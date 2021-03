Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b689111a-36b6-408d-91d2-1c1fe3971e54","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A szíriai polgárháború szétvert társadalmat és lerombolt országot hagyott maga után. A bűnösök felelősségre vonásának egyelőre esélye sincs.","shortLead":"A szíriai polgárháború szétvert társadalmat és lerombolt országot hagyott maga után. A bűnösök felelősségre vonásának...","id":"202112__sziriai_pokol__haboruk__megbekeles_nelkul__felelem_es_halal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b689111a-36b6-408d-91d2-1c1fe3971e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b22a7634-cd32-4849-9b98-bfd1e638edc1","keywords":null,"link":"/360/202112__sziriai_pokol__haboruk__megbekeles_nelkul__felelem_es_halal","timestamp":"2021. március. 28. 16:00","title":"Tízévnyi öldöklés és szenvedés után is távolinak tűnik a béke Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34ab53da-b657-46a4-bf9f-105ae3b06f0f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ESET kibervédelmi cég és a Nemzeti Kibervédelmi Intézet szakemberei is közzétették, mit tehetünk a csaló SMS-ek által terjesztett vírus kiszűrésére, illetve azt is, mit tehet, aki már letöltötte az adatlopó alkalmazást.","shortLead":"Az ESET kibervédelmi cég és a Nemzeti Kibervédelmi Intézet szakemberei is közzétették, mit tehetünk a csaló SMS-ek...","id":"20210327_csomagkuldo_sms_csalas_virus_eltavolitasa_torles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34ab53da-b657-46a4-bf9f-105ae3b06f0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f4c0d7d-9115-4408-b5ca-12d62d22ed9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20210327_csomagkuldo_sms_csalas_virus_eltavolitasa_torles","timestamp":"2021. március. 27. 08:03","title":"\"Megerkezett a csomagja, kovesse nyomon itt\" – mit tehet, aki rákattintott az SMS-es vírusra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc7502c1-b097-44b7-a567-91bec1f1a971","c_author":"Dobozi István","category":"360","description":"Kína az egyetlen versenytárs, Oroszország csak zavaró tényező. Európa viszont ide nehezen követheti Amerikát. Vélemény.","shortLead":"Kína az egyetlen versenytárs, Oroszország csak zavaró tényező. Európa viszont ide nehezen követheti Amerikát. Vélemény.","id":"20210327_Mit_akar_Biden_Europatol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc7502c1-b097-44b7-a567-91bec1f1a971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70de5245-f16d-4008-8173-69e7974a63b9","keywords":null,"link":"/360/20210327_Mit_akar_Biden_Europatol","timestamp":"2021. március. 27. 13:30","title":"Dobozi István: Mit akar Biden Európától?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30023221-8288-4505-a9c1-3931cb67e98f","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Apró fényforrásokkal operáló új képernyőtechnológia és napelemmel töltődő távirányító. Ezeket kínálja a Samsung új, csúcskategóriás televíziója. Kipróbáltuk.","shortLead":"Apró fényforrásokkal operáló új képernyőtechnológia és napelemmel töltődő távirányító. Ezeket kínálja a Samsung új...","id":"20210327_samsung_uj_neo_qled_szuperteve_teszt_miniled_napelemes_taviranyito","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30023221-8288-4505-a9c1-3931cb67e98f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07228b57-e69a-4d9d-8225-88355794f1b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20210327_samsung_uj_neo_qled_szuperteve_teszt_miniled_napelemes_taviranyito","timestamp":"2021. március. 27. 20:00","title":"Teszten a Samsung új szupertévéje, Mini LED-ekkel és napelemes távirányítóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5e11f47-763c-4903-a972-fb66312d9846","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig ez csak egy céldátum volt. ","shortLead":"Eddig ez csak egy céldátum volt. ","id":"20210327_Kormanyrendeletben_rogzitette_a_kormany_hogy_aprilis_19en_nyitnak_az_iskolak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5e11f47-763c-4903-a972-fb66312d9846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d81cd936-4657-4403-a738-b98eb89118aa","keywords":null,"link":"/itthon/20210327_Kormanyrendeletben_rogzitette_a_kormany_hogy_aprilis_19en_nyitnak_az_iskolak","timestamp":"2021. március. 27. 16:58","title":"Kormányrendeletben rögzítette a kormány, hogy április 19-én nyitnak az iskolák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19e7ca13-c500-459e-aba2-fb3ae547befa","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Chuck Schumer a választási törvények változtatásával kapcsolatban hozta fel Magyarországot és Törökországot negatív példaként.","shortLead":"Chuck Schumer a választási törvények változtatásával kapcsolatban hozta fel Magyarországot és Törökországot negatív...","id":"20210326_chuck_schumer_magyarorszag_autokratcia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19e7ca13-c500-459e-aba2-fb3ae547befa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"192db9bb-10c8-49c7-a5e1-2ae46b8a4fda","keywords":null,"link":"/vilag/20210326_chuck_schumer_magyarorszag_autokratcia","timestamp":"2021. március. 26. 20:58","title":"Harmadik világbéli autokráciának nevezte Magyarországot az amerikai szenátusi többség vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2531452d-4af3-4286-b50f-02f9849f2020","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BRFK tájékoztatása szerint mindannyian mutattak igazolást.","shortLead":"A BRFK tájékoztatása szerint mindannyian mutattak igazolást.","id":"20210326_edzotermek_igazolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2531452d-4af3-4286-b50f-02f9849f2020&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48a53373-3b6f-4605-933b-d53ea18ba6ca","keywords":null,"link":"/itthon/20210326_edzotermek_igazolas","timestamp":"2021. március. 26. 19:33","title":"170-en edzettek egy budapesti teremben, amikor a rendőrség razziázott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d5b2503-d572-44f9-9b25-81330472dc2f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Olvadt a permafroszt (állandóan fagyott talaj) a legutóbbi jégkorszak legerőteljesebben jegesedő időszakában a dél-karintiai Obir-cseppkőbarlangok felett – állapították meg innsbrucki geológusok a barlangokból származó kis kalcitkristályokon végzett vizsgálataik alapján.","shortLead":"Olvadt a permafroszt (állandóan fagyott talaj) a legutóbbi jégkorszak legerőteljesebben jegesedő időszakában...","id":"20210327_permafroszt_talaj_olvadasa_alpok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7d5b2503-d572-44f9-9b25-81330472dc2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e04932df-bfef-42c9-86f4-fd7a06cd9c86","keywords":null,"link":"/tudomany/20210327_permafroszt_talaj_olvadasa_alpok","timestamp":"2021. március. 27. 16:03","title":"25 ezer éve történt: még a legnagyobb hidegben is olvadt az Alpok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]