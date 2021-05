Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"88960cf3-cd3e-45d5-8ce8-c7e9e04a050e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség 3 millió forint értékben foglalt le drogot az ügyben, amelyben a gyanú szerint a színész is érintett lehet. ","shortLead":"A rendőrség 3 millió forint értékben foglalt le drogot az ügyben, amelyben a gyanú szerint a színész is érintett lehet. ","id":"20210514_Kabitoszerkereskedelem_vademeles_Arpa_Attila","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=88960cf3-cd3e-45d5-8ce8-c7e9e04a050e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11024d7f-69b6-4448-bb29-99af949c85c2","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_Kabitoszerkereskedelem_vademeles_Arpa_Attila","timestamp":"2021. május. 14. 16:53","title":"Kábítószer-kereskedelem miatt vádat emelhetnek Árpa Attila ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormánysajtónak válaszolva osztott meg életéből néhány fontos pillanatot a főpolgármester. ","shortLead":"A kormánysajtónak válaszolva osztott meg életéből néhány fontos pillanatot a főpolgármester. ","id":"20210514_karacsony_eletrajzot_posztolt_a_kormanysajtonak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81a2be68-3df2-402f-8077-52144057340d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08afe123-b749-431e-8301-2a3fba2837bf","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_karacsony_eletrajzot_posztolt_a_kormanysajtonak","timestamp":"2021. május. 14. 14:43","title":"Karácsony: Voltak húzós estéink a kollégiumban, erről Rogán Antalt is lehetne kérdezni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09b115c6-c966-4154-a2ef-7d0bcbc7826d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Eddig azt hitték, hogy a kenguruk területét védő kerítések rókaállóak.","shortLead":"Eddig azt hitték, hogy a kenguruk területét védő kerítések rókaállóak.","id":"20210514_roka_kenguru_stralsundi_allatkert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09b115c6-c966-4154-a2ef-7d0bcbc7826d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94676d8-a595-40e1-97bb-939af90bd585","keywords":null,"link":"/elet/20210514_roka_kenguru_stralsundi_allatkert","timestamp":"2021. május. 14. 13:11","title":"Széttépett egy róka négy kengurut a stralsundi állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt küldöttgyűlése pénteken döntött a felkérésről, szerintük Karácsony képes a változást akarók tömörítésére. ","shortLead":"A párt küldöttgyűlése pénteken döntött a felkérésről, szerintük Karácsony képes a változást akarók tömörítésére. ","id":"20210514_Karacsony_parbeszed_felkeres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b81df39b-ae8a-4f8a-bcf8-3cc1f4a5b4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c91ea16-2ce4-486e-8caa-089f7b8881f0","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_Karacsony_parbeszed_felkeres","timestamp":"2021. május. 14. 15:49","title":"Felkérte Karácsony Gergelyt miniszterelnök-jelöltjének a Párbeszéd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a1e9cff-730c-4ddb-973c-87f5ff741f1c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány nap alatt 800 panaszt kapott az ombudsman hivatala a védettségi igazolvánnyal kapcsolatban.","shortLead":"Néhány nap alatt 800 panaszt kapott az ombudsman hivatala a védettségi igazolvánnyal kapcsolatban.","id":"20210514_Ombudsman_a_vedettsegi_igazolvany_szabalyozasa_nem_visszas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a1e9cff-730c-4ddb-973c-87f5ff741f1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c06e3621-f724-4c5a-b343-772c8675e4bc","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_Ombudsman_a_vedettsegi_igazolvany_szabalyozasa_nem_visszas","timestamp":"2021. május. 14. 10:19","title":"Ombudsman: A védettségi igazolvány szabályozása nem visszás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c915541-fe5e-4feb-9e74-52b3d798e000","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A fővárosból kifelé vezető oldalon történt balesetben egy ember elhunyt. Több kilométeres a kocsisor. \r

\r

","shortLead":"A fővárosból kifelé vezető oldalon történt balesetben egy ember elhunyt. Több kilométeres a kocsisor. \r

\r

","id":"20210514_baleset_m7_erd_torlodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4c915541-fe5e-4feb-9e74-52b3d798e000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff4130dd-0fa8-4297-a3df-e2241c70a68d","keywords":null,"link":"/itthon/20210514_baleset_m7_erd_torlodas","timestamp":"2021. május. 14. 18:50","title":"Öt autó karambolozott Érdnél az M7-esen, nagy a torlódás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EMMI szerint ők az egészségügyi dolgozókkal történő együttműködésben gondolkodnak.","shortLead":"Az EMMI szerint ők az egészségügyi dolgozókkal történő együttműködésben gondolkodnak.","id":"20210515_Az_EMMI_szerint_felremagyaraztak_a_leveluket_semmilyen_korhazat_nem_akarnak_bezarni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75690df9-52de-4111-9176-63ccbbef77bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fffdc553-c4a6-4a2c-8a55-10b3b3d7bec0","keywords":null,"link":"/itthon/20210515_Az_EMMI_szerint_felremagyaraztak_a_leveluket_semmilyen_korhazat_nem_akarnak_bezarni","timestamp":"2021. május. 15. 13:40","title":"Az EMMI szerint félremagyarázták a levelüket, semmilyen kórházat nem akarnak bezárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1eed709-3368-4b1b-9f14-47bf5a7b6dc7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tökéletes eljegyzési fotó készítése nem könnyű.



","shortLead":"A tökéletes eljegyzési fotó készítése nem könnyű.



","id":"20210514_Elvitte_a_showt_a_lanykeresnel_a_fotos_esesekelese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1eed709-3368-4b1b-9f14-47bf5a7b6dc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4d200cc-52d6-489c-a40f-d4a90e4dccad","keywords":null,"link":"/elet/20210514_Elvitte_a_showt_a_lanykeresnel_a_fotos_esesekelese","timestamp":"2021. május. 14. 10:42","title":"Ellopta a show-t a lánykérésnél a fotós esése-kelése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]