[{"available":true,"c_guid":"895eee27-2c17-4a99-9f80-ea3063f559ca","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kijelző köztudottan nincsen jóban az akkumulátoros üzemidővel, abban az értelemben, hogy falja az energiát. A Samsung Display újdonsága egyfajta gyógyírt kínálhat erre a problémára.","shortLead":"A kijelző köztudottan nincsen jóban az akkumulátoros üzemidővel, abban az értelemben, hogy falja az energiát. A Samsung...","id":"20210128_samsung_galaxy_s21_ultra_alacsony_fogyasztasu_oled_kijelzovel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=895eee27-2c17-4a99-9f80-ea3063f559ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8895eeba-7ddf-4fd8-b87b-b79cee904c5a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_samsung_galaxy_s21_ultra_alacsony_fogyasztasu_oled_kijelzovel","timestamp":"2021. január. 28. 10:03","title":"Hála az újfajta kijelzőnek, tovább fogja bírni egy feltöltéssel a Galaxy S21 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfc5e1d7-976c-4603-be08-72a2dc816451","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kellett hozzá egy kis idő, de összejött: az Apple szerint mára több mint egymilliárdra tehető az aktívan használt iPhone-ok száma.","shortLead":"Kellett hozzá egy kis idő, de összejött: az Apple szerint mára több mint egymilliárdra tehető az aktívan használt...","id":"20210128_merfoldko_apple_aktiv_iphone_statisztika","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bfc5e1d7-976c-4603-be08-72a2dc816451&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac6a37ae-e630-4844-b680-62618a749457","keywords":null,"link":"/tudomany/20210128_merfoldko_apple_aktiv_iphone_statisztika","timestamp":"2021. január. 28. 17:03","title":"Mérföldkőhöz ért az Apple: már több mint egymilliárd aktív iPhone van a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4659fe05-e4f7-4fcb-b104-6686adcd0a92","c_author":"Helena Dalli","category":"gazdasag","description":"A Covid–19-világjárvány olyan egyenlőtlenségekre világított rá, amelyekkel a fogyatékossággal élő személyek folyamatosan szembesülnek, és az is világossá vált, hogy emiatt a pandémia ezekre az emberekre súlyosabb hatást gyakorol – írja Helena Dalli, az Európai Bizottság tagja.","shortLead":"A Covid–19-világjárvány olyan egyenlőtlenségekre világított rá, amelyekkel a fogyatékossággal élő személyek...","id":"20210127_helena_dalli_kommentar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4659fe05-e4f7-4fcb-b104-6686adcd0a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"611d1243-b2dc-4758-9ea2-68ca114cfea0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210127_helena_dalli_kommentar","timestamp":"2021. január. 27. 11:30","title":"Helena Dalli: A járvány utáni helyreállításban is kiemelt szerepet szán az EU a fogyatékkal élők segítésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Az oltóanyagot gyártó cég vezérigazgatója szerint nem volt szerződéses kötelezettségük a 400 millió adag leszállítására. A késés szerencsétlen, de februárban azért küldenek 17 millió dózist. ","shortLead":"Az oltóanyagot gyártó cég vezérigazgatója szerint nem volt szerződéses kötelezettségük a 400 millió adag...","id":"20210127_targyalas_Brusszel_AstraZeneca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec302a75-9c72-4c32-8d69-b66c59545d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a595f11-7262-40a8-af8c-2dc8307b82ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210127_targyalas_Brusszel_AstraZeneca","timestamp":"2021. január. 27. 12:55","title":"Az AstraZeneca cáfolja, hogy lemondta volna a mai brüsszeli tárgyalást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy személyben takarító, ingatlanos és rontásűző. Az ügyészség most mégis üzletszerűen elkövetett csalással és okirattal való visszaéléssel vádolja. ","shortLead":"Egy személyben takarító, ingatlanos és rontásűző. Az ügyészség most mégis üzletszerűen elkövetett csalással és...","id":"20210127_rontas_csalas_ugyeszseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70074ab1-4858-44c5-a846-754be53be3fb","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_rontas_csalas_ugyeszseg","timestamp":"2021. január. 27. 15:45","title":"Rontás levételét ígérte egy nő, ingatlant, ékszert, pénzt csalt ki helyette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a65969e-15f7-40a8-9605-fe89d45d4487","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Norén több műve magyarul is megjelent. 76 éves volt.","shortLead":"Norén több műve magyarul is megjelent. 76 éves volt.","id":"20210127_koronavirus_fertozes_dramairo_lars_noren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a65969e-15f7-40a8-9605-fe89d45d4487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe72e59a-f3b7-400b-994e-d80a84c68e13","keywords":null,"link":"/kultura/20210127_koronavirus_fertozes_dramairo_lars_noren","timestamp":"2021. január. 27. 06:19","title":"Koronavírus-fertőzésben meghalt a svéd drámaíró, Lars Norén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szakértők szóvá is tették az aggályaikat, de a vakcina így is engedélyt kapott.","shortLead":"A szakértők szóvá is tették az aggályaikat, de a vakcina így is engedélyt kapott.","id":"20210127_koronavirus_vakcina_szputnyik_v_klinikai_vizsgalat_ogyei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=812cb728-7590-4204-9b49-040dd7169e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c02e5d0-ddba-4dfb-afaa-52268daaea28","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_koronavirus_vakcina_szputnyik_v_klinikai_vizsgalat_ogyei","timestamp":"2021. január. 27. 08:21","title":"Népszava: A forgalomba kerülő Szputnyik vakcina nem egyezik a klinikai teszten vizsgálttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Igazságtalan a vakcinák elosztása - figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet.","shortLead":"Igazságtalan a vakcinák elosztása - figyelmeztetett az Egészségügyi Világszervezet.","id":"20210127_WHO_koronavirus_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c5c84e21-cb83-4ee3-8438-a1f7fd93cf35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7068a701-3454-4da1-b7b3-4dbdcc885a78","keywords":null,"link":"/vilag/20210127_WHO_koronavirus_vakcina","timestamp":"2021. január. 27. 20:40","title":"WHO: A gazdag országoknak jutott eddig szinte minden koronavírus-vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]