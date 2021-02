Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c56426ab-51f0-4004-a646-a5f726ef02b3","c_author":"Joó Hajnalka","category":"gazdasag","description":"A magyar-amerikai tulajdonosok több mint 1000 hektárnyi birtoka mellett egy másik eladótól is vettek volna ugyanott egy 80 hektárnyi területet, de a hvg.hu információi szerint a százmilliós szerződés bejegyzését is megtagadta a kormányhivatal.","shortLead":"A magyar-amerikai tulajdonosok több mint 1000 hektárnyi birtoka mellett egy másik eladótól is vettek volna ugyanott...","id":"20210225_Rogan_felesege_es_csaladja_masik_foldvasarlasat_is_elkaszalta_a_kormanyhivatal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c56426ab-51f0-4004-a646-a5f726ef02b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a64d68-d057-4f08-83d0-f0cb0a29c46c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210225_Rogan_felesege_es_csaladja_masik_foldvasarlasat_is_elkaszalta_a_kormanyhivatal","timestamp":"2021. február. 25. 15:50","title":"Rogán felesége és családja másik földvásárlását is elkaszálta a kormányhivatal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Bár csütörtök hajnalban mínusz 3 és plusz 4 fok között alakul a hőmérséklet, komolyabb lehűlésre nem kell számítani a következő napokban.","shortLead":"Bár csütörtök hajnalban mínusz 3 és plusz 4 fok között alakul a hőmérséklet, komolyabb lehűlésre nem kell számítani...","id":"20210224_20_fok_homerseklet_Magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8ccb020b-a4fa-460a-a097-27000bbded9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34adb1ff-824a-4510-84dc-fcf1e66f8b47","keywords":null,"link":"/itthon/20210224_20_fok_homerseklet_Magyarorszag","timestamp":"2021. február. 24. 18:11","title":"Több magyar településen is 20 foknál melegebb volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igaznak bizonyultak a pletykák, a Microsoft tényleg megfordította a frissítési sorrendet: előbb adja ki a javítócsomagot, és csak az után jön az új funkciókkal rendelkező Windows 10-verzió.","shortLead":"Igaznak bizonyultak a pletykák, a Microsoft tényleg megfordította a frissítési sorrendet: előbb adja ki...","id":"20210224_windows_10_frissites_21h1","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=486418a5-6dfc-43e9-a890-319a24c3a6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df98599d-5834-4dc3-9fc2-04c98e4d8524","keywords":null,"link":"/tudomany/20210224_windows_10_frissites_21h1","timestamp":"2021. február. 24. 08:03","title":"Jön az új Windows-csomag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a16171-1fdf-4471-9e91-d5c9dd98265d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész elismerte, hogy tavaly novemberben ott fogyasztott alkoholt, ahol nem lett volna szabad.","shortLead":"A zenész elismerte, hogy tavaly novemberben ott fogyasztott alkoholt, ahol nem lett volna szabad.","id":"20210224_Bruce_Springsteen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d6a16171-1fdf-4471-9e91-d5c9dd98265d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61eacf56-00fd-448f-9a4c-a3a2a6a945d6","keywords":null,"link":"/kultura/20210224_Bruce_Springsteen","timestamp":"2021. február. 24. 19:42","title":"Bruce Springsteen 500 dolláros bírságot kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f97cb84-cd7c-40b4-8db7-505301f1da8f","c_author":"Bihari Ádám, Gergely Márton","category":"360","description":"Az emberek nyitást követelnek, a vírus viszont további szigorra kötelez – ez a kormány dilemmája. Az egészségügyben dolgozók vállát három teher nyomja: a fertőzött fekvőbetegek száma, az oltópontok működtetése és a munkaszerződésük változása.

","shortLead":"Az emberek nyitást követelnek, a vírus viszont további szigorra kötelez – ez a kormány dilemmája. Az egészségügyben...","id":"20210224_jarvanyadatok_hullam_harmadik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f97cb84-cd7c-40b4-8db7-505301f1da8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30a323f4-b778-4de2-9f3d-dfa0c76a97b8","keywords":null,"link":"/360/20210224_jarvanyadatok_hullam_harmadik","timestamp":"2021. február. 24. 15:00","title":"Nem jutnak levegőhöz a kórházak: “A harmadik hullám ránk rúgta az ajtót”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ace4cd8-8097-4dac-a772-768a3747b253","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kihirdette a budapesti polgári kezdeményezés részletes szabályairól szóló rendeletet Karácsony Gergely főpolgármester. ","shortLead":"Kihirdette a budapesti polgári kezdeményezés részletes szabályairól szóló rendeletet Karácsony Gergely főpolgármester. ","id":"20210225_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules_polgari_kezdemenyezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ace4cd8-8097-4dac-a772-768a3747b253&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"910ae6ac-e2e6-4ef0-a574-42b1120445f0","keywords":null,"link":"/itthon/20210225_karacsony_gergely_fovarosi_kozgyules_polgari_kezdemenyezes","timestamp":"2021. február. 25. 06:17","title":"Elég tízezer budapesti támogatása ahhoz, hogy fontos ügyek kerüljenek a Fővárosi Közgyűlés elé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"361363ad-41a8-4ab3-a070-3226cf16db8f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hazaküldte a vörös bolygó felszínéről készített első, nagyfelbontású panorámafelvételét a Perseverance marsjáró – közölte szerdán az amerikai űrkutatási hivatal (NASA).","shortLead":"Hazaküldte a vörös bolygó felszínéről készített első, nagyfelbontású panorámafelvételét a Perseverance marsjáró –...","id":"20210225_mars_perseverance_marsjaro_panoramafoto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=361363ad-41a8-4ab3-a070-3226cf16db8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c002aa62-a539-4a4a-ad5d-cb75ecc23470","keywords":null,"link":"/tudomany/20210225_mars_perseverance_marsjaro_panoramafoto","timestamp":"2021. február. 25. 13:03","title":"Lélegzetelálló fotót küldött haza a Perseverance a Marsról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee914c9-3d70-4885-adc7-866a362ee2b9","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Először mutatják be a nyilvánosság előtt Vincent van Gogh egyik festményét, miután több mint egy évszázadon át egy francia család magángyűjteményében volt.\r

","shortLead":"Először mutatják be a nyilvánosság előtt Vincent van Gogh egyik festményét, miután több mint egy évszázadon át...","id":"20210225_Soha_nem_latott_Van_Goghfestmeny_mutatnak_be","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ee914c9-3d70-4885-adc7-866a362ee2b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32fb064b-bfaa-42eb-b02b-426c4f8e7371","keywords":null,"link":"/kultura/20210225_Soha_nem_latott_Van_Goghfestmeny_mutatnak_be","timestamp":"2021. február. 25. 09:10","title":"Soha nem látott Van Gogh-festményért lehet sok millió eurót fizetni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]