp":"2020. november. 10. 19:02","title":"Este a köztévében fog beszélni Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2724cbd9-cb59-4b15-88d6-00118ae42486","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az Apple kedden este végre bemutatta az első olyan Maceket, amelyekbe az Intel processzora helyett már a saját fejlesztésű M1 került.","shortLead":"Az Apple kedden este végre bemutatta az első olyan Maceket, amelyekbe az Intel processzora helyett már a saját...","id":"20201110_apple_macbook_pro_macbook_air_mac_mini_m1_processzor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2724cbd9-cb59-4b15-88d6-00118ae42486&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cef5ba5-53f6-401e-a138-dd5f4fd77641","keywords":null,"link":"/tudomany/20201110_apple_macbook_pro_macbook_air_mac_mini_m1_processzor","timestamp":"2020. november. 10. 20:57","title":"Itt az Apple nagy bejelentése: két laptop és egy Mac Mini kapta meg a cég új saját processzorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c90d63-5b13-4eeb-b2ff-1491b6e32ea0","c_author":"Folk György (EUrologus)","category":"vilag","description":"Megerősített terrorizmus elleni közös fellépést ígértek Európa vezetői virtuális megbeszélésük nyomán, többek közt Schengen fokozottabb védelmét, a rendőri és határvédelmi szervek szorosabb együttműködését és az online terrorista tartalmak gyorsabb eltávolítását ígérve.","shortLead":"Megerősített terrorizmus elleni közös fellépést ígértek Európa vezetői virtuális megbeszélésük nyomán, többek közt...","id":"20201110_Becs_es_Nizza_utan_erosebb_terrorellenes_fellepest_igernek_Europa_vezetoi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27c90d63-5b13-4eeb-b2ff-1491b6e32ea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c1e076-6a36-4386-980f-08f5cbee0206","keywords":null,"link":"/vilag/20201110_Becs_es_Nizza_utan_erosebb_terrorellenes_fellepest_igernek_Europa_vezetoi","timestamp":"2020. november. 10. 18:23","title":"Bécs és Nizza után: erősebb terrorellenes fellépést ígérnek Európa vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szeptember óta csak egyre olcsóbb lett a benzin és a gázolaj is, múlt héten viszont felszökött az olaj világpiaci ára.","shortLead":"Szeptember óta csak egyre olcsóbb lett a benzin és a gázolaj is, múlt héten viszont felszökött az olaj világpiaci ára.","id":"20201111_uzemanyag_benzin_gazolaj_dragulas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=46d540f6-a675-4bb1-b022-11b4a1197a6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"379397e0-499a-42b0-bb95-e0df657a8751","keywords":null,"link":"/cegauto/20201111_uzemanyag_benzin_gazolaj_dragulas","timestamp":"2020. november. 11. 17:41","title":"Több hét után újra drágulnak az üzemanyagok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77abe80d-14e0-446c-856b-ae8cf8124e16","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb áruházlánc reagált az új járványügyi szabályokra.","shortLead":"Újabb áruházlánc reagált az új járványügyi szabályokra.","id":"20201111_auchan_koronavirus_megvaltozott_nyitvatartas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77abe80d-14e0-446c-856b-ae8cf8124e16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5919f658-287c-4073-8bce-618fdda11f92","keywords":null,"link":"/kkv/20201111_auchan_koronavirus_megvaltozott_nyitvatartas","timestamp":"2020. november. 11. 14:04","title":"Korábban nyitnak az Auchan áruházak a korlátozások alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]