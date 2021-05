Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ccd0d982-965e-4012-9890-484f0ad1bb15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem csitulnak az összecsapások, az izraeli kormányfő továbbra is erőteljes válaszokat ígért a rakétatámadásokra.","shortLead":"Nem csitulnak az összecsapások, az izraeli kormányfő továbbra is erőteljes válaszokat ígért a rakétatámadásokra.","id":"20210516_A_Hamasz_vezetojenek_otthonat_bombaztak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccd0d982-965e-4012-9890-484f0ad1bb15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f82483-6aba-4aa3-a56d-9d6e621fea85","keywords":null,"link":"/vilag/20210516_A_Hamasz_vezetojenek_otthonat_bombaztak","timestamp":"2021. május. 16. 08:33","title":"A Hamász vezetőjének otthonát bombázták éjjel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654b2057-b71c-4576-a883-340b6c5fa0bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A független országgyűlési képviselő szerint a szabad véleménynyilvánítás a demokratikus részvétel és a kormányzati döntések befolyásolásának alapvető feltétele.","shortLead":"A független országgyűlési képviselő szerint a szabad véleménynyilvánítás a demokratikus részvétel és a kormányzati...","id":"20210517_szel_bernadett_gyulekezesi_tilalom_ombudsman","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=654b2057-b71c-4576-a883-340b6c5fa0bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba204a2f-d598-45b6-9904-6bac08f577fc","keywords":null,"link":"/itthon/20210517_szel_bernadett_gyulekezesi_tilalom_ombudsman","timestamp":"2021. május. 17. 09:31","title":"Szél Bernadett az ombudsmanhoz fordul a gyülekezési tilalom miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9083e682-412a-40f9-ad5a-a0391121d106","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Traktorokkal, markolókkal tisztították az utakat.","shortLead":"Traktorokkal, markolókkal tisztították az utakat.","id":"20210516_Elverte_a_jeg_a_Vas_megyei_Peresznyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9083e682-412a-40f9-ad5a-a0391121d106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a831271-2bec-49bd-9db6-24196a9e5f53","keywords":null,"link":"/itthon/20210516_Elverte_a_jeg_a_Vas_megyei_Peresznyet","timestamp":"2021. május. 16. 20:59","title":"Elverte a jég a Vas megyei Peresznyét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8224e160-fe39-4b23-933c-9f759f6e47bb","c_author":"MTI","category":"sport","description":" A Hertha hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a Kölnnel a német labdarúgó-bajnokság 33. fordulójának szombati játéknapján, ezzel biztosította élvonalbeli tagságát.","shortLead":" A Hertha hazai pályán gól nélküli döntetlent játszott a Kölnnel a német labdarúgó-bajnokság 33. fordulójának szombati...","id":"20210515_Dardai_az_elvonalban_tartotta_a_Herthat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8224e160-fe39-4b23-933c-9f759f6e47bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd6cb598-1f78-4b99-af10-daeb4ca4e0c8","keywords":null,"link":"/sport/20210515_Dardai_az_elvonalban_tartotta_a_Herthat","timestamp":"2021. május. 15. 18:16","title":"Dárdai az élvonalban tartotta a Herthát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19c29b84-117a-40d2-8a5a-2d5cefdb7437","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Olyan szövegek hangzanak el a Katona József Színház színpadán, amelyekről biztosan soha senki nem gondolta, hogy eljutnak odáig.","shortLead":"Olyan szövegek hangzanak el a Katona József Színház színpadán, amelyekről biztosan soha senki nem gondolta...","id":"20210516_Rubint_Reka_unokahuga_szerelmes_Onodi_Eszter_megkonnyebbult","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=19c29b84-117a-40d2-8a5a-2d5cefdb7437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e85584e0-9702-43ef-b321-10ba6db6cf77","keywords":null,"link":"/kultura/20210516_Rubint_Reka_unokahuga_szerelmes_Onodi_Eszter_megkonnyebbult","timestamp":"2021. május. 16. 15:48","title":"Rubint Réka unokahúga szerelmes, Ónodi Eszter megkönnyebbült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45ec30c8-cf6b-40aa-a003-5743a3c80bb1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Ne aggódjunk azon, mit gondolnak rólunk mások, ha megpróbáljuk megvalósítani az álmainkat” – foglalta össze a haldoklókkal folytatott beszélgetéseit az orvos.\r

\r

","shortLead":"„Ne aggódjunk azon, mit gondolnak rólunk mások, ha megpróbáljuk megvalósítani az álmainkat” – foglalta össze...","id":"20210517_A_haldoklok_hasonlo_dolgokat_bannak_meg__egy_orvos_elmeselte_miket_hallott_toluk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=45ec30c8-cf6b-40aa-a003-5743a3c80bb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6b62716-73fe-4491-8324-88dd00bd3b8c","keywords":null,"link":"/elet/20210517_A_haldoklok_hasonlo_dolgokat_bannak_meg__egy_orvos_elmeselte_miket_hallott_toluk","timestamp":"2021. május. 17. 11:21","title":"Mit bánnak meg a haldoklók? Egy orvos elmesélte, mit mondtak neki ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69f4ba5-f22e-48c5-91cc-85b43551eeba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek az állami támogatás hiánya miatt az önkormányzatok, amelyek most lakásállományukat is elveszíthetik. Közben a kormány benyújtotta az EU-nak a tervet arról, mire költené a koronavírus-válság utáni helyreállítási támogatást, Varga Mihály pedig adócsökkentéseket jelentett be. Ez még úgy is belefér, hogy 800 milliárd forintot folyattak ki a NER-nek a járvány alatt. Az élet pedig megállíthatatlanul drágul Magyarországon. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója. ","shortLead":"Rendkívül nehéz helyzetbe kerültek az állami támogatás hiánya miatt az önkormányzatok, amelyek most lakásállományukat...","id":"20210516_es_akkor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e69f4ba5-f22e-48c5-91cc-85b43551eeba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6a43c1a-eb87-469d-bca1-e62026ef2fb7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20210516_es_akkor","timestamp":"2021. május. 16. 07:00","title":"És akkor már a fideszes polgármesterek is tiltakoznak a kormány terve miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eab4d60-3678-4f01-b0b4-ffd17d7e0764","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Tiger King című sorozat miatt világhírűvé vált Joe Exotic 22 éves büntetését tölti, de most azt kéri, szóljon valaki az érdekében Joe Bidennek, ha már Trump nem kegyelmezett meg neki.","shortLead":"A Tiger King című sorozat miatt világhírűvé vált Joe Exotic 22 éves büntetését tölti, de most azt kéri, szóljon valaki...","id":"20210515_A_vilag_legfurabb_tigrisidomarja_a_bortonbol_uzent_rakja_miatt_ker_kegyelmet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0eab4d60-3678-4f01-b0b4-ffd17d7e0764&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"635933e4-cc77-42f6-9889-baabce87dbdb","keywords":null,"link":"/elet/20210515_A_vilag_legfurabb_tigrisidomarja_a_bortonbol_uzent_rakja_miatt_ker_kegyelmet","timestamp":"2021. május. 15. 16:05","title":"A világ legfurább tigrisidomárja a börtönből üzent: rákja miatt kér kegyelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]