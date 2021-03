Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"932344cd-80a3-4b80-b41f-4e61e799de9c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Láng Zsolt szerint nem voltak nemzeti színű zászlók az ünnepi városban.","shortLead":"Láng Zsolt szerint nem voltak nemzeti színű zászlók az ünnepi városban.","id":"20210317_marcius_15_fovaros_zaszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=932344cd-80a3-4b80-b41f-4e61e799de9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07698ad-89dd-47da-b65e-6663431c8759","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_marcius_15_fovaros_zaszlo","timestamp":"2021. március. 17. 20:34","title":"A Fidesz szerint nem volt fellobogózva Budapest március 15-én, a főváros szerint igen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcb42ab3-3e4e-4b37-b865-6338cbdec464","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A különös hiba elsősorban a piros modelleket érinti, azon belül is inkább a 12-es szériát. De olyan iPhone-használóról is tudni, akinek a 11-es készüléke kezdte elveszíteni a színét.","shortLead":"A különös hiba elsősorban a piros modelleket érinti, azon belül is inkább a 12-es szériát. De olyan iPhone-használóról...","id":"20210317_fakulas_iphone_12_piros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bcb42ab3-3e4e-4b37-b865-6338cbdec464&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7de879d6-7f46-4cce-a344-6807814997da","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_fakulas_iphone_12_piros","timestamp":"2021. március. 17. 08:33","title":"Fotókon a jelenség: elkezdtek megfakulni az újabb iPhone-ok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e3020fc-0c4a-4a98-8e21-7893314c6e1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt főpolgármester arra reagált, hogy a négy koalíciós frakcióvezető feljelentést tett a 3-as metró kocsijainak az ügyében.","shortLead":"A volt főpolgármester arra reagált, hogy a négy koalíciós frakcióvezető feljelentést tett a 3-as metró kocsijainak...","id":"20210317_tarlos_3_as_metrokocsi_feljelentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e3020fc-0c4a-4a98-8e21-7893314c6e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00e24d81-6257-4349-93c4-dfab3fa670f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210317_tarlos_3_as_metrokocsi_feljelentes","timestamp":"2021. március. 17. 18:28","title":"Tarlós: Már nincs kampány, az \"Orbán utasítása\" szöveget abba lehetne hagyni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f70e28d-6209-4cce-a9b3-d1d8ec266633","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A megbírságolt telektulajdonos viszont megtámadta az erről szóló döntést, most bíróságon van az ügy.\r

","shortLead":"A megbírságolt telektulajdonos viszont megtámadta az erről szóló döntést, most bíróságon van az ügy.\r

","id":"20210316_tihanyi_termeszetpusztitas_birsag_kormanyhivatal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f70e28d-6209-4cce-a9b3-d1d8ec266633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e839f1-2e03-49c0-89d5-322ec5488e9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210316_tihanyi_termeszetpusztitas_birsag_kormanyhivatal","timestamp":"2021. március. 16. 21:45","title":"Félmilliós bírságot szabtak ki a tihanyi természetpusztításért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1f18815-5c04-4a9c-9b1e-20bd26a65bbb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egymástól 150 kilométerre élő csimpánzokat kötöttek össze virtuálisan két cseh állatkert szakemberei, hogy megnézzék, miként reagálnak az állatok egymásra.","shortLead":"Egymástól 150 kilométerre élő csimpánzokat kötöttek össze virtuálisan két cseh állatkert szakemberei, hogy megnézzék...","id":"20210317_zoom_csehorszag_allatkert_csimpanz_zoom_hivas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1f18815-5c04-4a9c-9b1e-20bd26a65bbb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adbaa3c0-deaf-46af-bf53-4d23a4ad8fc5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_zoom_csehorszag_allatkert_csimpanz_zoom_hivas","timestamp":"2021. március. 17. 17:03","title":"Zoomon kapcsolták össze két cseh állatkert csimpánzait, most egymást nézik a tévében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbef614-997f-49e8-830d-e87a0ebf6401","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányinfón Gulyás Gergely ismertette, milyen eredményre jutott a kormány a szerdai ülésen.","shortLead":"A kormányinfón Gulyás Gergely ismertette, milyen eredményre jutott a kormány a szerdai ülésen.","id":"20210318_kormanyinfo0318","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fbef614-997f-49e8-830d-e87a0ebf6401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"762babff-06e8-4a1f-a6e7-d0553dd7649b","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_kormanyinfo0318","timestamp":"2021. március. 18. 10:20","title":"Kormányinfó: A lazításnak nincs itt az ideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9de9da6-4aaf-4f51-b09b-fc6a71c1e5a8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Kuba, Venezuela és a libanoni Hezbollah félkatonai szervezet részéről is voltak próbálkozások a voksolás befolyásolására az amerikai hírszerzés szerint.","shortLead":"Kuba, Venezuela és a libanoni Hezbollah félkatonai szervezet részéről is voltak próbálkozások a voksolás...","id":"20210317_Oroszorszag_Iran_amerikai_elnokvalasztas_kampany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9de9da6-4aaf-4f51-b09b-fc6a71c1e5a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef56513a-1028-41e9-9af6-f5164043530b","keywords":null,"link":"/vilag/20210317_Oroszorszag_Iran_amerikai_elnokvalasztas_kampany","timestamp":"2021. március. 17. 06:58","title":"Oroszország és Irán is megpróbálta befolyásolni a tavalyi amerikai elnökválasztási kampányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1492c594-5b1e-495a-ae50-0290fa79a27a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A buszban 2,5 millió, a Bentleyben mintegy 14 millió forintos kár keletkezett.





","id":"20210317_Vademeles_Berki_Krisztian_buntetofekezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1492c594-5b1e-495a-ae50-0290fa79a27a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dd17280-997b-4664-85b0-95722b66d809","keywords":null,"link":"/cegauto/20210317_Vademeles_Berki_Krisztian_buntetofekezes","timestamp":"2021. március. 17. 11:39","title":"Letöltendőt kértek Berki Krisztiánra a három évvel ezelőtti büntetőfékezése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]