[{"available":true,"c_guid":"5a987bce-fbf9-41c7-9ae9-9213b330d6c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az izraeli űrprogram egykori vezetője egy interjúban mesélt róla, milyen “titkokat” ismer. Aztán bemutatta egy újabb könyvét.","shortLead":"Az izraeli űrprogram egykori vezetője egy interjúban mesélt róla, milyen “titkokat” ismer. Aztán bemutatta egy újabb...","id":"20201208_ufok_idegenek_foldonkivuli_mars_urprogram_izrael","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5a987bce-fbf9-41c7-9ae9-9213b330d6c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0518f9d-82f7-44e3-b139-5d926cb9c7ac","keywords":null,"link":"/elet/20201208_ufok_idegenek_foldonkivuli_mars_urprogram_izrael","timestamp":"2020. december. 08. 10:36","title":"“Az ufók igenis léteznek, ott vannak a Marson az amerikaiakkal együtt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5f2cba1-83c4-4d44-b613-3fb474e4e195","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A teljes dalszerzői katalógus 60 év zenei termését tartalmazza az egyetlen zenésztől, aki irodalmi Nobel-díjat nyert. ","shortLead":"A teljes dalszerzői katalógus 60 év zenei termését tartalmazza az egyetlen zenésztől, aki irodalmi Nobel-díjat nyert. ","id":"20201207_Bob_Dylan_eladta_a_teljes_eletmuvet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5f2cba1-83c4-4d44-b613-3fb474e4e195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b439a1-3a77-436d-9ee2-6c5378c3da33","keywords":null,"link":"/kultura/20201207_Bob_Dylan_eladta_a_teljes_eletmuvet","timestamp":"2020. december. 07. 15:13","title":"Bob Dylan eladta a teljes életművét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02bbc466-4459-4288-9430-3f194aab2255","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A török csapat játékosai levonultak a pályáról, miután a negyedik számú játékvezető szerintük rasszista kijelentéseket tett.\r

","shortLead":"A török csapat játékosai levonultak a pályáról, miután a negyedik számú játékvezető szerintük rasszista kijelentéseket...","id":"20201208_Bajnokok_Ligaja_PSG_Basaksehir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=02bbc466-4459-4288-9430-3f194aab2255&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7790ffa3-41d8-427f-963f-b355d36a3785","keywords":null,"link":"/sport/20201208_Bajnokok_Ligaja_PSG_Basaksehir","timestamp":"2020. december. 08. 21:56","title":"Bajnokok Ligája: Félbeszakadt a PSG-Basaksehir mérkőzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szoros eredmény a román választáson, neves közgazdászok bírálják a kormányt, nem biztos, hogy lesz jövőre Sziget. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója. ","shortLead":"Szoros eredmény a román választáson, neves közgazdászok bírálják a kormányt, nem biztos, hogy lesz jövőre Sziget...","id":"20201207_Radar360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c7e7cd0-ad1d-40d6-acfe-5f16fd673a55","keywords":null,"link":"/360/20201207_Radar360","timestamp":"2020. december. 07. 08:00","title":"Radar360: Kiderülnek a karácsonyi szabályok, sportra több ment, mint az egészségügyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10a39bd1-2a76-44bd-b25d-81527d28bdce","c_author":"Farkas Zoltán","category":"360","description":"A vírusszerűen terjedő sztorik, azaz a narratívák hatnak a gazdaság alakulására – bizonyítja új könyvében Robert J. Shiller Nobel-emlékdíjas közgazdász. Elméletét a magyarországi viszonyokra is alkalmazni lehet.","shortLead":"A vírusszerűen terjedő sztorik, azaz a narratívák hatnak a gazdaság alakulására – bizonyítja új könyvében Robert J...","id":"202049__kozgazdasagi_virusok__valsagok_es_teoriak__hataselemzes__szomagiarakas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10a39bd1-2a76-44bd-b25d-81527d28bdce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9e95501a-7278-4abc-95d3-926932ed32f3","keywords":null,"link":"/360/202049__kozgazdasagi_virusok__valsagok_es_teoriak__hataselemzes__szomagiarakas","timestamp":"2020. december. 08. 13:00","title":"Vigyázzon, mit mesél, ezen is múlhat a vírusválság kimenetele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7c6ead-18c8-4995-b088-3d1648c962f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznőt Máriabesnyőn helyezik végső nyugalomra.","shortLead":"A színésznőt Máriabesnyőn helyezik végső nyugalomra.","id":"20201207_December_19en_temetik_Pecsi_Ildikot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa7c6ead-18c8-4995-b088-3d1648c962f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afce7dd6-ff4b-4874-bc04-762ed3e24489","keywords":null,"link":"/kultura/20201207_December_19en_temetik_Pecsi_Ildikot","timestamp":"2020. december. 07. 15:59","title":"December 19-én, szűk családi körben temetik Pécsi Ildikót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f343d837-3cff-410a-8cd1-6db125a2ccef","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az élelmiszerek ára 6,2%-kal nőtt a KSH adatai szerint. A gyümölcs és a zöldség drágult a legjobban.","shortLead":"Az élelmiszerek ára 6,2%-kal nőtt a KSH adatai szerint. A gyümölcs és a zöldség drágult a legjobban.","id":"20201208_fogyasztoi_arak_2020_november_ksh","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f343d837-3cff-410a-8cd1-6db125a2ccef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62548571-782c-42a9-8e67-5ba62f121636","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201208_fogyasztoi_arak_2020_november_ksh","timestamp":"2020. december. 08. 09:13","title":"A kolbászért, a párizsiért és gyümölcsért is többet kell ma fizetni, mint tavaly ilyenkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1ad9fbb-ee96-4e1a-9cce-494aea5b32e3","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A boszniai polgárháborúnak véget vető daytoni egyezmény ellenére még ma sem működőképes állam az egykori jugoszláv tagköztársaság. Jóformán csak a 25 éve ott lévő nemzetközi alakulatok akadályozzák meg, hogy elfajuljanak a három etnikai közösség ellentétei.","shortLead":"A boszniai polgárháborúnak véget vető daytoni egyezmény ellenére még ma sem működőképes állam az egykori jugoszláv...","id":"202049__dayton_25_eve__beke_megbekeles_nelkul__muszlim_mag__felig_sem_telt_pohar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1ad9fbb-ee96-4e1a-9cce-494aea5b32e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52a418e2-1153-40d2-8922-0bab7e1529de","keywords":null,"link":"/360/202049__dayton_25_eve__beke_megbekeles_nelkul__muszlim_mag__felig_sem_telt_pohar","timestamp":"2020. december. 07. 11:00","title":"A 25 éve kötött békeszerződés máig nem hozta el a megbékélést Boszniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]