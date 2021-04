Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2c2168e6-5904-41a8-86bc-57ea7171af8b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":" Három embert agyonlőtt, két másikat pedig megsebesített egy fegyveres férfi Wisconsin államban, a gyanúsított szökésben van.","shortLead":" Három embert agyonlőtt, két másikat pedig megsebesített egy fegyveres férfi Wisconsin államban, a gyanúsított...","id":"20210418_Tobb_embert_agyonlott_egy_fegyveres_Wisconsinban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c2168e6-5904-41a8-86bc-57ea7171af8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b223524-fd56-4aa0-9542-d8c911e3ccd2","keywords":null,"link":"/vilag/20210418_Tobb_embert_agyonlott_egy_fegyveres_Wisconsinban","timestamp":"2021. április. 18. 17:05","title":"Több embert agyonlőtt egy fegyveres Wisconsinban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39842d41-9d60-43e1-802f-4189271313dc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A légyfajt néhány éve fedezték fel Koszovó egyik nemzeti parkjában, de a tudósok csak most, a pandémia miatti karanténidőszak alatt adták neki a Potamophylax coronavirus nevet","shortLead":"A légyfajt néhány éve fedezték fel Koszovó egyik nemzeti parkjában, de a tudósok csak most, a pandémia miatti...","id":"20210418_koronavirus_legyfaj_potamophylax_coronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39842d41-9d60-43e1-802f-4189271313dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae2e5f7e-460f-45de-ac80-395f6fcd1fc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20210418_koronavirus_legyfaj_potamophylax_coronavirus","timestamp":"2021. április. 18. 16:03","title":"A koronavírusról neveztek el egy legyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaa406a9-294a-4210-9f75-536d18ebab94","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Martín Vizcarrát tíz évre kizárták minden közhivatalból a botrány miatt. 