Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9115e5db-a26c-461e-bc7c-6842ddfcc5eb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A zajszennyezés hosszú távú kockázatot jelent a fák és más növények számára, a hatás pedig a zajforrás megszüntetése után is fennmaradhat – derül ki egy amerikai kutatásból. ","shortLead":"A zajszennyezés hosszú távú kockázatot jelent a fák és más növények számára, a hatás pedig a zajforrás megszüntetése...","id":"20210419_zajszennyezes_fak_novenyek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9115e5db-a26c-461e-bc7c-6842ddfcc5eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed6e6bbe-02da-49dd-8c71-66d92e607392","keywords":null,"link":"/tudomany/20210419_zajszennyezes_fak_novenyek","timestamp":"2021. április. 19. 10:03","title":"Kiderült, hogy nem örülnek a fák a zajnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52b1f814-7432-41b5-a746-a76d357c59f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter videót posztolt a szalagátvágásról. ","shortLead":"Kásler Miklós emberierőforrás-miniszter videót posztolt a szalagátvágásról. ","id":"20210417_Kasler_Miklos_szemelyesen_adta_at_a_Szent_Ferenc_Korhaz_posztCovid_reszleget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52b1f814-7432-41b5-a746-a76d357c59f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92fac67c-794d-4858-aa80-4da9cb47559f","keywords":null,"link":"/itthon/20210417_Kasler_Miklos_szemelyesen_adta_at_a_Szent_Ferenc_Korhaz_posztCovid_reszleget","timestamp":"2021. április. 17. 15:12","title":"Kásler Miklós személyesen adta át a Szent Ferenc Kórház poszt-Covid részlegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50d18f92-2a7e-411c-9b46-f44f3857cc3b","c_author":"","category":"vilag","description":"A levegőben lógott a kamion","shortLead":"A levegőben lógott a kamion","id":"20210418_Nem_sokon_mult_hogy_nem_zuhant_a_melybe_a_kamion","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50d18f92-2a7e-411c-9b46-f44f3857cc3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"165a6d58-f00f-4e36-9110-a19e3f3de027","keywords":null,"link":"/vilag/20210418_Nem_sokon_mult_hogy_nem_zuhant_a_melybe_a_kamion","timestamp":"2021. április. 18. 19:28","title":"Nem sokon múlt, hogy nem zuhant a mélybe a kamion","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02af511e-8744-4bad-a51b-3e4f3a386618","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tizenegy ember meghalt és csaknem százan megsérültek vasárnap egy vonat balesetben Egyiptomban, Kairótól északra.","shortLead":"Tizenegy ember meghalt és csaknem százan megsérültek vasárnap egy vonat balesetben Egyiptomban, Kairótól északra.","id":"20210418_Ujabb_halalos_aldozatokkal_jaro_vonatbaleset_tortent_Egyiptomban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02af511e-8744-4bad-a51b-3e4f3a386618&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24ddee6f-68c5-400b-af17-2c9ffc114850","keywords":null,"link":"/vilag/20210418_Ujabb_halalos_aldozatokkal_jaro_vonatbaleset_tortent_Egyiptomban","timestamp":"2021. április. 18. 21:19","title":"Újabb halálos áldozatokkal járó vonatbaleset történt Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7474a77c-26d5-4ae1-894a-aa130014084d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már csak 250 ezer beoltott ember hiányzik, hogy megkezdődjön a nyitás következő szakasza.","shortLead":"Már csak 250 ezer beoltott ember hiányzik, hogy megkezdődjön a nyitás következő szakasza.","id":"20210417_Orban_Viktor_kiposztolta_mar_3_millio_250_ezer_ember_van_beoltva","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7474a77c-26d5-4ae1-894a-aa130014084d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db276322-d8c5-4d4f-91ab-192962bdbefe","keywords":null,"link":"/itthon/20210417_Orban_Viktor_kiposztolta_mar_3_millio_250_ezer_ember_van_beoltva","timestamp":"2021. április. 17. 18:49","title":"Orbán Viktor kiposztolta: már 3 millió 250 ezer ember van beoltva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf01df5d-6800-460f-b107-289c51008006","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Könnyen kiszámolható, hogy az NDK kisautóval évente átlagosan csak ezer kilométert tettek meg.","shortLead":"Könnyen kiszámolható, hogy az NDK kisautóval évente átlagosan csak ezer kilométert tettek meg.","id":"20210418_ebben_a_45_eves_torokbalinti_trabiban_csak_45_ezer_kilometer_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf01df5d-6800-460f-b107-289c51008006&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"834ededf-bcb6-4395-9bb4-86668443151e","keywords":null,"link":"/cegauto/20210418_ebben_a_45_eves_torokbalinti_trabiban_csak_45_ezer_kilometer_van","timestamp":"2021. április. 18. 06:41","title":"Ebben a 45 éves törökbálinti Trabiban csak 45 ezer kilométer van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b97d8b81-51f4-49bd-8f28-b4f8448cfb6d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem akart nagy felhajtást, és minden mozzanatot megtervezett. Fülöp herceg temetése visszafogott volt, mégis megrendítő. Egy gyászoló családot láttunk, amely a saját belső kapcsolataival is próbál tisztába kerülni. ","shortLead":"Nem akart nagy felhajtást, és minden mozzanatot megtervezett. Fülöp herceg temetése visszafogott volt, mégis...","id":"20210417_Fulop_herceg_temetese_kepekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b97d8b81-51f4-49bd-8f28-b4f8448cfb6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"667edad8-075b-4948-baf9-e92a68f6944b","keywords":null,"link":"/elet/20210417_Fulop_herceg_temetese_kepekben","timestamp":"2021. április. 17. 17:28","title":"Fülöp herceg temetése képekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba7c9be0-5339-434d-b2d6-53d177e433ea","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai Adobe szoftvergyártó cég társalapítója egy emberrablást is túlélt 1992-ben. Obama elnök is kitüntette.","shortLead":"Az amerikai Adobe szoftvergyártó cég társalapítója egy emberrablást is túlélt 1992-ben. Obama elnök is kitüntette.","id":"20210418_Meghalt_a_Photoshopot_es_a_pdf_fajlformatumot_is_kifejleszto_Charles_Geschke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba7c9be0-5339-434d-b2d6-53d177e433ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5d6a6b9-d43c-45e6-9ae5-77c1f96f5860","keywords":null,"link":"/tudomany/20210418_Meghalt_a_Photoshopot_es_a_pdf_fajlformatumot_is_kifejleszto_Charles_Geschke","timestamp":"2021. április. 18. 08:49","title":"Meghalt a Photoshopot és a pdf fájlformátumot is kifejlesztő Charles Geschke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]