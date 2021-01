Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"430737b9-987a-4ec9-9ab4-9119a6e8969e","c_author":"Demény Péter","category":"360","description":"A köztéri kukák túlcsordultak, és lassan a bili is kiborult Marosvásárhelyen. Hol ér össze a köztisztaság és a helyi politika az erdélyi frontvárosban?","shortLead":"A köztéri kukák túlcsordultak, és lassan a bili is kiborult Marosvásárhelyen. Hol ér össze a köztisztaság és a helyi...","id":"20210126_Szeretettel_Erdelybol_Szemetugyek_Marosvasarhelyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=430737b9-987a-4ec9-9ab4-9119a6e8969e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01dbdbff-1dbe-460d-beff-c9849d9374a5","keywords":null,"link":"/360/20210126_Szeretettel_Erdelybol_Szemetugyek_Marosvasarhelyen","timestamp":"2021. január. 26. 11:00","title":"Szeretettel Erdélyből: Kitört a háború, Marosvásárhelyt ellepte a szemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf0fe22e-d393-401c-b580-7ebb9e3b806c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Arcmaszkból is van már okos, melyet beépített kütyüvel tesz okosabbá gyártója.","shortLead":"Arcmaszkból is van már okos, melyet beépített kütyüvel tesz okosabbá gyártója.","id":"202103_jarvanytechnologia_okosodo_arcmaszkok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf0fe22e-d393-401c-b580-7ebb9e3b806c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b6ae0df-7548-462f-aa30-03b07ad9b5b1","keywords":null,"link":"/360/202103_jarvanytechnologia_okosodo_arcmaszkok","timestamp":"2021. január. 26. 14:00","title":"Újfajta arcmaszkok: kellemetlen hasznosat a kellemes hasznossal ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3c74502-b6fa-4b77-9b7d-ac390a8e375a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Telexet mostantól két főszerkesztő vezeti.","shortLead":"A Telexet mostantól két főszerkesztő vezeti.","id":"20210125_Dull_Szabolcs_Telex","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b3c74502-b6fa-4b77-9b7d-ac390a8e375a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd5d6ae1-2eea-49cb-9fdd-a30bfbb21076","keywords":null,"link":"/itthon/20210125_Dull_Szabolcs_Telex","timestamp":"2021. január. 25. 16:07","title":"Főszerkesztőként csatlakozik a Telexhez Dull Szabolcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e02f54e0-f0f5-438a-9153-0205170eb227","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az On the Spot filmjében Auschwitzba, Jeruzsálembe és Budapestre is elmegy a haláltáborban született Orosz Angéla, illetve lánya. Közben feltárulnak kapcsolatuk ellentmondásai, amelyekről nem ők tehetnek.\r

\r

","shortLead":"Az On the Spot filmjében Auschwitzba, Jeruzsálembe és Budapestre is elmegy a haláltáborban született Orosz Angéla...","id":"202103_film__orokolt_traumak_szuletesi_helye_auschwitz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e02f54e0-f0f5-438a-9153-0205170eb227&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17e26752-871c-45e6-a72b-d2300d4617cd","keywords":null,"link":"/360/202103_film__orokolt_traumak_szuletesi_helye_auschwitz","timestamp":"2021. január. 26. 10:00","title":"Születési helye: Auschwitz - Film nemzedékeken át öröklődő rémálmokról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ff91852-4e93-49e6-9dd2-3b3f64ab7973","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kórházban 3815 embert ápolnak a Covid–19 miatt.\r

","shortLead":"Kórházban 3815 embert ápolnak a Covid–19 miatt.\r

","id":"20210126_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4ff91852-4e93-49e6-9dd2-3b3f64ab7973&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a3ef36a-deba-4260-8a98-f5952e4d3acc","keywords":null,"link":"/itthon/20210126_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_halalos_aldozatok","timestamp":"2021. január. 26. 09:19","title":"Koronavírus: 500 alatt az új fertőzöttek száma, 89-en hunytak el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A balesetnek tíz sérültje van, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.","shortLead":"A balesetnek tíz sérültje van, a helyszínre mentőhelikopter is érkezett.","id":"20210126_baleset_m1_m7_eger_ut_serultek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0aa349-88ce-4926-89ac-9faef3aa8ab7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210126_baleset_m1_m7_eger_ut_serultek","timestamp":"2021. január. 26. 10:18","title":"Nők és gyerekek sérültek meg egy budapesti karambolban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A veszélyeztetett őslakosoknak szánt oltásra jelentkezett be Rodney Baker egy hazugsággal.","shortLead":"A veszélyeztetett őslakosoknak szánt oltásra jelentkezett be Rodney Baker egy hazugsággal.","id":"20210126_Csalasra_is_kepes_volt_csak_hogy_vakcinahoz_jusson_egy_kanadai_mogul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a2ce7de-861f-4bab-ab2c-c39cbd0b2bee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efefd7c3-2e03-4815-a16d-143180d9df2e","keywords":null,"link":"/elet/20210126_Csalasra_is_kepes_volt_csak_hogy_vakcinahoz_jusson_egy_kanadai_mogul","timestamp":"2021. január. 26. 10:08","title":"Csalásra is képes volt, csak hogy vakcinához jusson egy kanadai mogul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c32e1392-9685-496d-8cf5-00c3978f5da7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A washingtoni Tacomában szombat este több tüntetőt is elütött egy rendőr, vasárnap többen tüntettek az eset miatt. ","shortLead":"A washingtoni Tacomában szombat este több tüntetőt is elütött egy rendőr, vasárnap többen tüntettek az eset miatt. ","id":"20210125_rendor_tacoma_gazolas_tuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c32e1392-9685-496d-8cf5-00c3978f5da7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbfd41d8-a03e-4c21-8a40-fbea8e690b6e","keywords":null,"link":"/vilag/20210125_rendor_tacoma_gazolas_tuntetes","timestamp":"2021. január. 25. 12:36","title":"Rendőr hajtott autóval a tüntetők közé az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]