[{"available":true,"c_guid":"b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2008 óta nem tettek annyi pénzt az életbiztosításokba a magyarok, mint 2020-ban.","shortLead":"2008 óta nem tettek annyi pénzt az életbiztosításokba a magyarok, mint 2020-ban.","id":"20210317_eletbiztositas_biztositas_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b5e656f4-9f31-415e-bc0e-a6724086378c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd45d6e2-be9a-4729-b54b-2784666b6479","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210317_eletbiztositas_biztositas_jarvany","timestamp":"2021. március. 17. 14:45","title":"Évtizedes rekordot döntöttek az életbiztosítások a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A világranglistán 15. helyen álló spanyol Carreno Bustát győzte le a nyíregyházi teniszező, ezzel a legjobb 16 között van.","shortLead":"A világranglistán 15. helyen álló spanyol Carreno Bustát győzte le a nyíregyházi teniszező, ezzel a legjobb 16 között...","id":"20210316_fucsovics_marton_dubaji_tenisztorna_carreno_busta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c1b7af5-881b-4ea8-a579-1294ad6daf18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"900cad54-e03e-4222-9b1e-fa8aa6f90bb3","keywords":null,"link":"/sport/20210316_fucsovics_marton_dubaji_tenisztorna_carreno_busta","timestamp":"2021. március. 16. 18:31","title":"Nyolcaddöntős Fucsovics a dubaji tenisztornán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c084b291-2951-440c-bcef-2cf2a3fdc9d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A lemezből készült Audi és a traffipaxozó járőr visszakerülhet szolgálati helyére. ","shortLead":"A lemezből készült Audi és a traffipaxozó járőr visszakerülhet szolgálati helyére. ","id":"20210317_Megtalaltak_az_ellopott_mezoorsi_badogrendort","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c084b291-2951-440c-bcef-2cf2a3fdc9d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2907f68-f675-407c-8091-924d5245636f","keywords":null,"link":"/cegauto/20210317_Megtalaltak_az_ellopott_mezoorsi_badogrendort","timestamp":"2021. március. 17. 17:11","title":"Megtalálták az ellopott mezőörsi bádogrendőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"421275af-ff8f-47d7-acf9-b7572b9222e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A NER magángépe Dubajban járt a hosszú hétvégén, március 12 és 16 között.","shortLead":"A NER magángépe Dubajban járt a hosszú hétvégén, március 12 és 16 között.","id":"20210317_dubaj_meszaros_varkonyi_oe_lem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=421275af-ff8f-47d7-acf9-b7572b9222e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d16afa28-3ca8-4851-bddf-e7dbeff57b19","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_dubaj_meszaros_varkonyi_oe_lem","timestamp":"2021. március. 17. 12:19","title":"Hadházy Ákos azzal állt elő, hogy Mészáros Lőrinc és Várkonyi Andrea Dubajban járhatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ffc99d8-68e3-4d53-a455-a586c8581a83","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Márciusra egyértelműen látszott, hogy a gyorsabban terjedő koronavírus-variánshoz kevés lesz az addigi intézkedéscsomag.","shortLead":"Márciusra egyértelműen látszott, hogy a gyorsabban terjedő koronavírus-variánshoz kevés lesz az addigi intézkedéscsomag.","id":"20210316_koronavirus_magyar_kutatok_lakossag_mozgasa_nature","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ffc99d8-68e3-4d53-a455-a586c8581a83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b00a5eb6-d2b2-4d3c-898d-fc9a2a3c0077","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_koronavirus_magyar_kutatok_lakossag_mozgasa_nature","timestamp":"2021. március. 16. 09:10","title":"Magyar kutatók szerint úgy hordtuk szét a vírust március elején, mintha nem lenne holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd53deb9-3b87-4571-8699-350dfbceef3c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az újdonsággal a cseh márka versenytörténetének 120. évfordulóját ünneplik meg. ","shortLead":"Az újdonsággal a cseh márka versenytörténetének 120. évfordulóját ünneplik meg. ","id":"20210316_292_loeros_sportmodellel_bucsuzik_a_fabiatol_a_skoda","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd53deb9-3b87-4571-8699-350dfbceef3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d540879-2697-4541-9104-5df9057e0af1","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_292_loeros_sportmodellel_bucsuzik_a_fabiatol_a_skoda","timestamp":"2021. március. 16. 12:56","title":"292 lóerős sportmodellel búcsúzik a Fabiától a Skoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Oroszországnak nem tetszik, hogy a mikroblogon olyan üzenetek is látszódnak, amik a hatalomnak kellemetlenek lehetnek.","shortLead":"Oroszországnak nem tetszik, hogy a mikroblogon olyan üzenetek is látszódnak, amik a hatalomnak kellemetlenek lehetnek.","id":"20210316_oroszorszag_twitter_blokkolas_tiltas_navalnij_orosz_ellenzek_tuntetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9947ef7f-b415-4299-b063-8061c9f2343a","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_oroszorszag_twitter_blokkolas_tiltas_navalnij_orosz_ellenzek_tuntetes","timestamp":"2021. március. 16. 20:45","title":"Putyinék rászóltak a Twitterre: ha nem engedelmeskednek, betiltják az oldalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96034a10-54f5-46f2-b32e-97267911a358","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Qualcomm Snapdragon 888-as processzora kerülhet a Honor nyáron érkező mobiljába, a cégnek azonban egyelőre több problémával is meg kell küzdenie.","shortLead":"A Qualcomm Snapdragon 888-as processzora kerülhet a Honor nyáron érkező mobiljába, a cégnek azonban egyelőre több...","id":"20210316_honor_okostelefon_qualcomm_snapdragon_888_amerikai_szankciok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=96034a10-54f5-46f2-b32e-97267911a358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"813249d4-439d-478a-9170-89939ad3e97b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210316_honor_okostelefon_qualcomm_snapdragon_888_amerikai_szankciok","timestamp":"2021. március. 16. 13:03","title":"Júliusban jöhet az első Honor-mobil, ami mentesül az amerikai szankciók alól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]