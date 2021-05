Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7acdb460-9c8e-46d9-9436-b467de4349a9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Lehet, hogy a populizmus sok helyen akadozik, az emberi gyarlóság azonban megújuló forrást jelent az autokraták számára.","shortLead":"Lehet, hogy a populizmus sok helyen akadozik, az emberi gyarlóság azonban megújuló forrást jelent az autokraták számára.","id":"20210523_Nyina_Hruscsova_A_populistak_megusszak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7acdb460-9c8e-46d9-9436-b467de4349a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f5050b7-986f-4609-ac7e-fc6748a05162","keywords":null,"link":"/360/20210523_Nyina_Hruscsova_A_populistak_megusszak","timestamp":"2021. május. 23. 09:00","title":"Nyina Hruscsova: A populisták megússzák?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88fee25c-9cd7-4c27-a369-de6a773e74b5","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A hatalom a közízlést szolgálja ki a historizáló épületek replikáival. 