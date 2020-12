Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"169e0d43-a746-47d4-9797-25fd70f99142","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerdai közleményében arra figyelmeztet, hogy a karácsonyi ünnepek alatt is tanácsos arcmaszkot viselni, ha másokkal is találkozunk, az összejöveteleket pedig – lehetőleg – kültéren tartsuk.","shortLead":"Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerdai közleményében arra figyelmeztet, hogy a karácsonyi ünnepek alatt is...","id":"20201216_who_karacsony_unnepek_maszk_arcmaszk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=169e0d43-a746-47d4-9797-25fd70f99142&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdae8f0d-5ef1-4aea-beef-4845181f99a1","keywords":null,"link":"/tudomany/20201216_who_karacsony_unnepek_maszk_arcmaszk","timestamp":"2020. december. 16. 15:03","title":"Karácsonyi összejövetelt tervez? Lenne itt néhány kérés a WHO-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ef315ea-5e9a-4921-a3c9-11bb831d24f4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hőkomfortot mérő bábu is segíti a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának (PTE MIK) szakembereit az ideális épülethőmérséklet kutatásában.","shortLead":"Hőkomfortot mérő bábu is segíti a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai Karának (PTE MIK) szakembereit...","id":"20201215_hokomfortmero_babu_pte_mik_idealis_homerseklet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ef315ea-5e9a-4921-a3c9-11bb831d24f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"714371f7-c295-40d5-8f28-d4af3cda916b","keywords":null,"link":"/tudomany/20201215_hokomfortmero_babu_pte_mik_idealis_homerseklet","timestamp":"2020. december. 15. 22:03","title":"Mennyit kell fűteni, hogy jó legyen bent a hőfok? Termikus bábuval mérnek Pécsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d80e958a-89c2-4a7f-9465-c77240a58180","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai karrierjét lenullázó politikus nem szerezte meg a szavazatok kétharmadát, de a stabil többség az övé.","shortLead":"A politikai karrierjét lenullázó politikus nem szerezte meg a szavazatok kétharmadát, de a stabil többség az övé.","id":"20201216_Az_ev_Citromdijasa_Szajer_Jozsef","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d80e958a-89c2-4a7f-9465-c77240a58180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a907eaf9-ccd2-47d9-b382-cf40a9746a98","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_Az_ev_Citromdijasa_Szajer_Jozsef","timestamp":"2020. december. 16. 07:30","title":"Szájer József simán behúzta a citromdíjat a hvg.hu év végi szavazásán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aec1199-7561-4625-b6d5-9ef475867301","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"133 igen és 6 nem szavazat mellett született meg a döntés a fideszes politikusról.","shortLead":"133 igen és 6 nem szavazat mellett született meg a döntés a fideszes politikusról.","id":"20201216_deutsch_tamas_epp_dontes_jogfosztas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1aec1199-7561-4625-b6d5-9ef475867301&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffc317db-34a0-4e93-9453-16c0b4e16b37","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_deutsch_tamas_epp_dontes_jogfosztas","timestamp":"2020. december. 16. 21:40","title":"Deutsch Tamás jogfosztását elfogadta az Európai Néppárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82e2578f-f62e-4fd0-8cd0-9af952fc86ae","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A korábbi operatív igazgató azt állítja, hogy szexistán bántak a női alkalmazottakkal a Pinterestnél. ","shortLead":"A korábbi operatív igazgató azt állítja, hogy szexistán bántak a női alkalmazottakkal a Pinterestnél. ","id":"20201215_Tobb_mint_22_millio_dollart_fizet_ki_a_Pinterest_egy_korabbi_igazgatojanak_aki_nemi_diszkriminacioval_vadolta_a_ceget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=82e2578f-f62e-4fd0-8cd0-9af952fc86ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd920ffb-039b-462d-8308-92421ad15dd5","keywords":null,"link":"/kkv/20201215_Tobb_mint_22_millio_dollart_fizet_ki_a_Pinterest_egy_korabbi_igazgatojanak_aki_nemi_diszkriminacioval_vadolta_a_ceget","timestamp":"2020. december. 15. 14:25","title":"22 millió dollárt fizethet a Pinterest, mert diszkriminálták egy női vezetőjüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36547b5f-d1f4-4482-9558-28f136e3cb69","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kórházban ápolt betegek száma 206-tal csökkent egy nap alatt.","shortLead":"A kórházban ápolt betegek száma 206-tal csökkent egy nap alatt.","id":"20201216_koronavirus_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36547b5f-d1f4-4482-9558-28f136e3cb69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"215a8173-d7ea-42d9-9381-6ca6286739cb","keywords":null,"link":"/itthon/20201216_koronavirus_Magyarorszag","timestamp":"2020. december. 16. 08:49","title":"Elhunyt 144 beteg, 2804 új fertőzöttet azonosítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0583b86e-7828-4985-a6fe-372c4dfe444c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A humoristák legrangosabb kitüntetését idén a járvány miatt nem tudták az író születésnapján átadni.



","shortLead":"A humoristák legrangosabb kitüntetését idén a járvány miatt nem tudták az író születésnapján átadni.



","id":"20201216_Scherer_Petere_iden_a_Karinthygyuru","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0583b86e-7828-4985-a6fe-372c4dfe444c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8d15b1b-befd-495b-b87b-9fceb86731b8","keywords":null,"link":"/kultura/20201216_Scherer_Petere_iden_a_Karinthygyuru","timestamp":"2020. december. 16. 10:50","title":"Scherer Péteré idén a Karinthy-gyűrű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"291765e3-5810-4cb0-b592-07a03d86bf25","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyben indult első nyomozás során nem találták megalapozottnak a csalás bűntettének gyanúját, az újraindított nyomozásban pedig a közokirat-hamisítás és a sikkasztás gyanúja nem állt meg a rendőrség szerint. Az érintett lakásokat eredetileg szociális alapon adta bérbe az önkormányzat, de a bérlők az Airbnb-n adták ki turistáknak.\r

\r

","shortLead":"Az ügyben indult első nyomozás során nem találták megalapozottnak a csalás bűntettének gyanúját, az újraindított...","id":"20201215_budavari_lakasok_airbnb_az_ujraindult_nyomozast_is_megszuntettek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=291765e3-5810-4cb0-b592-07a03d86bf25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1d81db2-546f-410b-a8dc-46b5adf05768","keywords":null,"link":"/itthon/20201215_budavari_lakasok_airbnb_az_ujraindult_nyomozast_is_megszuntettek","timestamp":"2020. december. 15. 19:11","title":"Megszüntették az újraindult nyomozást is az Airbnb-n kiadott budavári önkormányzati bérlakások ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]