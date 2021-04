Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15b46d7c-c790-48f4-8c7f-263ead278ee0","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az Orlen Olajipari Konszern vezetője, Daniel Obajtek is egy kistelepülés polgármestere volt, a kormánypárt kiválasztottjaként jutott pénzhez és hatalomhoz, majd Mészároshoz hasonlóan tálalta fel a vidéki sajtót a kormánynak.","shortLead":"Az Orlen Olajipari Konszern vezetője, Daniel Obajtek is egy kistelepülés polgármestere volt, a kormánypárt...","id":"202113_az_orlen_azilliberalis_mintaceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=15b46d7c-c790-48f4-8c7f-263ead278ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f07c99b1-ad23-4e51-aa4f-9962571d92e7","keywords":null,"link":"/360/202113_az_orlen_azilliberalis_mintaceg","timestamp":"2021. április. 02. 11:00","title":"A lengyel illiberális mintacég elnöke ellesett pár fogást Mészáros Lőrinctől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"097053c6-6d94-4a90-855a-b1c3eec8a29b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 2018 nyarán történt eset miatt a vétkes sofőr börtönbe mehet.","shortLead":"A 2018 nyarán történt eset miatt a vétkes sofőr börtönbe mehet.","id":"20210401_bkv_busz_buntetofekezes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=097053c6-6d94-4a90-855a-b1c3eec8a29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4925b3a-709c-4c28-988d-76b556cfe275","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_bkv_busz_buntetofekezes","timestamp":"2021. április. 01. 11:07","title":"BKV-busz előtt büntetőfékezett, több utas is megsérült – vádemelés lett belőle","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az intézkedések legalább négy hétig lesznek érvényben.","shortLead":"Az intézkedések legalább négy hétig lesznek érvényben.","id":"20210331_franciaorszag_orszagos_korlatozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6499544f-cbc4-4f85-859a-2f8cedeaaf1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8da0f6c-5288-4f51-9a26-2a75706fca85","keywords":null,"link":"/vilag/20210331_franciaorszag_orszagos_korlatozas","timestamp":"2021. március. 31. 21:20","title":"Országos korlátozásokat jelentettek be Franciaországban is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4064810-8f84-4e7d-9dc6-f604033654b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MOK szerint már csak pár hetet kell kibírni.","shortLead":"A MOK szerint már csak pár hetet kell kibírni.","id":"20210401_orvosi_kamara_husvet_maradj_otthon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a4064810-8f84-4e7d-9dc6-f604033654b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0015713f-1dfb-4bbf-af75-330c3a010dc1","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_orvosi_kamara_husvet_maradj_otthon","timestamp":"2021. április. 01. 19:26","title":"Orvosi kamara: 5 percenként meghal egy honfitársunk, húsvétkor maradj otthon!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2650601d-1ced-4498-9ed6-146b632faf33","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagyon változó, hogy a járvány harmadik hullámának közepén hol engedik a személyes részvételt az ünnepi liturgiákon, és hol lehet majd csak online vagy tévén keresztül követni az eseményeket. ","shortLead":"Nagyon változó, hogy a járvány harmadik hullámának közepén hol engedik a személyes részvételt az ünnepi liturgiákon, és...","id":"20210401_husveti_mise_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2650601d-1ced-4498-9ed6-146b632faf33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf681c4b-9213-45d1-b843-31e013759be9","keywords":null,"link":"/elet/20210401_husveti_mise_jarvany","timestamp":"2021. április. 01. 12:30","title":"Van, ahol mobilapplikációval, máshol ózonos fertőtlenítéssel készülnek az egyházak a húsvétra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a68737e-5f63-40c7-a1fc-973e058518d4","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Az újonnan modellváltó egyetemeket fenntartó alapítványok között van olyan, amelyik semmilyen konkrét vagyonelemhez nem jut, de olyan is, amelyik csak üres telkeket kap. Két esetben a Corvinus Egyetemhez hasonlóan állami részvénypaketthez juttatják őket, sőt az egyik új fenntartó egy stadionos cég felét is megkapja. ","shortLead":"Az újonnan modellváltó egyetemeket fenntartó alapítványok között van olyan, amelyik semmilyen konkrét vagyonelemhez nem...","id":"20210401_modellvaltas_kozhasznu_alapitvanyok_egyetemek_fenntartok_torvenyjavaslatok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a68737e-5f63-40c7-a1fc-973e058518d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67fe6c03-75c7-4975-95a3-8594b0b011e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210401_modellvaltas_kozhasznu_alapitvanyok_egyetemek_fenntartok_torvenyjavaslatok","timestamp":"2021. április. 01. 15:30","title":"Jól kitöm néhány új egyetemi alapítványt, de többeket üres zsebbel indítana útnak a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az operatív törzs szerint a brit vírusmutáns nagyon gyorsan terjed. 1512-en szorulnak gépi lélegeztetésre.","shortLead":"Az operatív törzs szerint a brit vírusmutáns nagyon gyorsan terjed. 1512-en szorulnak gépi lélegeztetésre.","id":"20210401_koronavirus_jarvany_fertozott_elhunyt_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a5bebd5-219b-4335-82f8-b4c83c53fbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"620d144b-0574-4f92-abe2-6a2c08ba14e8","keywords":null,"link":"/itthon/20210401_koronavirus_jarvany_fertozott_elhunyt_magyarorszag","timestamp":"2021. április. 01. 09:11","title":"258 újabb halottja van a járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff1ed187-f949-48f4-a1ff-77dd1465f796","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A francia Európa-ügyi államtitkár szerint mire engedélyt kap az orosz vakcina, addigra az EU-nak sokkal több vakcina áll majd rendelkezésére.","shortLead":"A francia Európa-ügyi államtitkár szerint mire engedélyt kap az orosz vakcina, addigra az EU-nak sokkal több vakcina...","id":"20210401_unios_engedely_Szputnyik_V_vakcina_ema","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff1ed187-f949-48f4-a1ff-77dd1465f796&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a305bcb5-1678-45e0-8105-ae5616064080","keywords":null,"link":"/tudomany/20210401_unios_engedely_Szputnyik_V_vakcina_ema","timestamp":"2021. április. 01. 20:45","title":"Június végén kaphat leghamarabb uniós engedélyt a Szputnyik V","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]