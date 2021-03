Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Hétközben még azt állította, hogy március végén, április elején lesz. ","shortLead":"Hétközben még azt állította, hogy március végén, április elején lesz. ","id":"20210313_szlavik_most_eppen_nem_tudja_mikor_tetozik_a_harmadik_hullam","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0be8f648-7818-4ff5-b890-404a08a09729&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cd63830-6a42-43ee-9183-5d9112014a14","keywords":null,"link":"/itthon/20210313_szlavik_most_eppen_nem_tudja_mikor_tetozik_a_harmadik_hullam","timestamp":"2021. március. 13. 14:30","title":"Szlávik: Nehezen becsülhető, mikor lesz a harmadik hullám csúcsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9b10052-e7e5-4229-91f2-6c2aaa020e80","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha eljut a felvétel a rendőrökhöz, vélhetően mindkettőt megbüntetik. Megérte? ","shortLead":"Ha eljut a felvétel a rendőrökhöz, vélhetően mindkettőt megbüntetik. Megérte? ","id":"20210312_Video_Igy_zajlik_egy_eldurvulo_kozuti_adokkapok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e9b10052-e7e5-4229-91f2-6c2aaa020e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"978899dd-f928-4c33-bb74-0860fe721af7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210312_Video_Igy_zajlik_egy_eldurvulo_kozuti_adokkapok","timestamp":"2021. március. 12. 10:42","title":"Videó: Így zajlik egy eldurvuló közúti adok-kapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A tel-avivi egyetem kutatója egyenesen azt javasolja, hogy a terhesség utolsó harmadában oltsák be a várandós nőket szamárköhögés és influenza ellen, mert az eredményeik szerint más vírusokkal szemben is kialakítható ugyanígy a védelem.","shortLead":"A tel-avivi egyetem kutatója egyenesen azt javasolja, hogy a terhesség utolsó harmadában oltsák be a várandós nőket...","id":"20210311_oltas_koronavirus_anyatej_vedelem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2da4cbf-f2f5-47d0-962a-2a98a082363b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8047e6b-e37b-40f3-b374-5801d12e29c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20210311_oltas_koronavirus_anyatej_vedelem","timestamp":"2021. március. 11. 15:59","title":"A Pfizer és a Moderna vakcinája a szoptató anyák gyerekeit is védi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"059ea1e4-b11d-4c5f-8b13-bb8517ffd6b7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A négytagú koalíció fele Marek Krajcí távozásához kötötte, hogy ne döntsék be a kormányt.","shortLead":"A négytagú koalíció fele Marek Krajcí távozásához kötötte, hogy ne döntsék be a kormányt.","id":"20210311_szlovakia_egeszsegugyi_miniszter_lemondas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=059ea1e4-b11d-4c5f-8b13-bb8517ffd6b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a70758b-0dbc-4e51-becc-29c861937811","keywords":null,"link":"/vilag/20210311_szlovakia_egeszsegugyi_miniszter_lemondas","timestamp":"2021. március. 11. 16:30","title":"Lemondott Szlovákia egészségügyi minisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be8ff14f-8efb-4cb4-b715-c6acbf27e7d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mostanra elérhetetlenné vált beszélgetésben Dézsi Csaba András határozott véleményt fogalmazott meg az egészségügy átalakításáról, és a kormányzati elvonásokról is szót ejtett. ","shortLead":"A mostanra elérhetetlenné vált beszélgetésben Dézsi Csaba András határozott véleményt fogalmazott meg az egészségügy...","id":"20210312_dezsi_csaba_andras_interju_gyorplusz_eltunt_interju_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be8ff14f-8efb-4cb4-b715-c6acbf27e7d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef53d5b-5bee-46a8-9264-c2ecf42228e3","keywords":null,"link":"/itthon/20210312_dezsi_csaba_andras_interju_gyorplusz_eltunt_interju_egeszsegugyi_szolgalati_jogviszony","timestamp":"2021. március. 12. 14:08","title":"Eltüntette a győri rádió a fideszes polgármester kormánykritikus interjúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5061266f-4372-42be-8d89-e7fe637123c5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ezernél is jóval többféle számológép található egy lengyel fejlesztésű weboldalon, melynek népszerűségét most az a szolgáltatás dobta meg, amely elvileg megmondja, mikor kerülünk sorra az „oltakozásban”.","shortLead":"Ezernél is jóval többféle számológép található egy lengyel fejlesztésű weboldalon, melynek népszerűségét most...","id":"202110_mindenki_szamithat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5061266f-4372-42be-8d89-e7fe637123c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35fa9c71-9517-4c56-9b4c-ada2d2224f5a","keywords":null,"link":"/360/202110_mindenki_szamithat","timestamp":"2021. március. 13. 13:30","title":"Tényleg óriásit megy a matek: a netezők rávetették magukat az oltáskalkulátorra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02fe282f-1b36-42e1-bfb3-ac348277b2ba","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó egy erősen limitált szériát mutatott be népszerű sportmodelljéből.","shortLead":"A japán gyártó egy erősen limitált szériát mutatott be népszerű sportmodelljéből.","id":"20210312_nem_lesz_gyakori_latvany_az_utakon_a_legujabb_toyota_supra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=02fe282f-1b36-42e1-bfb3-ac348277b2ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b29b18b-1787-490f-91df-e5f75528ca9b","keywords":null,"link":"/cegauto/20210312_nem_lesz_gyakori_latvany_az_utakon_a_legujabb_toyota_supra","timestamp":"2021. március. 12. 07:59","title":"Nem lesz gyakori látvány az utakon a legújabb Toyota Supra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf6adb3-5cd8-4d38-9e4b-15f02f899bbe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 38 éves középiskolai tanárnő az oltás után két héttel hunyt el kórházban.","shortLead":"A 38 éves középiskolai tanárnő az oltás után két héttel hunyt el kórházban.","id":"20210313_koronavirus_astrazeneca_oltas_szlovakia_halaleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fcf6adb3-5cd8-4d38-9e4b-15f02f899bbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a532e4df-e2e5-4421-b55b-b5d6062d0b15","keywords":null,"link":"/vilag/20210313_koronavirus_astrazeneca_oltas_szlovakia_halaleset","timestamp":"2021. március. 13. 12:27","title":"Elhunyt egy szlovákiai nő azután, hogy megkapta az AstraZeneca vakcináját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]