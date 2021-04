A BBC információi szerint a Chelsea már készíti elő a dokumentumokat, amiken bejelentik, az eredeti tervek szerint mégis kimaradna a vasárnap bejelentett Európai Szuperligából az angol futballklub. A döntés valószínűleg nem teljesen független attól, hogy a zárt rendszerben elképzelt Szuperliga tulajdonképpen kiszakadna az európai fociból, a londoni csapat stadionjánál például nagyjából ezer szurkoló tüntetett a döntés ellen.

Bár a Real Madrid elnöksége mellett a tervezett liga elnöki pozícióját is elvállalt Florentino Perez interjúban adta elő magabiztosan, hogy nemcsak az ellenkezéseket ignorálják, de akár a labdarúgás szabályain is hajlandók módosítani a fiatal nézők kedvéért, most nagyon úgy tűnik, két nap alatt sokak lelkesedése eltűnt: a Chelsea lehet az első abból a hat csatlakozott klubból, ami visszalép a tervezettől, de angol sajtóhírek szerint a Manchester City is hasonlót tervez, a Gazetta pedig azt sem tartja kizártnak, mind a hat angol érintett távozhat.

De Anglián kívül is van bizonytalanság, a New York Times azt írja, az Atletico Madridnál és a Barcelonánál is fontolgatják a visszalépést.

Ha ez még nem lenne elég, két különösen értékes csapat már hivatalosan is elutasította a megkeresést: a Borussia Dortmund elsőként jelezte, hogy kimaradnak, a Bayern München közleményben üzente meg a Szuperligának, hogy a szurkolók érdekeit szem előtt tartva nem csatlakoznak a kezdeményezéshez, de azóta a párizsi PSG is bejelentette, hogy bár tényleg szükség lenne az európai futball rendszerének átalakítására, ők ezt belső reformként képzelik el.

Idő közben a Manchester United alelnöke, Ed Woodward lemondott pozíciójáról, sajtóhírek szerint pedig a Juventus éléről is távozik Andrea Agnelli.

Ma este válságértekezletet tart az érintett 12 klubcsapat vezetősége.

Az Európai Szuperliga ötlete a koronavírus miatt nagyon nehéz anyagi helyzetbe került csapatok válaszaként született meg: a hat legismertebb angol csapat mellett Spanyolországból a Real Madrid és a Barcelona, Olaszországból pedig az Inter, a Juventus és az AC Milan jelentette be a csatlakozását. Az UEFA válaszképp azonnal bejelentette, hogy a liga elindítása esetén kizárják az érintett klubokat a nemzeti bajnokságokból és a nemzetközi tornákról is, de a csapatok játékosainak válogatottbeli szereplése is veszélybe került.