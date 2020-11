Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00d1bd1a-a53b-4df7-9844-a15269099207","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A webáruházak kínálatára is hatással van a járványhelyzet.","shortLead":"A webáruházak kínálatára is hatással van a járványhelyzet.","id":"20201116_koronavirusteszt_black_friday","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00d1bd1a-a53b-4df7-9844-a15269099207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"401e516c-bdd7-4e88-9f44-f6b43d3c670f","keywords":null,"link":"/kkv/20201116_koronavirusteszt_black_friday","timestamp":"2020. november. 16. 07:43","title":"A koronavírusteszt is akciós lesz az idei Black Fridayen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d04bbad-cf20-40d6-8e66-65be35d19b0a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Távozik Erik Hamrén az izlandi labdarúgó-válogatott éléről, miután meghiúsult terve, hogy kijuttassa a csapatot az Eb-re.","shortLead":"Távozik Erik Hamrén az izlandi labdarúgó-válogatott éléről, miután meghiúsult terve, hogy kijuttassa a csapatot...","id":"20201114_A_budapesti_vereseg_utan_lemondott_az_izlandi_kapitany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d04bbad-cf20-40d6-8e66-65be35d19b0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16edf402-3998-4bf5-aab2-0e58a12304de","keywords":null,"link":"/sport/20201114_A_budapesti_vereseg_utan_lemondott_az_izlandi_kapitany","timestamp":"2020. november. 14. 19:44","title":"A budapesti vereség után lemondott az izlandi kapitány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faba53f1-c582-4413-b9fc-14d025f403c4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kampányhoz egy plakát is tartozik. A jogvédők felhívásában a korrupt rendszerek elleni fellépéshez kérnek támogatást.","shortLead":"A kampányhoz egy plakát is tartozik. A jogvédők felhívásában a korrupt rendszerek elleni fellépéshez kérnek támogatást.","id":"20201116_orban_viktor_jogvedok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faba53f1-c582-4413-b9fc-14d025f403c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a908cbfd-5801-4b8d-a59e-b30672bda039","keywords":null,"link":"/itthon/20201116_orban_viktor_jogvedok","timestamp":"2020. november. 16. 06:15","title":"Digitálisan megöregített Orbán Viktorral kampányolnak svéd jogvédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d84f7e88-f991-4a7f-b087-aa8b57257174","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy győri kézilabdázó, köztük Görbicz Anita is pozitív koronavírustesztet produkált, írja a Győri Audi ETO KC hivatalos honlapja.","shortLead":"Négy győri kézilabdázó, köztük Görbicz Anita is pozitív koronavírustesztet produkált, írja a Győri Audi ETO KC...","id":"20201115_Gorbicz_Anita_koronavirusos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d84f7e88-f991-4a7f-b087-aa8b57257174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfbb9807-aac8-4325-ac2c-3c9303524135","keywords":null,"link":"/itthon/20201115_Gorbicz_Anita_koronavirusos","timestamp":"2020. november. 15. 20:04","title":"Görbicz Anita koronavírusos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e0f46b-df52-4b3d-915c-32aa84730e3c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két rendőr megsebesült, fegyvereket is hoztak a trumpisták.","shortLead":"Két rendőr megsebesült, fegyvereket is hoztak a trumpisták.","id":"20201115_Zavargas_lett_a_Trumpparti_tuntetesbol_Washingtonban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96e0f46b-df52-4b3d-915c-32aa84730e3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2014f339-0967-4cfd-a705-6aa41fd6277b","keywords":null,"link":"/vilag/20201115_Zavargas_lett_a_Trumpparti_tuntetesbol_Washingtonban","timestamp":"2020. november. 15. 11:10","title":"Zavargás lett a Trump-párti tüntetésből Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ccb701e-1564-42eb-b434-e529a1ff0e96","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt tettük, amit tennünk kellett. Így lettünk hősök.","shortLead":"Azt tettük, amit tennünk kellett. Így lettünk hősök.","id":"20201115_Vicces_videoval_is_dolgozik_a_nemet_kormany_az_otthonmaradasert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ccb701e-1564-42eb-b434-e529a1ff0e96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d4dbfe3-2a6d-40a5-a906-a92c9ae41ff3","keywords":null,"link":"/elet/20201115_Vicces_videoval_is_dolgozik_a_nemet_kormany_az_otthonmaradasert","timestamp":"2020. november. 15. 11:44","title":"Vicces videóval is dolgozik a német kormány az otthonmaradásért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38d88503-a8cd-47fc-a0e8-eb6addf33f84","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem ez a legerősebb és nem ez a leggyorsabb Porsche, azonban vezetési élmény tekintetében nincs sok riválisa. ","shortLead":"Nem ez a legerősebb és nem ez a leggyorsabb Porsche, azonban vezetési élmény tekintetében nincs sok riválisa. ","id":"20201116_fogyokuran_esett_at_a_porsche_egyik_legizgalmasabb_modellje_718_cayman_clubsport_manthey_racing","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=38d88503-a8cd-47fc-a0e8-eb6addf33f84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b7e2d4-1d7e-4ccb-8b4d-eb8324d866b8","keywords":null,"link":"/cegauto/20201116_fogyokuran_esett_at_a_porsche_egyik_legizgalmasabb_modellje_718_cayman_clubsport_manthey_racing","timestamp":"2020. november. 16. 11:21","title":"Fogyókúrán esett át a Porsche egyik legizgalmasabb modellje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b08eab8-a1d0-409e-8bb6-f640c2b7c7df","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az izraeli jobboldal és a palesztin szélsőségesek 1995-ben minden eszközt bevetettek, hogy megakadályozzák a Jichák Rabin munkapárti miniszterelnök által nyélbeütött békemegállapodás végrehajtását. Ma a Netanjahu vezette Izrael egyre több arab országgal szót ért.","shortLead":"Az izraeli jobboldal és a palesztin szélsőségesek 1995-ben minden eszközt bevetettek, hogy megakadályozzák a Jichák...","id":"202046__rabin_azallamferfi__felenk_katona__oslo_oroksege__beke_vele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b08eab8-a1d0-409e-8bb6-f640c2b7c7df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7140de76-0f4b-4993-8537-9c47b826d2d8","keywords":null,"link":"/360/202046__rabin_azallamferfi__felenk_katona__oslo_oroksege__beke_vele","timestamp":"2020. november. 15. 16:00","title":"Netanjahu uszított ellene, de sokat köszönhet 25 éve meggyilkolt elődjének, Rabinnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]