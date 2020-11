Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c77728f6-eef8-421f-a6a1-27247eed9fa6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy-Britanniában hamarosan meg is kaphatják már az engedélyt. ","shortLead":"Nagy-Britanniában hamarosan meg is kaphatják már az engedélyt. ","id":"20201130_koronavirus_elleni_vedooltas_moderna_vakcina_engedelyeztetesi_eljaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c77728f6-eef8-421f-a6a1-27247eed9fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf14bbc1-0c24-4619-8c45-f5e46ee52c46","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_koronavirus_elleni_vedooltas_moderna_vakcina_engedelyeztetesi_eljaras","timestamp":"2020. november. 30. 15:24","title":"A Moderna is elindította koronavírus-vakcinája engedélyezési folyamatát az USA-ban és Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47ec0057-b00b-47dd-af14-5df8168fe437","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Négy éven belül a pálinka és a téliszalámi is oltalmat kaphat.

","shortLead":"Négy éven belül a pálinka és a téliszalámi is oltalmat kaphat.

","id":"20201130_Vedelmet_kapnak_a_tokaji_borok_Kinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=47ec0057-b00b-47dd-af14-5df8168fe437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"008c3a66-d35f-49cf-9270-e11a58713088","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201130_Vedelmet_kapnak_a_tokaji_borok_Kinaban","timestamp":"2020. november. 30. 06:16","title":"Védelmet kapnak a tokaji borok Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Telitalálatos szelvény nem volt a hatos lottón, de az ötös is százezreket ért.","shortLead":"Telitalálatos szelvény nem volt a hatos lottón, de az ötös is százezreket ért.","id":"20201129_Nem_igaz_hogy_hat_szamot_nem_birt_eltalalni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e18c4a5-34bb-490a-b2dc-cc2b5ff1daca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201129_Nem_igaz_hogy_hat_szamot_nem_birt_eltalalni","timestamp":"2020. november. 29. 16:55","title":"Nem igaz, hogy hat számot nem bírt eltalálni!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1ccf09c-32d1-4676-9c54-b1899b9b6e99","c_author":"EUrologus","category":"itthon","description":"December 31-ével lemondott európai parlamenti mandátumáról Szájer József, a Fidesz politikusa. Az erről szóló döntéséről a mai napon tájékoztatta David Sassolit, a EP elnökét. Lelki terhekre hivatkozik, de a kormányt továbbra is támogatja.","shortLead":"December 31-ével lemondott európai parlamenti mandátumáról Szájer József, a Fidesz politikusa. Az erről szóló...","id":"20201129_Lemondott_Szajer_Jozsef","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1ccf09c-32d1-4676-9c54-b1899b9b6e99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7059d278-b508-4c63-82ab-84acdc809a8c","keywords":null,"link":"/itthon/20201129_Lemondott_Szajer_Jozsef","timestamp":"2020. november. 29. 10:57","title":"Lemondott Szájer József","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23eb64b7-cf36-49b3-9766-f84480cdf337","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igen jó eredményeket könyvelhetett el a Samsung Electronics 2020 harmadik negyedévében, a vállalat okostelefonos piacon megszerzett profitrészesedése hat éve nem volt ilyen magas.","shortLead":"Igen jó eredményeket könyvelhetett el a Samsung Electronics 2020 harmadik negyedévében, a vállalat okostelefonos piacon...","id":"20201130_samsung_electronics_okostelefon_piac_profitreszesedes_eredmenyek_2020_q3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=23eb64b7-cf36-49b3-9766-f84480cdf337&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c88d29c0-d7bd-4b73-a2df-3d56c6712fa8","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_samsung_electronics_okostelefon_piac_profitreszesedes_eredmenyek_2020_q3","timestamp":"2020. november. 30. 08:33","title":"Szárnyalnak a Samsung telefonjai, hat éve nem mentek ilyen jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bár a szervezőbizottság még nem árult el konkrétumot, egy japán lap már tudni véli a többletkiadások összegét. ","shortLead":"Bár a szervezőbizottság még nem árult el konkrétumot, egy japán lap már tudni véli a többletkiadások összegét. ","id":"20201129_tokioi_olimpia_halasztasa_2_milliard_dollaros_koltseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=621af913-6c78-4b38-bf87-1e1485e3b5db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75740740-52e6-4f2a-a983-446bbf45b43f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201129_tokioi_olimpia_halasztasa_2_milliard_dollaros_koltseg","timestamp":"2020. november. 29. 10:48","title":"Tokió 2020: 1,9 milliárd dollárba kerülhet az olimpia halasztása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d907f5-fa93-447b-8c98-65a307c42d03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járvány kezdetén szinte mindenki arra figyelmeztetett: aki köhög, lázas, ne menjen tömegbe, mert ezek a koronavírus-fertőzöttség tipikus jelei lehetnek. A brit statisztikai hivatal most mást mond.","shortLead":"A járvány kezdetén szinte mindenki arra figyelmeztetett: aki köhög, lázas, ne menjen tömegbe, mert ezek...","id":"20201130_koronavirus_fertozott_tunet_szaraz_kohoges_izleles_szaglas_elvesztese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=32d907f5-fa93-447b-8c98-65a307c42d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe7f238-e460-413a-8f1d-e036c421d44c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_koronavirus_fertozott_tunet_szaraz_kohoges_izleles_szaglas_elvesztese","timestamp":"2020. november. 30. 08:03","title":"Nem a köhögés a koronavírus-fertőzöttség leggyakoribb tünete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57331f12-2860-43de-aada-c6b78611dddd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A városi miniautó Volkswagen ID.1 mellett kihoznák a jól ismert Polo elektromos megfelelőjét is. ","shortLead":"A városi miniautó Volkswagen ID.1 mellett kihoznák a jól ismert Polo elektromos megfelelőjét is. ","id":"20201130_Dacia_arban_johet_az_elektromos_Volkswagen_ID1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=57331f12-2860-43de-aada-c6b78611dddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd2937a-da0a-4cca-8e61-852a4294346b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201130_Dacia_arban_johet_az_elektromos_Volkswagen_ID1","timestamp":"2020. november. 30. 15:28","title":"Dacia árban jöhet a legolcsóbb elektromos Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]