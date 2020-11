Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A 444.hu egyik olvasója azt állítja, másfél órát álldogált az utcán a hidegben, mire mintát vettek tőle.

A 444.hu egyik olvasója azt állítja, másfél órát álldogált az utcán a hidegben, mire mintát vettek tőle.

","id":"20201112_koronavirus_jarvany_fertozes_teszt_mintavetel_mentok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b45799a-b2ec-4d22-b16e-894c7bcaa352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d65c35b-1381-46ed-a017-85b07886696a","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_koronavirus_jarvany_fertozes_teszt_mintavetel_mentok","timestamp":"2020. november. 12. 07:34","title":"Hosszú sorban, az utcán várakoznak a koronavírustesztre várók a XIII. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d76fc3-949f-4594-afde-b2d07108be80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Twitteren jelentette be a YouTube, hogy idén nem készítik el a 2010 óta minden évben megjelenő Rewind videót.","shortLead":"Twitteren jelentette be a YouTube, hogy idén nem készítik el a 2010 óta minden évben megjelenő Rewind videót.","id":"20201113_youtube_rewind_video_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6d76fc3-949f-4594-afde-b2d07108be80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1f0f5af-e68c-4df6-9c3a-357b22d0dc8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201113_youtube_rewind_video_2020","timestamp":"2020. november. 13. 15:09","title":"Nem csinál éves összefoglaló videót a YouTube, mert ez „nem lenne helyes”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"903ef7bc-202e-43d5-ba69-c103d62f6639","c_author":"Szűcs Zoltán Gábor","category":"360","description":"Nehéz, de nem reménytelen az ellenzék helyzete a 2022-es választás előtt. Szűcs Zoltán Gábor leírja, mire lenne szükség a csodavárás helyett. A hvg360 vitasorozatának újabb darabja. Szűcs Zoltán Gábor leírja, mire lenne szükség a csodavárás helyett. Ma sincs sok". Ma sincs sok".