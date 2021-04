Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5fe49a41-2e90-429b-862c-836b7ef9e27b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A köztársasági elnök „saját megtakarításából”, ötmillió forintból hozott létre alapítványt a koronavírus miatt elárvult gyerekek megsegítésére; már akkor közölte: reméli, hogy lesznek támogatók.","shortLead":"A köztársasági elnök „saját megtakarításából”, ötmillió forintból hozott létre alapítványt a koronavírus miatt elárvult...","id":"20210420_Szoreny_Brody_es_Feke_Pal_koncerttel_tamogatjak_Ader_Janos_alapitvanyat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fe49a41-2e90-429b-862c-836b7ef9e27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27f156bf-a4e2-45f3-8386-24aee5123b26","keywords":null,"link":"/kultura/20210420_Szoreny_Brody_es_Feke_Pal_koncerttel_tamogatjak_Ader_Janos_alapitvanyat","timestamp":"2021. április. 20. 12:32","title":"Szörényi, Bródy és Feke Pál koncerttel támogatják Áder János alapítványát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b4586ef-dbb8-4c0c-af43-922737dbf403","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A magyar válogatott csütörtök hajnalban indult volna Kanadába. ","shortLead":"A magyar válogatott csütörtök hajnalban indult volna Kanadába. ","id":"20210421_noi_hoki_vb_magyar_valogatott_kanada_koronavirus_jarvany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b4586ef-dbb8-4c0c-af43-922737dbf403&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43157d4e-e7f7-4512-93a5-a3e8d76a4531","keywords":null,"link":"/sport/20210421_noi_hoki_vb_magyar_valogatott_kanada_koronavirus_jarvany","timestamp":"2021. április. 21. 20:58","title":"Megint lefújták a női hokivébét, a magyarokat is érinti a döntés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85a833d3-4895-43ca-b9c7-7bca0f293613","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy járőr a Nyugati téren ismerte fel a gyanúsítottat.\r

