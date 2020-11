Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"78966e71-db56-48b3-83b7-98ef6a4e15e5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Phil Spencer, az Xbox vezére arról írt a Twitteren, hogy az első 24 órában minden korábbi rekordot megdöntött az Xbox Series X és az Xbox Series S értékesítése.","shortLead":"Phil Spencer, az Xbox vezére arról írt a Twitteren, hogy az első 24 órában minden korábbi rekordot megdöntött az Xbox...","id":"20201112_microsoft_xbox_series_x_xbox_series_s_phil_spencer_eladas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78966e71-db56-48b3-83b7-98ef6a4e15e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dc54b53-b1b2-4564-9bca-16c0ceae6355","keywords":null,"link":"/tudomany/20201112_microsoft_xbox_series_x_xbox_series_s_phil_spencer_eladas","timestamp":"2020. november. 12. 19:03","title":"Xbox-főnök: Soha nem rajtolt még olyan jól Xbox, mint a mostaniak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5857d6bd-5672-4e00-9104-76aba97ee7c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az önkormányzat is támogatja a civil kezdeményezést.","shortLead":"Az önkormányzat is támogatja a civil kezdeményezést.","id":"20201112_pecs_karantenjarat_gyerektaxi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5857d6bd-5672-4e00-9104-76aba97ee7c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f1212a-3306-49f7-b6fb-c8ea130fe862","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_pecs_karantenjarat_gyerektaxi","timestamp":"2020. november. 12. 20:42","title":"Karanténjárat indul Pécsen, önkéntesek vásárolnak be annak, aki nem mehet az utcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af02d357-ff8e-42cf-a1fc-94aebd6ec29d","c_author":"Czeglédi Fanni-Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Hidegzuhanyként érte az érintetteket a kormány javaslata, amely miniszteri engedélyhez kötné az egyedülállók örökbefogadását. A szakértő attól fél, a döntés az örökbefogadásra váró gyermekeket érinti majd a legrosszabbul, mások szerint pedig a törvénnyel a hazai meleg társadalmat bélyegezhetik meg. A miniszter ígéri, szó sincs róla, hogy ne fogadhatnának örökbe egyedülállók, a méltányosságról a konkrét helyzet ismeretében, szakemberek véleménye alapján döntenek majd. ","shortLead":"Hidegzuhanyként érte az érintetteket a kormány javaslata, amely miniszteri engedélyhez kötné az egyedülállók...","id":"20201112_orokbefogadas_egyedulallo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=af02d357-ff8e-42cf-a1fc-94aebd6ec29d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c533e95-25d6-4b59-824a-5b41d3b87708","keywords":null,"link":"/itthon/20201112_orokbefogadas_egyedulallo","timestamp":"2020. november. 12. 18:04","title":"„Elkeserítő, hogy a szülővé váláshoz egy ilyen tortúrán kell keresztülmennem”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7754048c-f0cd-4ee3-88f7-44ec10023786","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A New York Times szerint izraeli ügynökök végeztek Teheránban a két 1998-as merénylet kitervelésével vádolt terrorvezérrel, de Irán ezt tagadja.\r

\r

","shortLead":"A New York Times szerint izraeli ügynökök végeztek Teheránban a két 1998-as merénylet kitervelésével vádolt...","id":"20201114_Motoros_ugynokok_likvidaltak_az_alKaida_masodik_szamu_vezetojet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7754048c-f0cd-4ee3-88f7-44ec10023786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee40fdff-e113-49e4-8ae3-9f73622474ce","keywords":null,"link":"/vilag/20201114_Motoros_ugynokok_likvidaltak_az_alKaida_masodik_szamu_vezetojet","timestamp":"2020. november. 14. 09:12","title":"Motoros ügynökök likvidálták az al-Kaida második számú vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Soknak tűnik, de a márciusi 59 milliárdos forgalomtól azért messze elmarad.","shortLead":"Soknak tűnik, de a márciusi 59 milliárdos forgalomtól azért messze elmarad.","id":"20201113_gyogyszer_tabletta_recept_gyogyszerforgalom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d954ffd4-3ec5-4cd0-bc8d-b4ca160dce45","keywords":null,"link":"/kkv/20201113_gyogyszer_tabletta_recept_gyogyszerforgalom","timestamp":"2020. november. 13. 06:03","title":"47,6 milliárdot költöttünk gyógyszerekre szeptemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook a mesterséges intelligenciával rangsoroltatja a jövőben az algoritmus és a felhasználók által moderálásra küldött bejegyzéseket.","shortLead":"A Facebook a mesterséges intelligenciával rangsoroltatja a jövőben az algoritmus és a felhasználók által moderálásra...","id":"20201113_facebook_moderalas_tartalom_torlese_mesterseges_intelligencia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1758cb93-089b-4dfc-99d0-45557a9bb70a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201113_facebook_moderalas_tartalom_torlese_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2020. november. 13. 18:03","title":"Megváltozik a moderálás a Facebookon, gyorsabban törölhetik a káros tartalmakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96866c48-84eb-4c2e-a8a9-0869f44367ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kijöttek a pénteki járványadatok. Az aktív fertőzöttek száma 100 ezerhez közelít, 32-vel többen, 518-can vannak lélegeztetőgépen. Egy nap alatt 23 912 mintavétel zajlott.","shortLead":"Kijöttek a pénteki járványadatok. Az aktív fertőzöttek száma 100 ezerhez közelít, 32-vel többen, 518-can vannak...","id":"20201113_koronavirus_fertozott_magyarorszag_halalos_aldozat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96866c48-84eb-4c2e-a8a9-0869f44367ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"570ad8ab-1721-4c53-b6e3-cacc7ce2ad49","keywords":null,"link":"/itthon/20201113_koronavirus_fertozott_magyarorszag_halalos_aldozat","timestamp":"2020. november. 13. 09:31","title":"99 elhunyt, 5097 új fertőzött Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31cc9a3f-082b-485e-a5ac-9fb158fd9a22","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Nagy Imre és mártírtársai újratemetésén, 1989. június 16-án a 301-es parcellában Méray Tibor búcsúztatta az 1958-as justizmord áldozatát. „Illetlenül” hosszú, majd negyvenperces sírbeszéde azonban messze túlnőtt a méltatáson: történeti keretbe helyezte 1956-ot és a forradalom ikonikus miniszterelnökét. A gyászünnep előtt hosszú, kétrészes levélinterjút adott az akkor igen fajsúlyos napilapnak, a Magyar Nemzetnek. Ezzel a hazai magyar nyilvánosságba ismét beköszönő, heteken keresztül, többszöri levél- és faxváltással formálódott vallomástétel-részlettel idézzük fel a november 13-án Párizsban 97. évében elhunyt Méray Tibor életútját. \r

","shortLead":"Nagy Imre és mártírtársai újratemetésén, 1989. június 16-án a 301-es parcellában Méray Tibor búcsúztatta az 1958-as...","id":"20201113_Tisztito_vihar__In_memoriam_Meray_Tibor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=31cc9a3f-082b-485e-a5ac-9fb158fd9a22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7374a86-2647-4335-b5bb-edf83201e636","keywords":null,"link":"/360/20201113_Tisztito_vihar__In_memoriam_Meray_Tibor","timestamp":"2020. november. 13. 14:30","title":"Tisztító vihar – In memoriam Méray Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]