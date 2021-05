Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"a33bf1f3-545c-4b76-aaa1-a89994fc1724","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy másik felvételen az M1-M7-es bevezetőjén egy létrát kerülgettek az autósok.","shortLead":"Egy másik felvételen az M1-M7-es bevezetőjén egy létrát kerülgettek az autósok.","id":"20210523_allo_busz_bkv_autos_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a33bf1f3-545c-4b76-aaa1-a89994fc1724&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b14d080-53b0-4c71-87a5-bc66d30aafe7","keywords":null,"link":"/cegauto/20210523_allo_busz_bkv_autos_baleset","timestamp":"2021. május. 23. 12:42","title":"Videó van róla, ahogyan álló BKV-buszba rohant egy autós Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ec98c1-b466-4d33-b898-ef203c9cbff7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nap eleje napos lesz, a vége inkább esős.","shortLead":"A nap eleje napos lesz, a vége inkább esős.","id":"20210524_A_punkosd_hetfot_se_usszuk_meg_eso_nelkul_de_napsutes_is_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63ec98c1-b466-4d33-b898-ef203c9cbff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36b7363b-825b-46e9-bc87-4719243d4655","keywords":null,"link":"/itthon/20210524_A_punkosd_hetfot_se_usszuk_meg_eso_nelkul_de_napsutes_is_lesz","timestamp":"2021. május. 24. 08:45","title":"A pünkösd hétfőt se ússzuk meg eső nélkül, de napsütés is lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f712981-120f-4b4c-8510-06cd5b6080ee","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A repülőgépnek, amelyen utazott, terrortámadás gyanújára hivatkozva kellett megszakítania útját és leszállnia Minszkben. ","shortLead":"A repülőgépnek, amelyen utazott, terrortámadás gyanújára hivatkozva kellett megszakítania útját és leszállnia...","id":"20210523_feheroroszorszag_valsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f712981-120f-4b4c-8510-06cd5b6080ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1919c4f-0a7c-4050-a437-629b08bbd232","keywords":null,"link":"/vilag/20210523_feheroroszorszag_valsag","timestamp":"2021. május. 23. 16:28","title":"A Ryanair gépén vették őrizetbe a fehéroroszországi tüntetésekről tudósító ellenzéki Nexta csatorna volt főszerkesztőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e055fca-85ae-43c3-ab9f-b0f348fe13bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új funkciót tesztelnek a Google Fotóknál: az eddigieknél jóval több szempontot meg lehet majd adni a kereséseknél, ami így sokkal hatékonyabbá válhat.","shortLead":"Új funkciót tesztelnek a Google Fotóknál: az eddigieknél jóval több szempontot meg lehet majd adni a kereséseknél, ami...","id":"20210523_google_fotok_uj_szurok_tesztelese","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7e055fca-85ae-43c3-ab9f-b0f348fe13bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f077e26a-cc98-4840-9322-8b01dc7ef737","keywords":null,"link":"/tudomany/20210523_google_fotok_uj_szurok_tesztelese","timestamp":"2021. május. 23. 08:03","title":"Új funkció jön a telefonjára, a Google Fotókba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"306da1ba-8f86-495a-b792-e8148c153b55","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A jutalom akkor jár, ha a fényképek vagy videók alapján beazonosíthatók a szemetelők.","shortLead":"A jutalom akkor jár, ha a fényképek vagy videók alapján beazonosíthatók a szemetelők.","id":"20210523_Penzt_kap_egy_romaniai_faluban_aki_lebuktatja_az_illegalis_hulladeklerakokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=306da1ba-8f86-495a-b792-e8148c153b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6571c0-34be-467d-844b-9af89f944de0","keywords":null,"link":"/zhvg/20210523_Penzt_kap_egy_romaniai_faluban_aki_lebuktatja_az_illegalis_hulladeklerakokat","timestamp":"2021. május. 23. 15:12","title":"Pénzt kap egy romániai faluban, aki lefotózza az illegális hulladéklerakókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"363405cb-ba7c-493c-bf3f-9465bf76f6b3","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Péni István címét megvédve aranyérmet nyert légpuskában az Eszéken zajló olimpiai kvalifikációs sportlövő Európa-bajnokság hétfői versenynapján.","shortLead":"Péni István címét megvédve aranyérmet nyert légpuskában az Eszéken zajló olimpiai kvalifikációs sportlövő...","id":"20210524_Tovabbra_is_Peni_Istvan_Europa_legjobbja_legpuskaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=363405cb-ba7c-493c-bf3f-9465bf76f6b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"024fab26-07aa-41b3-bc95-b048a4fb80f6","keywords":null,"link":"/sport/20210524_Tovabbra_is_Peni_Istvan_Europa_legjobbja_legpuskaban","timestamp":"2021. május. 24. 17:18","title":"Továbbra is Péni István Európa legjobbja légpuskában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a06b6e-cbdd-4533-86b8-0349f5010097","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A négyszeres olimpiai bajnok Simone Biles ismét történelmet írt a tornasportban, ugyanis a nők mezőnyében elsőként ugrotta meg a Jurcsenko-szaltó dupla változatát bicskamozdulattal.\r

\r

","shortLead":"A négyszeres olimpiai bajnok Simone Biles ismét történelmet írt a tornasportban, ugyanis a nők mezőnyében elsőként...","id":"20210523_Simone_Biles_szenzacios_versenyen_is_megcsinalta_a_dupla_Jurcsenkougrast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b8a06b6e-cbdd-4533-86b8-0349f5010097&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"034b9a6b-27ca-4252-a9a1-5cacd13d60f8","keywords":null,"link":"/elet/20210523_Simone_Biles_szenzacios_versenyen_is_megcsinalta_a_dupla_Jurcsenkougrast","timestamp":"2021. május. 23. 12:11","title":"Simone Biles szenzációs: versenyen is megcsinálta a dupla Jurcsenko-ugrást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40dc2d1e-825e-4180-a118-69b4e07b47e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két napos rendkívüli csúcstalálkozót tartanak az uniós állam- és kormányfők Brüsszelben.","shortLead":"Két napos rendkívüli csúcstalálkozót tartanak az uniós állam- és kormányfők Brüsszelben.","id":"20210524_Leszallt_Orban_Viktor_gepe_Brusszelben__a_miniszterelnok_az_unios_csucsra_erkezett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40dc2d1e-825e-4180-a118-69b4e07b47e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67251c70-e87d-4618-9101-a5d6bd735482","keywords":null,"link":"/itthon/20210524_Leszallt_Orban_Viktor_gepe_Brusszelben__a_miniszterelnok_az_unios_csucsra_erkezett","timestamp":"2021. május. 24. 16:03","title":"Leszállt Orbán Viktor gépe Brüsszelben - a miniszterelnök az uniós csúcsra érkezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]