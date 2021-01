Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7be6ea2e-aa93-47b8-8c8e-1dd90e5b860c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Barlay Tamás, az MTVA vallási, kisebbségi és határon túli műsorainak főszerkesztője lesz a dokumentumfilmes, András Ferenc, a Dögkeselyű rendezője pedig a filmrendezői osztály vezetője lesz a Színház- és Filmművészeti Egyetem következő félévében.","shortLead":"Barlay Tamás, az MTVA vallási, kisebbségi és határon túli műsorainak főszerkesztője lesz a dokumentumfilmes, András...","id":"20210127_szfe_osztalyvezetok_barlay_tamas_andras_ferenc_dokumentumfilm_filmrendezo_mtva_vallasi_musor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7be6ea2e-aa93-47b8-8c8e-1dd90e5b860c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e756d6b-d506-426e-ad6e-50012b70fd68","keywords":null,"link":"/kultura/20210127_szfe_osztalyvezetok_barlay_tamas_andras_ferenc_dokumentumfilm_filmrendezo_mtva_vallasi_musor","timestamp":"2021. január. 27. 12:31","title":"SZFE: a közmédia vallási műsorainak szerkesztője indít dokumentumfilmes osztályt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40612c94-4694-44b9-bfad-5f9ecf1de9de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó szerint ő nem kritizálta Joe Bident és a fiát, de amikor jelöltként a kampányban arról beszélt, hogy Magyarország autokratikus ország, az a tisztelet és a bizalom hiányát mutatja.","shortLead":"Szijjártó szerint ő nem kritizálta Joe Bident és a fiát, de amikor jelöltként a kampányban arról beszélt...","id":"20210128_szijjarto_orban_biden_egyesult_allamok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40612c94-4694-44b9-bfad-5f9ecf1de9de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9922b7f1-1c61-4944-8a46-ca1fc9f869ac","keywords":null,"link":"/itthon/20210128_szijjarto_orban_biden_egyesult_allamok","timestamp":"2021. január. 28. 10:49","title":"Szijjártó: Nem tudok Orbán Viktornál demokratikusabb politikust elképzelni jelenleg Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"952c67b6-e130-43d0-b613-c8b67cc012d4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Müller Cecília elmondta, hogy már 17 772 ember a második adag oltást is megkapta a Pfizer/BioNTech vakcinából.","shortLead":"Müller Cecília elmondta, hogy már 17 772 ember a második adag oltást is megkapta a Pfizer/BioNTech vakcinából.","id":"20210127_Operativ_torzs_korlatozas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=952c67b6-e130-43d0-b613-c8b67cc012d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"863e71a1-83b1-4dc9-b2d6-8f0bab021df4","keywords":null,"link":"/itthon/20210127_Operativ_torzs_korlatozas_koronavirus","timestamp":"2021. január. 27. 13:05","title":"Operatív törzs: A kormány ma vizsgálja felül a korlátozások fenntartását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Állásfoglalás a Pfizer-vakcina ügyében. 