[{"available":true,"c_guid":"b4689a13-c18e-4759-bf99-d160ac390a17","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ugyanabban a fáraókori temetőben találtak újabb több mint száz szarkofágot, és aranyozott istenszobrokat, ahol korábban már tucatjával találtak hasonlókat.","shortLead":"Ugyanabban a fáraókori temetőben találtak újabb több mint száz szarkofágot, és aranyozott istenszobrokat, ahol korábban...","id":"20201114_100_erintetlen_szarkofagot_talaltak_a_szakkarai_nekropoliszban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4689a13-c18e-4759-bf99-d160ac390a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01a52f7c-f155-45af-91c5-b7570add77a3","keywords":null,"link":"/kultura/20201114_100_erintetlen_szarkofagot_talaltak_a_szakkarai_nekropoliszban","timestamp":"2020. november. 14. 18:24","title":"100 érintetlen szarkofágot találtak a szakkarai nekropoliszban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy szakaszon buszok viszik az embereket.","shortLead":"Egy szakaszon buszok viszik az embereket.","id":"20201114_Gazolas_miatt_kesnek_a_vonatok_Szolnok_es_Budapest_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d481100f-eb95-4088-9ac1-f2d1744e8508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf3f9fd-d77f-449a-aa44-b1a2d28e1152","keywords":null,"link":"/itthon/20201114_Gazolas_miatt_kesnek_a_vonatok_Szolnok_es_Budapest_kozott","timestamp":"2020. november. 14. 18:46","title":"Gázolás miatt késnek a vonatok Szolnok és Budapest között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lényeg éppen az, hogy ne vegyük észre. ","shortLead":"A lényeg éppen az, hogy ne vegyük észre. ","id":"20201113_Nem_fogjuk_eszrevenni_de_a_heten_valtozik_a_benzin_es_dizel_osszetetele_a_kutakon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0cdaad5-a33c-4d0c-9216-10aebaab3b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64aad29f-0207-4715-b675-ede1dbd49127","keywords":null,"link":"/cegauto/20201113_Nem_fogjuk_eszrevenni_de_a_heten_valtozik_a_benzin_es_dizel_osszetetele_a_kutakon","timestamp":"2020. november. 13. 12:57","title":"Nem fogjuk észrevenni, de másmilyen lesz a benzin és a dízel a kutakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3405aa89-813c-42a3-8a5c-64ff6ba45660","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ha a még hivatalban lévő amerikai elnök nem fogadja el a választói akaratot, azzal az olyan populistáknak mutat példát, mint Orbán vagy Morawiecki, írja a New York Times szerzője. ","shortLead":"Ha a még hivatalban lévő amerikai elnök nem fogadja el a választói akaratot, azzal az olyan populistáknak mutat példát...","id":"20201114_New_York_Times_Trump_lepesei_meghatarozzak_a_demokracia_jovojet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3405aa89-813c-42a3-8a5c-64ff6ba45660&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ac536cc-08df-4cf4-b634-f9088901cfee","keywords":null,"link":"/360/20201114_New_York_Times_Trump_lepesei_meghatarozzak_a_demokracia_jovojet","timestamp":"2020. november. 14. 09:00","title":"New York Times: Trump lépései meghatározzák a demokrácia jövőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6159bfe5-3965-4cf6-b8c5-b00df4903617","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Követeléseik között szerepel az is, hogy a kormány vadászati kiállítás, olimpiai stadion, belgrádi vasút helyett a munkavállalókat és munkáltatókat segítse az uniós forrásokból.","shortLead":"Követeléseik között szerepel az is, hogy a kormány vadászati kiállítás, olimpiai stadion, belgrádi vasút helyett...","id":"20201113_pdsz_azonnali_zarast_kovetel_kozoktatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6159bfe5-3965-4cf6-b8c5-b00df4903617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"164c5003-c175-4a02-8e77-b5649c8036dc","keywords":null,"link":"/itthon/20201113_pdsz_azonnali_zarast_kovetel_kozoktatas","timestamp":"2020. november. 13. 20:44","title":"Az iskolák azonnali bezárását követeli a PDSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c06434b-b60b-4422-b24d-d39a036548cc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Nemzetközi Tesztelő Ügynökségnek azt kell tisztáznia, hogy a magyar sportdiplomata tussolt-e el doppingeseteket.","shortLead":"A Nemzetközi Tesztelő Ügynökségnek azt kell tisztáznia, hogy a magyar sportdiplomata tussolt-e el doppingeseteket.","id":"20201113_ita_ajan_tamas_sulyemelo_szovetseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c06434b-b60b-4422-b24d-d39a036548cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"633d76f3-e026-4eb9-804e-22ebcb0a747f","keywords":null,"link":"/sport/20201113_ita_ajan_tamas_sulyemelo_szovetseg","timestamp":"2020. november. 13. 16:22","title":"Újabb szervezet vizsgálja Aján Tamás ügyeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3bd6764-df57-4d11-9c5f-333f10eb58d8","c_author":"HVG360","category":"kultura","description":"Miért és hogyan távozott öt sikeres év után Alföldi Róbert a Nemzeti Színház éléről? A 2013-as Nemzeti Dokumentumfilm ebbe enged bepillantást. Online először a hvg360 dokusorozatában látható. ","shortLead":"Miért és hogyan távozott öt sikeres év után Alföldi Róbert a Nemzeti Színház éléről? A 2013-as Nemzeti Dokumentumfilm...","id":"202046_film__mephisto_budapesten_egy_tarsulat_vegnapjai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e3bd6764-df57-4d11-9c5f-333f10eb58d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31e9058e-d26e-4d12-9022-7bb8222077ce","keywords":null,"link":"/kultura/202046_film__mephisto_budapesten_egy_tarsulat_vegnapjai","timestamp":"2020. november. 13. 13:30","title":"Hét évvel később egészen más fénytörésbe kerül Vidnyánszky Attila nemzetis térfoglalása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30bacf52-79a4-43c8-af46-b3f9a49f5c85","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A díszkertészek szerint a belföldön termesztett fenyőfa ára csak minimálisan, az import nordmanné 15 százalékkal is emelkedhet. Az ok? Az árfolyamváltozás.","shortLead":"A díszkertészek szerint a belföldön termesztett fenyőfa ára csak minimálisan, az import nordmanné 15 százalékkal is...","id":"20201114_Eljott_az_ido_hogy_a_karacsonyi_fenyok_ararol_beszeljunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30bacf52-79a4-43c8-af46-b3f9a49f5c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f488420-408c-4059-98e3-8e0bdc8309fe","keywords":null,"link":"/elet/20201114_Eljott_az_ido_hogy_a_karacsonyi_fenyok_ararol_beszeljunk","timestamp":"2020. november. 14. 13:50","title":"Eljött az idő, hogy a karácsonyi fenyők áráról beszéljünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]