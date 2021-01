Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Lesz-e amerikai-iráni háború? - az utóbbi időben egyre többen teszik fel a kérdést, miután pattanásig feszült a helyzet a Perzsa-öböl térségében, és nem zárható ki, hogy a január 20-án lejáró elnöksége utolsó heteiben az elszabadult hajóágyúként viselkedő Donald Trump amerikai elnök az utódját, Joe Bident szándékosan belerángatja egy katonai konfliktusba. Ahogy az sem, hogy a bosszúra éhes iráni keményvonalasok provokálnak ki egy amerikai vagy izraeli katonai csapást.","shortLead":"Lesz-e amerikai-iráni háború? - az utóbbi időben egyre többen teszik fel a kérdést, miután pattanásig feszült a helyzet...","id":"20210110_Novekvo_katonai_feszultseg_a_Perzsaobol_tersegeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc1a2cb2-ae9a-4c0e-8040-792ea22331e7","keywords":null,"link":"/vilag/20210110_Novekvo_katonai_feszultseg_a_Perzsaobol_tersegeben","timestamp":"2021. január. 10. 17:00","title":"Belerángathatja-e még egy utolsó háborúba Trump az USA-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbc161c7-c345-4d94-b4cc-e28f8c91ef51","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az FC Barcelona futballistája 11 találattal át is vette a vezetést a La Liga góllövőlistáján.\r

\r

","shortLead":"Az FC Barcelona futballistája 11 találattal át is vette a vezetést a La Liga góllövőlistáján.\r

\r

","id":"20210110_Messi_szombaton_130_alkalommal_duplazott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbc161c7-c345-4d94-b4cc-e28f8c91ef51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed62463-dfb8-4194-9777-e962e2122b44","keywords":null,"link":"/sport/20210110_Messi_szombaton_130_alkalommal_duplazott","timestamp":"2021. január. 10. 10:18","title":"Messi szombaton 130. alkalommal duplázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A vádpontok megszavazásához kétharmados többség kell a szenátusban. ","shortLead":"A vádpontok megszavazásához kétharmados többség kell a szenátusban. ","id":"20210110_Trump_elleni_impeachment_eljaras_tamogatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c68fb6dc-8090-4d57-8dac-84344fc1ef25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3652619f-a2e9-400c-9ea3-87a8c76cb089","keywords":null,"link":"/vilag/20210110_Trump_elleni_impeachment_eljaras_tamogatas","timestamp":"2021. január. 10. 19:47","title":"Egyre több amerikai törvényhozó támogatja a Trump elleni impeachment-eljárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"095ea579-dd69-46cc-b675-d06c7367946c","c_author":"HVG","category":"360","description":"A forgatókönyv alapján, még az előtt dönthet a mesterséges intelligencia egy filmről, hogy akár egyetlen képkockát is rögzítettek volna. ","shortLead":"A forgatókönyv alapján, még az előtt dönthet a mesterséges intelligencia egy filmről, hogy akár egyetlen képkockát is...","id":"202101_filmek_besorolasa_a_gep_forog_azalkoto_pihen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=095ea579-dd69-46cc-b675-d06c7367946c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eb8b3c4-f948-4458-9cd2-7df1e7816bd0","keywords":null,"link":"/360/202101_filmek_besorolasa_a_gep_forog_azalkoto_pihen","timestamp":"2021. január. 11. 10:00","title":"Emberek helyett mesterséges intelligencia végezheti a filmek korhatár-besorolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac5ae4f-ada9-4866-9a1f-638214943081","c_author":"HVG","category":"360","description":"Új szolgáltatás ígéri, hogy megérthetjük, mit nyávognak a cicák. A feladat még annál is nehezebb, mint elsőre gondolnánk, ugyanis a macskák „szókincse” valójában a gazditól is függ. A fejlesztők gépi tanulást állítottak a nemes ügy szolgálatába.","shortLead":"Új szolgáltatás ígéri, hogy megérthetjük, mit nyávognak a cicák. A feladat még annál is nehezebb, mint elsőre...","id":"202101_nyavogasszotar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ac5ae4f-ada9-4866-9a1f-638214943081&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24458997-db7e-4409-b9da-b094eb804ead","keywords":null,"link":"/360/202101_nyavogasszotar","timestamp":"2021. január. 09. 14:00","title":"Nyávogásszótár: telefonos appon keresztül beszélgethetünk a macskákkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd5c873-b5c8-4487-ac8e-1df77e3ff2a1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ötmillió koronavírus-gyorstesztet bocsátanak az iskolák rendelkezésére január 18-tól Ausztriában annak érdekében, hogy megfékezzék a kórokozó terjedését, miután a távoktatás után a tanulók ismét visszatérnek a tantermekbe – jelentette be szombaton Heinz Fassmann osztrák oktatásügyi miniszter.","shortLead":"Ötmillió koronavírus-gyorstesztet bocsátanak az iskolák rendelkezésére január 18-tól Ausztriában annak érdekében...","id":"20210109_Otmillio_gyorstesztet_kapnak_az_iskolak__Ausztriaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cd5c873-b5c8-4487-ac8e-1df77e3ff2a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e6d768-7601-452e-935f-9c41e59ef8f9","keywords":null,"link":"/vilag/20210109_Otmillio_gyorstesztet_kapnak_az_iskolak__Ausztriaban","timestamp":"2021. január. 09. 15:56","title":"Ötmillió gyorstesztet kapnak az iskolák Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cccfb6d3-bc62-4048-a6cc-a596b7ca5734","c_author":"HVG","category":"360","description":"A koronavírus miatt bevezetett karantén kezdetén írt esszégyűjteményt az együttérzésről, a relatív szenvedésről és Amerika vélt vagy valós különlegességéről Zadie Smith.","shortLead":"A koronavírus miatt bevezetett karantén kezdetén írt esszégyűjteményt az együttérzésről, a relatív szenvedésről és...","id":"202101_konyv__buborekvilag_zadie_smith_sugallatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cccfb6d3-bc62-4048-a6cc-a596b7ca5734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7acb434c-8fc9-4071-9a39-7e60e0d15a65","keywords":null,"link":"/360/202101_konyv__buborekvilag_zadie_smith_sugallatok","timestamp":"2021. január. 09. 11:15","title":"Jó, ha kéznél van ez a könyv a \"globális meghunyászkodás\" idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0244cb7-c29d-44e5-9b91-399f58d04d28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Következik néhány kép, melyeken a Buhanka újragondolt, mai elvárásoknak jobban megfelelő verziója látható. ","shortLead":"Következik néhány kép, melyeken a Buhanka újragondolt, mai elvárásoknak jobban megfelelő verziója látható. ","id":"20210111_ime_a_hosszu_evtizedek_ota_gyartott_uaz_2021es_modern_valtozata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0244cb7-c29d-44e5-9b91-399f58d04d28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c3de005-c9a3-434b-8b5b-803bbf8c173b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210111_ime_a_hosszu_evtizedek_ota_gyartott_uaz_2021es_modern_valtozata","timestamp":"2021. január. 11. 06:41","title":"Íme a hosszú évtizedek óta gyártott UAZ 2021-es modern változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]