Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fbf3f46-32cc-4323-94ae-2de9e4e024fb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Lunar Gateway nevű űrállomás fontos pont lesz a Holdra, valamint később a Marsra induló űrhajósok számára. Ehhez készített egy műszert az Energiatudományi Kutatóközpont Űrkutatási Laboratórium.","shortLead":"A Lunar Gateway nevű űrállomás fontos pont lesz a Holdra, valamint később a Marsra induló űrhajósok számára. Ehhez...","id":"20210317_hold_tritel_sugarzasmero_rendszer_lunar_gateway_urkutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fbf3f46-32cc-4323-94ae-2de9e4e024fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2740fd-59db-4d95-bc14-d244800394b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20210317_hold_tritel_sugarzasmero_rendszer_lunar_gateway_urkutatas","timestamp":"2021. március. 17. 20:13","title":"Magyar fejlesztésű eszköz kerül a Hold körüli új űrállomás legfontosabb rendszerébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286cc111-7878-43c1-813a-2bb9efc4d25c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha igaznak bizonyul egy egyébként megbízható Apple-szivárogtató legújabb értesülése, akkor a következő hónapban kerülhet sor a cupertinói cég tavaszi rendezvényére.","shortLead":"Ha igaznak bizonyul egy egyébként megbízható Apple-szivárogtató legújabb értesülése, akkor a következő hónapban...","id":"20210318_apple_tavaszi_rendezveny_varhato_idopontja_ipad_pro_mini","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=286cc111-7878-43c1-813a-2bb9efc4d25c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce7f46c-9250-44b6-a718-1e810dd30eaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_apple_tavaszi_rendezveny_varhato_idopontja_ipad_pro_mini","timestamp":"2021. március. 18. 14:03","title":"Mikor tartja az Apple a nagy tavaszi rendezvényét?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ac7207-dbc3-4b77-bbcc-b31a12b6879d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai Arizonai Egyetem asztrofizikusai szerint nem üstökös, és nem is aszteroida a hatalmas égitest, ami 2017-ben száguldott át a Naprendszeren.","shortLead":"Az amerikai Arizonai Egyetem asztrofizikusai szerint nem üstökös, és nem is aszteroida a hatalmas égitest, ami 2017-ben...","id":"20210318_oumuamua_naprendszer_urkutatas_bolygo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86ac7207-dbc3-4b77-bbcc-b31a12b6879d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea2db13d-1643-4319-bab8-039a8a64a02b","keywords":null,"link":"/tudomany/20210318_oumuamua_naprendszer_urkutatas_bolygo","timestamp":"2021. március. 18. 15:11","title":"Új elmélettel álltak elő a tudósok, mi lehet a Naprendszeren átszáguldott rejtélyes égitest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3cb9faf-b1d4-4828-b4fb-5ece4b760916","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elkészült a jelentés a metrókocsi-felújításról, Gy. Németh Erzsébet a feljelentéssel együtt átadta a rendőrségnek.","shortLead":"Elkészült a jelentés a metrókocsi-felújításról, Gy. Németh Erzsébet a feljelentéssel együtt átadta a rendőrségnek.","id":"20210317_feljelentest_fovarosi_frakcio_3_as_metro_kocsi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3cb9faf-b1d4-4828-b4fb-5ece4b760916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30e0f6f0-d2aa-4e94-b9a1-247e2c304b45","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210317_feljelentest_fovarosi_frakcio_3_as_metro_kocsi","timestamp":"2021. március. 17. 15:17","title":"Feljelentést tett négy fővárosi frakció vezetője a 3-as metró kocsijai miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c542d4-ceea-457d-b79a-0fb037d6de36","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem éppen tavaszi időjárásra kell készülnünk, hózápor, eső és fagy is lehet az előrejelzések szerint.","shortLead":"Nem éppen tavaszi időjárásra kell készülnünk, hózápor, eső és fagy is lehet az előrejelzések szerint.","id":"20210318_hozapor_hideg_hetvege_idojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37c542d4-ceea-457d-b79a-0fb037d6de36&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed7519f-e9a2-4771-9484-c0943109a8d2","keywords":null,"link":"/itthon/20210318_hozapor_hideg_hetvege_idojaras","timestamp":"2021. március. 18. 17:13","title":"Hózáporos hideg időt jósolnak a hétvégére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1553cf48-d191-4c95-9be4-6b3dd2db9884","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Tuningolni kell, hogy igazán menő legyen. Akinek pedig a Rolls-Royce még valami mást jelent, az jobb, ha nem nézi meg ezt az autót. ","shortLead":"Tuningolni kell, hogy igazán menő legyen. Akinek pedig a Rolls-Royce még valami mást jelent, az jobb, ha nem nézi meg...","id":"20210316_LaMelo_LaFrance_Ball_RollsRoyce","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1553cf48-d191-4c95-9be4-6b3dd2db9884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6186c2c7-12a3-41fd-8dfb-c4cfccd808ee","keywords":null,"link":"/cegauto/20210316_LaMelo_LaFrance_Ball_RollsRoyce","timestamp":"2021. március. 18. 05:42","title":"Egy NBA kosarasnak a Rolls-Royce SUV is túl hétköznapi ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Április 1-től minden számlát, még a magánszemélyek részére kiállítottakat is látja az adóhivatal.","shortLead":"Április 1-től minden számlát, még a magánszemélyek részére kiállítottakat is látja az adóhivatal.","id":"20210318_nav_ado_szamla","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c871fe8-e071-4dad-a2d4-c1c99e40034b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210318_nav_ado_szamla","timestamp":"2021. március. 18. 07:58","title":"Két hét múlva minden számlát látni fog a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1a8eeef-a4d2-4fe3-9fcf-4bfcdab19ff2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A védettséget igazoló okmány körüli anomáliákról készített riportot az RTL Klub Híradója. ","shortLead":"A védettséget igazoló okmány körüli anomáliákról készített riportot az RTL Klub Híradója. ","id":"20210317_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_vedettsegi_igazolvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a1a8eeef-a4d2-4fe3-9fcf-4bfcdab19ff2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dde9006-7602-4a98-838b-1adb84128b87","keywords":null,"link":"/itthon/20210317_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_vedettsegi_igazolvany","timestamp":"2021. március. 17. 20:58","title":"Koronavírus-fertőzés miatt elhunyt férfi is kapott védettségi igazolást ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]