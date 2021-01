Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei év legnagyobb sporteseménye lehet – ha lesz – a nyári tokiói olimpia és paralimpia, amit ennek megfelelően védeni is kell, például a kibertámadásoktól.","shortLead":"Az idei év legnagyobb sporteseménye lehet – ha lesz – a nyári tokiói olimpia és paralimpia, amit ennek megfelelően...","id":"20210107_tokioi_olimpia_etikus_hacker_oroszok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=701676db-a840-40aa-a752-68e928bc2931&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b036a9-3aac-4e96-9701-91476a338c7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210107_tokioi_olimpia_etikus_hacker_oroszok","timestamp":"2021. január. 07. 11:33","title":"220 \"kiberfegyveres biztonsági őrt\" képeznek ki, hogy védjék a tokiói olimpiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ae832f4-62ce-46f1-92ab-422186e188e2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az anafilaxia szerencsére egyszerűen kezelhető, ha felkészülnek rá. ","shortLead":"Az anafilaxia szerencsére egyszerűen kezelhető, ha felkészülnek rá. ","id":"20210106_vakcina_mellekhatas_hetilap_szemle","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ae832f4-62ce-46f1-92ab-422186e188e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"671539f0-b7ff-44e1-bdda-4beecf76c957","keywords":null,"link":"/tudomany/20210106_vakcina_mellekhatas_hetilap_szemle","timestamp":"2021. január. 06. 13:59","title":"Keveseken jöhet ki a koronavírus elleni vakcina súlyos, de könnyen kezelhető mellékhatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"190f8c28-401f-42b1-bfe5-2b6cea110f91","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Tíz év alatt tucatnál is több ágazat tulajdonviszonyaiba nyúlt bele az Orbán-kormány, hogy vagyonossá tegye híveit, és ezzel bebetonozza a Fidesz regnálását. Az alaptörvény sérelme nélkül ez aligha történhetett volna meg.","shortLead":"Tíz év alatt tucatnál is több ágazat tulajdonviszonyaiba nyúlt bele az Orbán-kormány, hogy vagyonossá tegye híveit, és...","id":"20210106_A_Fidesz_mar_14_teljes_gazdasagi_agazatot_osztott_ujra_a_meszaroslorinceknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=190f8c28-401f-42b1-bfe5-2b6cea110f91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60536eea-8f37-4c97-9c98-5d5422c8cc48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210106_A_Fidesz_mar_14_teljes_gazdasagi_agazatot_osztott_ujra_a_meszaroslorinceknek","timestamp":"2021. január. 06. 13:49","title":"A Fidesz már 14 teljes gazdasági ágazatot osztott újra a sajátjai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b1e130-4077-42df-b7f9-30e6bbe213c8","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Nyugaton és északon kékről zöldre, míg a keleten sárgára változott a vizek árnyalata. ","shortLead":"Nyugaton és északon kékről zöldre, míg a keleten sárgára változott a vizek árnyalata. ","id":"20210106_Amerika_folyo_szin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7b1e130-4077-42df-b7f9-30e6bbe213c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e43f1880-589b-4ae1-bb08-4c53a3816997","keywords":null,"link":"/zhvg/20210106_Amerika_folyo_szin","timestamp":"2021. január. 06. 16:52","title":"A nagy amerikai folyók közel harmadának megváltozott a színe az elmúlt évtizedekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4a75481-008b-459a-bc12-980368f06f06","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sok kicsi sokra megy alapon akár érzékelhetően is megnövekszik a fogyasztás, ha egyszerre sok extra funkciót használunk tartósan a kocsinkban.","shortLead":"Sok kicsi sokra megy alapon akár érzékelhetően is megnövekszik a fogyasztás, ha egyszerre sok extra funkciót használunk...","id":"20210108_mennyivel_noveli_az_auto_fogyasztasat_a_radio_vagy_a_kormanyfutes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4a75481-008b-459a-bc12-980368f06f06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d780214-89c1-47b4-bade-7667734dd15c","keywords":null,"link":"/cegauto/20210108_mennyivel_noveli_az_auto_fogyasztasat_a_radio_vagy_a_kormanyfutes","timestamp":"2021. január. 08. 06:41","title":"Mennyivel növeli az autó fogyasztását a rádió vagy a kormányfűtés?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f925e3f-2e10-4728-b5a9-d94140abd037","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Duplájára emelték a bírságmaximumot az osztrákok.","shortLead":"Duplájára emelték a bírságmaximumot az osztrákok.","id":"20210107_5000_euroba_is_kerulhet_mostantol_egy_gyorshajtas_Ausztriaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f925e3f-2e10-4728-b5a9-d94140abd037&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"727d0b94-c356-431d-8eb6-cd7f3ad716df","keywords":null,"link":"/cegauto/20210107_5000_euroba_is_kerulhet_mostantol_egy_gyorshajtas_Ausztriaban","timestamp":"2021. január. 07. 12:11","title":"5000 euróba is kerülhet mostantól egy gyorshajtás Ausztriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04713a0a-47a2-4efd-8351-0b6c5f2eb9a7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Julian Assange-ról hétfőn mondta ki a londoni bíróság, hogy nem lehet kiadni az Egyesült Államoknak. Ezt követően döntöttek arról, hogy a szökés veszélye miatt a börtönt sem hagyhatja el. ","shortLead":"Julian Assange-ról hétfőn mondta ki a londoni bíróság, hogy nem lehet kiadni az Egyesült Államoknak. Ezt követően...","id":"20210106_Assange_bortonben_marad","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=04713a0a-47a2-4efd-8351-0b6c5f2eb9a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53755758-f395-4319-838d-19bb0f52afc5","keywords":null,"link":"/vilag/20210106_Assange_bortonben_marad","timestamp":"2021. január. 06. 15:52","title":"Nem hagyhatja el a börtönt Julian Assange ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32b9071-ac6f-44cb-bc8f-2689662bde8c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A félelem és a járvány összefüggéséről is elméletet gyárt Főnix című új könyvében a megosztó és provokatív pszichiáter. Csernus Imre az önmagát is elégetve újjászülető mitikus madárral jelképezi a kívánatos megújulást. ","shortLead":"A félelem és a járvány összefüggéséről is elméletet gyárt Főnix című új könyvében a megosztó és provokatív pszichiáter...","id":"20210106_Csernus_Imre_A_magyarok_jelentos_resze_ontudatlanul_viszonyul_az_eletehez","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e32b9071-ac6f-44cb-bc8f-2689662bde8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a891d4a8-f09b-489b-8bbe-754f2b3ff59e","keywords":null,"link":"/elet/20210106_Csernus_Imre_A_magyarok_jelentos_resze_ontudatlanul_viszonyul_az_eletehez","timestamp":"2021. január. 06. 12:52","title":"Csernus Imre: A magyarok jelentős része öntudatlanul viszonyul az életéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]